Emberrablás a kamerák előtt + videó

Továbbra is folyamatosan kerülnek elő az újabb videók Ukrajnában arról, hogy hogyan is dolgoznak a TCC emberei. A fekete Volga kocsi helyett kisbuszokkal járják az utcát a toborzók, és válogatás nélkül tuszkolják be az embereket. Egy frissen előkerült felvételen is ez látható. A férfi, aki ránézésre éppen munkájából ért haza, egyszer csak egy tucat egyenruhással találta szembe magát. Néhány, nem hallható szóváltás után pedig már pakolják is be a kocsiba.

Mint azt lapunk is megírta korábban, az emberhiány okán a kényszersorozók egyre brutálisabb eszközökkel dolgoznak. Ennek az erőszakos fellépésnek pedig már magyar halálos áldozata is van. A kárpátaljai Sebestyén József azután veszítette életét, hogy a toborzótisztek elvitték és súlyosan bántalmazták. Nemrég testvére is megszólalt, aki elmondta: soha nem tud megbocsátani a férfi haláláért.