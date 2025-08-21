halálbíróFrank Caprio

Milliók kedvence hunyt el, hatalmas a gyász

Mély megrendüléssel fogadta a világ a hírt, hogy 88 éves korában elhunyt Frank Caprio, akit sokan „a világ legkedvesebb bírájaként" ismertek és szerettek. A népszerű amerikai bíró, politikus és médiaszemélyiség 2025. augusztus 20-án, szerdán hunyt el, miután hosszú és bátor küzdelmet folytatott a hasnyálmirigyrákkal.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21.
Frank Caprio (Fotó: AFP)
Frank Caprio (Fotó: AFP)
Frank Caprio nem volt hagyományos bíró. A Caught in Providence című bírósági reality műsor tette ismertté, amely három Daytime Emmy-jelölést is kapott. A műsor, és különösen Caprio bíró egyedi stílusa, milliókat vonzott a képernyők elé nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte. A TikTok platformnak köszönhetően Caprio bíró hírneve gyorsan terjedt, és hamarosan 3,4 millió követője volt az Instagramon, írta meg a Metropol.

Frank Caprio részt vesz az 51. éves Daytime Emmy-díjátadón. Sokak kedvence volt a bíró (Fotó: AFP)
Frank Caprio részt vesz az 51. Daytime Emmy-díjátadón. Sokak kedvence volt a bíró (Fotó: AFP)

Caprio bíró különlegessége abban rejlett, ahogyan az emberekkel bánt a tárgyalóteremben. Szeretetteljes, együttérző és gyakran humoros megközelítése élesen elütött a hagyományos, távolságtartó és szigorú bírói viselkedéstől. 

Ez a fajta emberi hozzáállás tette őt rendkívül népszerűvé és tiszteltté világszerte.

A szomorú hírt fia, David Caprio osztotta meg édesapja Instagram-oldalán. A búcsúposztban arra kérte a követőket, hogy apja emlékére „törekedjünk arra, hogy egy kicsivel több együttérzést vigyünk a világba – ahogy ő tette minden nap”.

Frank Caprio halála nem csak családja és barátai számára jelent nagy veszteséget, de milliók gyászolják világszerte, akik az ő példáján keresztül tanulták meg, milyen fontos az empátia és az emberség még a jog szigorú világában is.

Borítókép: Frank Caprio (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

