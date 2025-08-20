Az ukrán sajtó is Budapestet emlegeti lehetséges béketárgyalási helyszínként

A Sky News is úgy tudja, hogy a találkozóra még a hónap vége előtt sor kerülhet, a helyszínek között Genf, Bécs, Róma, Budapest és Doha is szóba jöhet. Szerintük Genf számít a legjobb opciónak, míg Róma vagy a Vatikán az oroszoknak nem tetszik, Budapest pedig az ukránok számára nem kedvelt helyszín. Az európai szövetségesek állítólag azt szeretnék, ha a biztonsági garanciák a találkozó előtt rögzítésre kerülnének.

Borítókép: 2019 után újra tárgyalóasztalhoz ülhet az orosz és az ukrán elnök (Fotó: AFP)