Budapesten rendezik az ukrán–orosz csúcstalálkozót? Szijjártó Péter válaszolt

Magyarország büszke lehet

A Harcosok Órájában ezután arról volt szó, hogy augusztus 20-a nemzeti ünnep, lementek a programok, teljesen rendben, sokan voltak a rakparton. Vastaps és ováció volt a rakparton, nem az, hogy valakik oda szerveztek volna a kormányt kritizáló kiabálást. Szerintem mindazok számára, akik nézték a tegnapi tűzijátékot, főleg élőben, egy örök életre szóló emléket és élményt jelenthetett mindez – húzta alá Németh Balázs.

De aki ezt a jelenetet láthatta, ahogy a Szent Korona kereszté alakul és szinte úgy érezted, hogy ott van előtted, meg tudod fogni néhány méterrel, az soha nem felejti ezt a pillanatot, és azt hiszem, hogy ez a tegnapi nap is méltóképpen mutatta meg, hogy itt egy ezeréves államisággal rendelkező keresztény nemzetről, keresztény országról van szó, amely joggal büszke magára, joggal büszke a létezésére, joggal büszke a teljesítményére és joggal reménykedő a jövőjét tekintve.

És szerintem ez a tegnapi nap is zárójelbe tett és hogy is mondjam, jelentéktelenné minősített minden olyan kisstílű, a magyarok önbizalmát megtépázni akaró, merjünk kicsik lenni és szégyenkezzünk típusú hozzáállást propagáló mozgalmat vagy erőfeszítést, amiket itt azért az elmúlt napokban vagy hetekben láthattunk

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A műsorban elhangzott, hogy azért ma az Európai Unióban nem tudni, hogy van-e egy olyan ország, ahol 10 évvel a tömeges illegális bevándorlás korszakának kezdete után még egy állami hivatalos ünnepségen egy keresztény jelképet mernek megjeleníteni, mert ugye sérti, mármint a liberális gondolkodás szerint sérti, sértheti a bevándorlóknak az önérzetét. Kérdésként felvetődött, hogy mi történne, ha zöld jelzést adnánk a migrációnak?

Hát az, ami Nyugat-Európában történik. A nagyvárosokban élhetetlenné tenné a hétköznapokat.

– hangzott el.

Szijjártó kiemelte: A műsorban látható felvételek valóban a PSG BL-győzelme után készültek Franciaországban, de szerintem ez inkább súlyosbító körülmény, mi lett volna, ha vesztettek volna, meg pontosan látjuk, hogy ha nemzeti ünnep van, Magyarországon tegnap nemzeti ünnep volt, és nem láttam lángoló autókat, ha szilveszter van, ha tüntetni kell valami ellen, vagy tüntetni kell valamiért, akkor a nyugat-európai nagyvárosokban minden este így végződik. Ezek a jelenetek kísérteties hasonlóságot mutatnak azokkal a jelenetekkel, amelyek tíz éve itt nagyon közel álltak hozzánk, sőt a határunkon szembesültünk.

Emlékezzünk rá, amikor felhúztuk a kerítést, hogy megállítsuk az illegális bevándorlást és magukat az illegális bevándorlókat, akkor egy elképesztő heves, agresszív támadást indított, illegális bevándorlók egy elég jelentős nagyságú csoportja, a határunk, a határvédelmünk és a határokat védőkkel szemben. Talán emlékezünk erre. Ugyanilyen jelenetek voltak.

A tárcavezető hangsúlyozta: És emlékezzünk rá, itt boltokat fosztogatnak, a mi esetünkben meg keresztülmentek a veteményeseken, a mezőgazdasági termőterületeken, elfoglalták a pályaudvart, itt követelték, hogy ingyenesen kapjanak mindent, és ingyenesen vigyük őket Németországba. Ugyanez, és mi 10 éve szóltunk. Hogy mi látjuk, mi zajlik a déli határunkon, és ha ezt beengedjük Európába, akkor az lesz, amit a videón láthatunk. Párhuzamos társadalmak Nyugat-Európában.

Egy rendkívül hangos kisebbség elnyomja, terrorizálja, frusztrálja az évszázadok óta ott élő közösségek mai képviselőit.

Szóval ez zajlik ma Nyugat-Európában. Az illegális bevándorlás egy elképesztő terrorkockázatot és egy elképesztő társadalmi kockázatot jelent. És ennek Nyugat-Európában kis túlzással naponta vagy esténként megvannak a lenyomatai. Tehát az, hogy Nyugat-Európában no-go zónák legyenek a nagyvárosokban, az mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. És én emlékszem, amikor először beszéltem erről, talán 2015-ben vagy 2016-ban az ENSZ közgyűlés idején valamelyik amerikai médiumnak, akkor utána itthon, Magyarországon támadtak meg a baloldali médiumok képviselői, hogy én milyen hülyeségeket beszélek, hát hogy lennének ma a nyugat-európai meg amerikai nagyvárosokban no-go zónák?

– fogalmazott Szijjártó Péter. Közölte: Budapesten egyetlen egy vallási és vallási jellegű épület mellett sincsen szükség arra, hogy állig felfegyverzett kommandósok legyenek jelen nagy számban azért, hogy az emberek biztonságát garantálják.

Brüsszel eltávolítaná a patrióta vezetőket

A műsorban beszéltek arról is, hogy Szerbiában baj van és feszültség van. Külföldi befolyásolási kísérletről beszél a szerb elnök, és folyamatosan egyre durvábbak az események, és most a felek egymást vádolják azzal, hogy polgárháborút akarnak szítani. Vucsics elnök szerint az ellenzéki tüntetők akarnak polgárháborús helyzetet elérni Szerbiában, az ellenzéki tüntetők szerint pedig Alekszandar Vucsics az, aki polgárháborúba akarja sodorni a saját országát. Igazából innen mi csak azt tudjuk megállapítani, hogy a sajtó egyik része azt írja, hogy Vucsics a hibás, a sajtó másik része azt írja, hogy az ellenzéki tüntetők egyre agresszívebbek.

Szerintem a napnál is világosabb, hogy a patrióta békepárti, nemzeti érdeket követő, Brüsszellel szemben a saját nemzeti érdek alapján a vitát is felvállaló közép-európai vezető politikusokkal szemben egyértelmű kormánybuktatási kísérletek zajlanak. Ezeknek a kormánybuktatási kísérleteknek a koordinációs központja pedig Brüsszelben van. És ebben a műveletben a bukott amerikai baloldal, az amerikai demokraták is részt vesznek, és itt Európában a háborúpárti brüsszeli elit, amelynek a szemében nem hogy szálka, hanem gerenda az, hogy Közép-Európában van három olyan vezető, a szerb elnök, a magyar miniszterelnök és a szlovák miniszterelnök, akik felvállalják a saját nemzeti érdekek képviseletét még Brüsszellel szemben is, akik világossá tették, hogy nem hajlandóak a saját nemzetüket, a saját országukat belevinni egy értelmetlen háborúba, amihez nekik semmi közük nincsen.

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

És itt van három vezető, akik nyíltan, felvállaltan patrióta politikát folytatnak. Mindenki láthatja, hogy ezen három politikai vezetővel a kormányaikkal szemben nyílt külső kormánybuktatási kísérletek zajlanak – tette hozzá. Hangsúlyozta: Van egy felmérés, ami azt mondja, hogy a Szlovákiában élő emberek nagy része már csak a forradalomban látja a kiutat, megnézném, hogy milyen kérdés volt föltéve és kinek, vagy az a Magyarországot érintő folyamat, ahol az Európai Parlament legnagyobb pártcsaládjának vezetője nyíltan jelenti ki, hogy mely politikus jelenti az ország jövőjét és mely a múltját, vagy azok a brutális jelenetek, amelyeket erőszakos jelenetek, amelyeket rendeznek Belgrád utcáin úgynevezett tüntetők, ezek mind ugyanazon forgatókönyv különböző fejezetei.

És ezt a forgatókönyvet Brüsszelben írják, az a háborúpárti brüsszelita politikai elit, amely szorosan együttműködik a bukott amerikai adminisztrációval, tehát az amerikai demokratákkal. Szerbiában is egy nyílt külső beavatkozási kísérlet zajlik, melynek célja az, hogy Vucsics elnököt leváltsák, eltakarítsák a közéletből a politikából. És jól láthatóan ehhez egy erőteljesen koordinált nemzetközi médiatámogatást adnak, amelynek hát bizonyos magyarországi elemeit is sokszor láthatjuk.

– mondta Szijjártó Péter. Aláhúzta: Én magam személyesen remekül ismerem, mondhatom ezt most már talán minden szerénytelenség nélkül, mert tizen-x éve dolgozunk együtt különböző pozíciókban Szerbia elnökét, Szerbia kormányának számos tagját. Az, hogy ők polgárháborút akarnának szítani, hát az pont olyan megalapozottságú hír, mint a Bloomberg értesülése a telefonbeszélgetésről.

Kommentekre válaszolva Szijjártó Péter kiemelte:

Szóval a következő a helyzet, hogy valóban sikerült előállítania az európai sajtónak azt a kontextust, mintha mi egyedül képviselnénk ezt az álláspontot, ami nyilvánvalóan nem igaz. Ami nyilvánvalóan nem igaz, és nem csak azért, mert a szlovák kormány is békepárti álláspontot képvisel, hanem ennél a helyzet sokkal összetettebb, sokkal szélesebb. Ugyanis ha megfigyeli Endre, meg a többiek, a dolog úgy néz ki, hogy ma Európában egyre erősebbek azok a politikai mozgalmak, pártok, amelyek patrióta módon gondolkodnak, és az ukrajnai háború esetében a békét képviselik.

Hozzáfűzte: Ma már eljutottunk oda, hogy számos országban a patrióta pártok vagy megnyerik a választást, vagy bejönnek szorosan második helyen, de egyelőre még a mainstream elég erős ahhoz, hogy második, harmadik, negyedik helyezett pártokból gyúrjon egy olyan többséget, amely létrejöttének célja nem az adott ország működőképességének vagy fejlesztésének fenntartása, hanem az, hogy ne a győztes párt alakítson kormányt. Láthattuk ezt Hollandiában, láthattuk ezt Ausztriában, aztán láthattuk, hogy több nyugat-európai országban is a patrióta pártok még feljöttek a második helyre, tehát ez a folyamat zajlik. Ezt a folyamatot próbálják fékezni, lassítani, megállítani, megfordítani a mainstream képviselői, de jól láthatóan nem tudják megállítani. Lassítani még tudják, de megállítani nem tudják. Úgyhogy szerintem minden egyes nappal közelebb vagyunk egy nagy patrióta fordulathoz Brüsszelben, minden egyes eltelő nappal közelebb kerülünk oda, hogy a semmiből harmadik legnagyobb frakcióvá vált Patrióta csoport az Európai Parlament legnagyobb csoportja legyen.

Az osztrák NEOS, tehát a legkisebb liberális kormánypártnak az egyik minisztere kint volt Odesszában tegnap, és egy klasszikus ukránbarát háborúpárti nyilatkozatot tett, és itthonról az ellenzékbe szorított egyébként a választást megnyerő szabadságpárti szóvivő vagy a frakciónak egy tagja pedig egy békepárti választ és reakciót adott erre, tehát Szabó Endrének az a válasz, hogy nemcsak Magyarországon vannak békepártiak, hanem valóban vannak olyan pártok, szerencsére Európában is, szerte Európában, Nyugat-Európában is, amelyek békepártiak.

Körülbelül öt-hatszoros támogatottsága van a Szabadságpártnak a NEOS-hoz képest. Ugye most a NEOS éppen becsúszott, tehát éppen hogy csak leugrotta a küszöböt.

Németh Balázs felvetette, hogy egyesek szerint kiszeretett a külföldi tőke Magyarországból, és ezen az óriásberuházások sem változtatnak. Azt írják, hogy Szijjártó Péter hurrá optimizmusa igazából nem valóságos, mert jól ismert tény, hogy a beruházások visszaesése jelentős mértékben hozzájárul a gazdasági pangáshoz.

Erre reagálva a miniszter úgy fogalmazott:

Én csak néhány tényt tudok mondani. A mérsékelt kínai szerep, eddig engem folyamatosan azért kritizáltak, hogy ennél durvább szót ne mondjak, mert hogy milyen sok kínai beruházás jön Magyarországra. Ami így is van, hiszen a BYD, amely ma már a világ legsikeresebb elektromos autógyártója, az első európai gyárát Magyarországon építi fel, közeledik az építkezés végéhez és a gyártás beindításához. Emellett a világ legnagyobb elektromos akkumulátorgyártó vállalata Debrecenben szintén a CATL a végéhez közeledik az építkezésnek, hamarosan kezdi a gyártást. A beszállítóikról nem is beszélve.

Aztán volt német visszafogottság . A Mercedes lassan befejezi Európa legnagyobb Mercedes gyárának felépítését, ami Magyarország legnagyobb autógyára lesz 300-400 ezres kapacitással, és elkezdi autóinak még nagyobb mértékű termelését Magyarországon. Az Audi csapágyasra járatja a gyárát Győrben gyakorlatilag, tehát már nincsen termelési kapacitás, amit oda lehetne tenni. Szeptember közepén pedig megyünk Debrecenbe megünnepelni, hogy a BMW elkezdi a sorozatgyártását a tisztán elektromos platformra épülő autójának Magyarországon.

Nagy ünnepség keretében megkezdheti a BMW a valóságos működését a gyárépítési fázis lezárásával. A menekülő amerikaiakról annyit tudok mondani, hogy amióta Trump elnök hivatalba lépett, én öt amerikai vállalat beruházását jelentettem be Magyarországon

– tette hozzá.

Németh Balázs egy újabb álhírt hozott szóba a Harcosok Órájában, miszerint van egy videó, amelyik arról szól, hogy a Tisza Párt egyik támogatója szerint 2018-ban és 2022-ben is elcsalta a választást a Fidesz-KDNP. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban közölte:

Áltatják magukat az emberek. Én ott voltam a Fidesz-központban elég közel ezekhez az emberekhez, akkor is és 22-ben is, nem csalták el. Volt párhuzamos szavazatszámláló rendszere a Fidesznek, ugyanaz jött ki, semmilyen csalás nem lehetett.

Németh Balázs megjegyezte: Egy olyan ember áll most ott a színpadon és azt mondja, hogy minden rossz, és meg kell változtatni, aki marha büszke rá, hogy '18-ban és '22-ben ott volt.

Igen, megint ugyanoda jutunk vissza. És ez nem személyes ügy, annál sokkal fontosabb, ez egy hitelességi kérdés. Tehát van egy ember, akit most látunk a képernyőn. Emberemlékezet óta, és most ez nagyképű, mert fiatalok vagyunk, relatíve, tehát mondjuk az elmúlt jó néhány évben, mondjuk az elmúlt jó néhány évben a jó ember minden létező fideszes eseményen ott volt. Minden létező fideszes eseményen ott volt. És nem csak ott volt, hanem mindig azt kérte, követelte hisztizte ki magának, hogy az elsősorban üljön, a miniszterek közelében legyen, ott üljön az asztalnál, ott legyen legelöl és ott csápolhasson, ott lelkesedhessen, ott táncolhasson, ott tapsolhasson.

Hát nem tudom, mennyi videót lehetne erről mutogatni, ahogy ő az évértékelőkön az első sorban tapsol, ahogy a választás éjszakán ott táncol, bulizik, láthatóan nem szomorú a választási végeredmény miatt. Ahogyan állami cégek vezetői pozícióját tölti be, ahogy lelkesedik azért, ami történik, ahogy dicséri mindazt, ami történik. És ehhez képest most meg azt állítja, hogy ez egy nagy kupac valami rossz, ami történik, és itt minden rossz irányba megy, és itt szégyen, ami történik és felháborító – tette hozzá Szijjártó Péter. Kiemelte:

Tehát könyörgöm, másfél évvel ezelőtt így ez az ember ünnepelte, ami történik. Ünnepelte, lelkesedett érte, dicsérte. Most meg azt mondja, hogy az mind rossz. Tehát hogy ez lehet-e hiteles? Ezt egyszerűen fel nem foghatom.

Megint nemzetközi vizek, a baloldali francia Le Monde arról írt cikket, jó nagy, hosszú cikket, hogy a magyar fiatalok egész nyáron mocskos Fideszt kiabáltak. Az ő hiteles forrásuk Pankotai Lili, aki egy ellenzéki aktivista. A cikk szerint a Sziget Fesztivál, amely Európa egyik legnagyobb fesztiválja és 400 ezer vendége van, azt sugallják, hogy ott mind a 400 ezer azt kiabálta. Azt is írták, hogy szélsőséges jobboldali populista Orbán-kormány. Milyen most a sajtó nyugaton? Ilyen – tette fel a kérdést Németh Balázs. Erre reagálva a miniszter úgy fogalmazott:



Nem tudom, mert nem olvasom. Tehát én értem magam, nem frusztrálom magam ilyenekkel, tehát nekem azért van éppen elég munkám, meg dolgom ahhoz, hogy nekem már ne jusson időm erre, bevallom, ingerenciám sincsen erre, megmondom őszintén. Én egy dolgot tudok mondani. Életemben nem voltam a Szigeten és nem is tartozik a hosszú vagy középtávú terveim közé, hogy egyszer majd kimenjek

Viszont ott voltam a Tabánban, ahol komolyzenei programok zajlottak az elmúlt napokban. A Neoton koncertre kimentünk, ott beszélgettem többekkel, akik mind a három vagy négy nap, huszonhárom napig tartott, ott voltak, ergo, Black to Black, Hevesi Tamás és így tovább. És ott én ennek a nyomát nem tapasztaltam. Ott voltak a fiatalok is, jól szórakoztak a fiatalok, kulturáltan szórakoztak a fiatalok és semmi ilyet nem láttam. Tehát érdekes módon a hírekbe mindig azok az események kerülnek be, ahol mondjuk van ilyen skandálás, ahol meg nincs, és valószínűleg ebből van sokkal-sokkal több, ott érdekes módon nincsenek ott az ellenzéki újságírók, ott nem írják meg, hogy rendkívül kulturált, szórakozás keretében ilyen vagy olyan koncert zajlott, ahol az emberek azzal foglalkoztak, amiért kimentek, élvezték a zenét, jól érezték magukat, ettek-ittak, zenét hallgattak, táncoltak, aztán egy kellemes emlékkel hazamehetek. Tehát ilyen cikket valószínűleg ne várjunk.

Ahelyett, hogy a francia gazdasággal foglalkoznának, mert akkora a baj, és úgy elszaladt az államadósság Franciaországban, és olyan nagyok a gazdasági problémák, hogy valódi javaslatként felmerült, és nagyon közel van az elfogadása annak, hogy kivegyenek a munkaszüneti napokból. A húsvét hétfőt be akarják szüntetni, illetve a május 8-i ünnepnapot, ami náluk a náci Németország felett aratott győzelem miatt ünnepnap, mert akkor kettővel több napot dolgozhatnának, és hátha ez megoldja a francia gazdaságnak a problémáit.

Szóval ez a bezzeg nyugat minden jó, megint egy bizonyíték, hogy hát nem. Én azt gondolom, hogy ezek a hírek így összességében arra mutatnak rá, hogy sokkal jobb lenne, hogyha nemzetközi politikában visszatérnénk a kölcsönös tisztelet talajára. Tehát én nem tudom, hogy miért tartják fontosnak ma Nyugat-Európában kormányok, komoly politikusok, megválasztott vezetők azt, hogy az idejük egy részét, az energiájuk egy tekintélyes részét arra használják vagy fordítsák, hogy más országokban zajló folyamatokat minősítgetnek.

– hangsúlyozta.

Közölte: Én azt gondolom, hogy egy csomó nyugat-európai országról, kormányról, politikusról bebizonyosodott az elmúlt időszakban, hogy azért foglalkoznak velünk, másokkal, hogy a saját problémájukról a figyelmet el tudják terelni. És hát ennek a valós életben vannak következményei, mint például az a cím, amit itt az előbb mutattál az Indexről.

A műsorban nem maradhattak otthon startos álhír nélkül. Arról írnak, hogy Lengyelországban is volt egy ilyen program, ami az Otthon Starthoz hasonló volt. Kamatra adtak kedvezményes hitelt lakások vásárlásához, és őrület lett a vége. Ugye arról nincs szó a cikkben, arról nincs szó a cikkben, hogy ott nem volt négyzetméter árlimit, ott nem volt lakásár és házárlimit. A cikk az arról szól, hogy még az előző kormány, tehát amelyik még a Tuskék előtt volt 2023-ban a lengyel kormány indított hasonló hitelprogramot, és őrület lett a vége. A rendes Tuskék pedig megszüntették a kedvezményes lakásnak a lehetőségét.

Szijjártó Péter erre reagálva elmondta:

Nézd, ugye van, hogy igen, talán még megvan az az európai parlamenti képviselője a Tisza Pártnak, hölgy, aki azt mondta, hogy minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának, ugye?

Ő ehhez hasonlót mondott, ugye minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb az ellenzéknek. Na, hát ugyanez köszön vissza. Hát nyilvánvaló, hogy az Otthon start program jó a fiataloknak, jó a magyaroknak, jó az országnak. Egyszerűen jó, mert egy olyan konstrukció, ami jelentős mértékben megkönnyíti, elérhetővé teszi az otthonhoz jutásnak a lehetőségét.

Magyarországon a magyar emberek számára az otthonnak kiemelt jelentősége, kiemelt fontossága van. Mi azt szeretnénk, hogyha a magyar fiatalok nem albérlők, hanem lakástulajdonosok lennének. És az Otthon start programmal ezt reális lehetőségként a számukra biztosítani tudjuk. Most ez nyilvánvalóan jó a fiataloknak, jó az országnak. És hogyha megfordítom azt, amit ez a bizonyos európai parlamenti képviselő mondott, hogy ami rossz az országnak, az jó az ellenzéknek, akkor ami jó az országnak, az rossz az ellenzéknek.

– húzta alá a miniszter. Kiemelte:

És nyilvánvalóan az Otthon start program rossz a Tiszának, rossz az ellenzéknek. Ezért fáj nekik az újságíróik, ezért a gyepálják a politikusaik ezért kritizálják, és jól látható, hogy amit mondanak, semmi köze a valósághoz, hogy csak arra tudom buzdítani a fiatalokat, hogy startoljanak rá, és használják ki ezt a lehetőséget.

A műsorban az is elhangzott, hogy hogyha a Tisza Párt kerülne kormányra, megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, megszüntetnék a családtámogatásokat és megszüntetnék az Otthon start programot. Ez azt jelenti, hogy a magyaroknak van egy világos döntési lehetőségük jövőre, hogy mit szeretnének, hogy egy olyan kormánya legyen az országnak, amely továbbviszi az Otthon start programot, amely fenntartja a 13. havi nyugdíjat, fenntartja a családtámogatásokat, végigviszi a családi alapú adóforradalmat, vagy egy olyan kormány, amely megszünteti az Otthon Start programot, megszünteti a 13. havi nyugdíjat, megszünteti a családtámogatásokat, megszünteti a gazdák támogatását.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a GE Vernova beruházásának bejelentésén a minisztériumban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)