Nobel-díjasok közös levélben kérik Trump segítségét 1300 belarusz politikai fogoly szabadon bocsátásában. A levélben köszönetet mondanak Trumpnak, amiért a múlt héten telefonbeszélgetése során felvetette a kérdést Belarusz elnökével, Aljakszandr Lukasenkával, és arra kérik, tegyen még többet az ügyben – írja a vecer.mk.
Trump a Nobel-békedíjra hajt, több háborút is rendezni akar
Nobel-díjasok közös levélben fordultak Donald Trumphoz, amelyben 1300 belarusz politikai fogoly szabadon bocsátását sürgették. A petícióban arra kérik az amerikai elnököt, folytassa erőfeszítéseit és álljon ki a foglyok szabadon bocsátása mellett. Egy aláíró Nobel-békedíjra jelölést ígért Trumpnak, ha segít eredményt elérni az ügyben. Az amerikai elnök közben nyilvánosan köszönetet mondott Lukasenkának 16 ember szabadon engedéséért és bejelentette , hogy további foglyok ügyében is tárgyaltak.
Tisztelettel kérjük, hogy folytassa aktív erőfeszítéseit a belarusz politikai foglyok azonnali szabadon engedésének biztosítására. Szabadságuk nemcsak az egyének számára állítja helyre az igazságot, hanem megnyitja az utat a megbékélés és a párbeszéd előtt is
– áll a Nobel-díjasok levelében. Az aláírók között van Óscar Arias Nobel-békedíjas, a Nobel-irodalmi díjas Szvetlana Alekszijevics és Herta Müller, valamint további 16 fizikai, kémiai, orvosi és közgazdasági Nobel-díjas. Az aláírók a levélben arra is felszólítottak, hogy vessenek véget a politikailag motivált üldözésnek Belaruszban, ezzel lehetővé téve a külföldre menekült emberek hazatérését, akik tömegesen hagyták el az országot, miután Lukasenka leverte a vitatott 2020-as választások utáni tömegtüntetéseket.
Trump a béke követe Belaruszban (is)
Trump múlt pénteki váratlan közbelépése néhány órával azután történt, hogy Dmitrij Bolkunec, száműzetésben élő belarusz ellenzéki aktivista e-mailben kérte az amerikai elnököt, hogy vesse fel a belarusz foglyok ügyét az alaszkai csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki a belarusz elnök közeli szövetségese. Írtunk róla, hogy az alaszkai csúcs előtt Trump Lukasenkával egyeztetett. Trump, aki céljának jelölte ki hat háború rendezését is, nem titkolja, hogy szeretné megkapni a Nobel-békedíjat.
Szándékunkban áll Nobel-békedíjra jelölni önt, ha segít elérni a belarusz politikai foglyok szabadon engedését
– írta Bolkunec e-mailjében. Ugyanazon a napon, az alaszkai csúcstalálkozóra tartva, Trump a közösségi médiában közölte, hogy „csodálatos beszélgetést folytatott Belarusz nagyra becsült elnökével”, amely során köszönetet mondott Lukasakának 16 ember szabadon bocsátásáért és tárgyalt további 1300 fogoly ügyéről.
Korábban arról is írtunk, hogy Trump sürgeti az orosz–ukrán tárgyalásokat, Putyin kivár – de mi lesz így az ukrajnai békével?
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
