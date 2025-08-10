UkrajnakényszersorozásZelenszkij

Az emberrablók a bicikliről rángatták le a férfit + videó

Újabb videó mutatja be, hogyan dolgoznak Zelenszkij emberrablói.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 20:15
A TCK emberei Harkovban Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
A kényszersorozók ezúttal egy kerékpárról rángattak le egy férfit – írta meg az Origo. 

A kényszersorozás továbbra is folytatódik Ukrajnában
A kényszersorozás továbbra is folytatódik Ukrajnában
Fotó: NARCISO CONTRERAS/ANADOLU

A férfi tudta, hogy mire készüljön, miután nagy sebességgel elhajtott mellette egy jelöletlen furgon. Elfutni azonban már nem volt ideje, a toborzók szinte rögtön a földre vitték.

Az ilyen és ehhez hasonló videók jól mutatják, hogy habár az állam tagadja, Ukrajnában továbbra is a mindennapok részét képezik az emberrablások. Van, akit a saját otthonából, van, akit a kórházból visznek el, azonban az erőszak szinte sosem marad el. 

Borítókép: A TCK emberei Harkovban (Fotó: AFP)

