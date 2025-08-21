„Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok.” Ezt írta a közösségi oldalán a magyar köztársasági elnök.
Munkács: Sulyok Tamás a vérontás befejezését sürgette
A magyar köztársasági elnök a közösségi oldalán reagált az orosz–ukrán háború legújabb fejleményeire. Sulyok Tamás a Munkács területén végrehajtott támadás után úgy fogalmazott: az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke.
Sulyok Tamás szerint az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke.
Bízom abban, hogy a háborúzó felek képesek ezt belátni, és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére
– zárta sorait a köztársasági elnök.
További Külföld híreink
Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (b–j) a Szent István-napi állami ünnepségen tartott zászlófelvonáson a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Bloomberg politikai aktorként viselkedik
Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója lapunknak kifejtette: a nemzetközi sajtó manapság politikai szereplőként próbál viselkedni.
Oroszország rákényszerítette a világot, hogy a háborút az ő értelmezésében lássa
Európa háromszor is kapitulált a háborúban.
Itt az ukrán szál: elfogták az Északi Áramlat felrobbantásáért felelős embert
A férfit az akció egyik koordinátorának tartják.
Ukrajna nagykövete: tudjuk, hogy kell oroszokat ölni
A NATO-csatlakozás kapcsán nyilatkozott a nagykövet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Bloomberg politikai aktorként viselkedik
Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója lapunknak kifejtette: a nemzetközi sajtó manapság politikai szereplőként próbál viselkedni.
Oroszország rákényszerítette a világot, hogy a háborút az ő értelmezésében lássa
Európa háromszor is kapitulált a háborúban.
Itt az ukrán szál: elfogták az Északi Áramlat felrobbantásáért felelős embert
A férfit az akció egyik koordinátorának tartják.
Ukrajna nagykövete: tudjuk, hogy kell oroszokat ölni
A NATO-csatlakozás kapcsán nyilatkozott a nagykövet.