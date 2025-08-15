Ukrajna – rendőrt parancsolt egy autóba a toborzóközpont embere + videó

Egyre nagyobb visszhangot kelt az interneten egy videó, amelyen egy ukrán rendőr látható, amint a kamerába beszél – írja az Origó.

Ukrajna, 2024. augusztus 8.: A Harkivi Területi Toborzóközpont (TCC) munkatársai egy civil iratait ellenőrzik (Fotó: Anadolu/Narciso Contreras)

A felvétel elején a rendőr látszólag nyugodtan közli mondandóját, ám a háttérből egyszer csak megjelenik a toborzóközpont egyik munkatársa. Az illető félbeszakítja a rendőrt, majd beparancsolja őt a járműbe.

„A toborzóközpont embere utasítja a rendőrt?” – írják a bejegyzésben a jelenet fölött.

Az ügy a kényszersorozásról és a civil jogok korlátozásáról szóló vitákat erősíti. A videó több Telegram-csatornán és közösségi oldalon is terjed, a hozzászólók többsége felháborodását fejezi ki.

Mutatjuk a felvételt:

Nemrég arról írtunk, hogy egy, az X-en megjelent felvétel tanúsága szerint Harkivban mentők elvittek egy megvert férfit a toborzóközpontból (TCC). „Az önkéntes mozgósítás teljes gőzzel zajlik Ukrajnában”.

Borítókép: A Harkivi Területi Toborzóközpont (TCC) munkatársai egy civil iratait ellenőrzik (Fotó: AFP)