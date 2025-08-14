Ukrajnában továbbra is mindennaposak a kényszersorozások. A legújabb felvételen egy fiatal férfi kétségbeesett menekülése látható. Az üldözés Odessza utcáján zajlott.
Odessza utcáin hajtóvadászatot tartottak a sorozókatonák
Újabb felvétel buktatta le az ukrán kényszersorozás brutális módszereit. Odessza utcáin a sorozókatonák egy fiatal férfit próbáltak erőszakkal elhurcolni.
Az elmúlt időszakban megszaporodtak a felvételek Zelenszkij embereiről, akik a nyílt fizikai erőszak minden formáját bevetik.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)
