kényszersorozásfrontOdessza

Odessza utcáin hajtóvadászatot tartottak a sorozókatonák

Újabb felvétel buktatta le az ukrán kényszersorozás brutális módszereit. Odessza utcáin a sorozókatonák egy fiatal férfit próbáltak erőszakkal elhurcolni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 11:03
Ursula von der Leyen és Zelenszkij Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
Ukrajnában továbbra is mindennaposak a kényszersorozások. A legújabb felvételen egy fiatal férfi kétségbeesett menekülése látható. Az üldözés Odessza utcáján zajlott.

Odessza utcáin kegyetlenkedtek Zelenszkij emberei (Telegram)
Odessza utcáin kegyetlenkedtek Zelenszkij emberei (Telegram)

Az elmúlt időszakban megszaporodtak a felvételek Zelenszkij embereiről, akik a nyílt fizikai erőszak minden formáját bevetik.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

