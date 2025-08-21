Trump a Nobel-békedíjra hajt, több háborút is rendezni akar

Tisztelettel kérjük, hogy folytassa aktív erőfeszítéseit a belarusz politikai foglyok azonnali szabadon engedésének biztosítására. Szabadságuk nemcsak az egyének számára állítja helyre az igazságot, hanem megnyitja az utat a megbékélés és a párbeszéd előtt is

– áll a Nobel-díjasok levelében. Az aláírók között van Óscar Arias Nobel-békedíjas, a Nobel-irodalmi díjas Szvetlana Alekszijevics és Herta Müller, valamint további 16 fizikai, kémiai, orvosi és közgazdasági Nobel-díjas. Az aláírók a levélben arra is felszólítottak, hogy vessenek véget a politikailag motivált üldözésnek Belaruszban, ezzel lehetővé téve a külföldre menekült emberek hazatérését, akik tömegesen hagyták el az országot, miután Lukasenka leverte a vitatott 2020-as választások utáni tömegtüntetéseket.

Trump a béke követe Belaruszban (is)

Trump múlt pénteki váratlan közbelépése néhány órával azután történt, hogy Dmitrij Bolkunec, száműzetésben élő belarusz ellenzéki aktivista e-mailben kérte az amerikai elnököt, hogy vesse fel a belarusz foglyok ügyét az alaszkai csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki a belarusz elnök közeli szövetségese. Írtunk róla, hogy az alaszkai csúcs előtt Trump Lukasenkával egyeztetett. Trump, aki céljának jelölte ki hat háború rendezését is, nem titkolja, hogy szeretné megkapni a Nobel-békedíjat.