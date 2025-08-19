Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

Hazánknak óriási szerep juthat az orosz–ukrán konfliktus lezárásában. Sajtóhírek szerint a Putyin és Zelenszkij közötti találkozó helyszíneként Magyarország is felvetődött. A Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó két héten belül létrejöhet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 9:28
Hazánk már a konfliktus kezdete óta a béke és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Egy fehér házi tisztviselő szerint Magyarország szerepe ismét előtérbe kerülthet, hazánkban rendezhetik meg a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozót.  

A tegnapi washingtoni találkozón az európai vezetők, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump is egyetértett, hogy a következő lépésnek egy közvetlen tárgyalásnak kell lennie az orosz és az ukrán vezető között.

Egyelőre a Kreml nem erősítette meg a találkozó tényét, azonban a Fehér Ház egy tisztviselője elárulta: a csúcstalálkozó helyszíne Magyarország lehet.

Ennek több kézelfekvő oka is lehet, az első és legfontosabb azonban, hogy hazánk nemrég kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A hágai szervezet korábban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, ami kizárja a lehetséges tárgyalási helyszínek közül azokat az országokat, amelyek tagjai a bíróságnak, hiszen papíron ezen országok hatóságainak azonnal le kellene tartóztatnia az orosz elnököt.

Két héten belül jöhet a Putyin–Trump-csúcstalálkozó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a következő csúcstalálkozó időpontjáról Friedrich Merz német kancellár is beszélt Washingtonban. Merz leszögezte, hogy újabb csúcstalálkozóra csak Ukrajna részvételével kerülhet sor a háborús rendezés ügyében. Úgy fogalmazott, hogy kiderül, Putyin elnöknek lesz-e bátorsága ehhez. Mint mondta, 

a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó a következő két hétben megvalósulhat, helyszínét azonban még meg kell határozni. 

Megerősítette, hogy ezt követően Donald Trump amerikai elnök is csatlakozna Zelenszkijhez és Putyinhoz egy háromoldalú találkozó keretében.

