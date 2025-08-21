A Bloomberg politikai aktorként viselkedik

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyértelműen kijelentette: „Ilyen telefonbeszélgetés nem volt. Nem volt. Pont.” A tárcavezető szerint elképesztő, hogy a nemzetközi hírügynökség szinte szó szerinti jegyzőkönyvet közöl egy olyan beszélgetésről, amely soha nem történt meg. „Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek után ezek a nemzetközi hírügynökségek hogyan tudják fenntartani a hitelességüket” – fogalmazott.

Szijjártó Péter egyértelművé tette: a Bloomberg valótlanságot állított, amikor azt írta, hogy Orbán Viktor és Donald Trump telefonon egyeztetett volna Ukrajna uniós csatlakozásáról Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A külügyminiszter arra is rámutatott, hogy a Bloomberg még azt is belelátta a történetbe, Orbán Viktor azért posztolt a Facebookra Ukrajna uniós csatlakozásának elutasításáról, mert Trump telefonon erre akarta rávenni – miközben ilyen beszélgetés egyáltalán nem zajlott le, és a posztot sem törölték, ahogy azt egyes sajtóorgánumok állították.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozott Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója, aki szerint ez az eset is jól mutatja, hogyan működik a nemzetközi sajtó. Mint mondta:

A nagy hírügynökségeknél és magánál a médiánál is sok esetben azt látjuk – tisztelet a kivételnek –, hogy már-már politikai szereplővé, politikai aktorrá próbálnak előlépni, tematizálni kívánják a politika helyett a napirendet.

A nemzetközi sajtóban hétfőn látott napvilágot, hogy Budapest is felmerült az amerikai–orosz–ukrán háromoldalú csúcstalálkozó helyszíneként, amelyet a Fehér Ház tegnap sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánt. Ezzel kapcsolatosan Fekete Rajmund hozzátette: „Nem új keletű dolog, hiszen a háború kirobbanását követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felajánlotta mind az ukrán, mind pedig az orosz fél számára, hogy Magyarország készen áll arra, hogy közvetítsen a felek között.”

Emlékeztetett arra is:

Ne feledjük, tavaly Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió soros elnökeként egy békemisszió keretében találkozott az akkor még republikánus elnökjelölt Donald Trumppal, találkozott a kínai, az ukrán és az orosz elnökkel is.

Magyarország a háború kitörése óta következetes álláspontot képvisel: minél hamarabb be kell fejezni ezt a háborút, béketárgyalásokat kell kezdeni, a feleket le kell ültetni egymással, mert a háborút csak a tárgyalóasztalnál lehet befejezni, nem pedig a harctéren.”