Sulyok TamásMunkácsháborúorosz-ukrán háború

Munkács: Sulyok Tamás a vérontás befejezését sürgette

A magyar köztársasági elnök a közösségi oldalán reagált az orosz–ukrán háború legújabb fejleményeire. Sulyok Tamás a Munkács területén végrehajtott támadás után úgy fogalmazott: az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 13:13
Sulyok Tamás köztársasági elnök és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (b-j) a Szent István-napi állami ünnepségen tartott zászlófelvonáson a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
Sulyok Tamás köztársasági elnök és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (b-j) a Szent István-napi állami ünnepségen tartott zászlófelvonáson a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
„Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok.” Ezt írta a közösségi oldalán a magyar köztársasági elnök.

Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Sulyok Tamás szerint az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke. 

Bízom abban, hogy a háborúzó felek képesek ezt belátni, és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére

– zárta sorait a köztársasági elnök.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (b–j) a Szent István-napi állami ünnepségen tartott zászlófelvonáson a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

