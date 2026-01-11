Grönland lakói Trump lépéseitől tartanak

A BBC beszámolói szerint egyre nagyobb a bizonytalanság a lakosok körében Grönlandon, miután Donald Trump amerikai elnök nyíltan beszélt a sziget megszerzésének lehetőségéről. A brit közszolgálati média több civilt is megszólaltatott, akik dühvel és értetlenséggel reagáltak arra, hogy Grönland a nagyhatalmi geopolitikai játszmák középpontjába került. A nyilatkozók békét és kiszámíthatóságot szeretnének.

Trump határozottan beszélt arról: Washington nemzetbiztonsági okokból igényt formálna Grönlandra. Fotó: AFP

A grönlandi lakosok egyre nyugtalanabbak

Grönland a hatalmas területével – amely nagyjából kilencszerese az Egyesült Királyságénak – szinte üresen terül el az Északi-sarkvidéken: a szigeten mindössze mintegy 57 ezren élnek, többségük inuit származású. A lakosság jelentős része a délnyugati partvidéken, a fővárosban, Nuukban koncentrálódik. Trump kijelentései egyeseket feldühítettek.