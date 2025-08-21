Milliók kedvence hunyt el, hatalmas a gyász

Frank Caprio nem volt hagyományos bíró. A Caught in Providence című bírósági reality műsor tette ismertté, amely három Daytime Emmy-jelölést is kapott. A műsor, és különösen Caprio bíró egyedi stílusa, milliókat vonzott a képernyők elé nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte. A TikTok platformnak köszönhetően Caprio bíró hírneve gyorsan terjedt, és hamarosan 3,4 millió követője volt az Instagramon, írta meg a Metropol.

Frank Caprio részt vesz az 51. Daytime Emmy-díjátadón. Sokak kedvence volt a bíró (Fotó: AFP)

Caprio bíró különlegessége abban rejlett, ahogyan az emberekkel bánt a tárgyalóteremben. Szeretetteljes, együttérző és gyakran humoros megközelítése élesen elütött a hagyományos, távolságtartó és szigorú bírói viselkedéstől.