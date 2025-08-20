BudapestVlagyimir PutyinTrump-PutyinZelenszkijorosz-ukrán háború

Az ukrán sajtó is Budapestet emlegeti lehetséges béketárgyalási helyszínként

Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan augusztus 20-án telefonon egyeztetett az ukrajnai háborúról. Putyin köszönetet mondott Törökországnak az isztambuli orosz–ukrán tárgyalások megszervezéséért, és beszámolt az alaszkai csúcstalálkozóról. Eközben felmerült, hogy Budapest lehet a Putyin–Zelenszkij-csúcs helyszíne, bár az ukránok nem kedvelik a magyar fővárost. A találkozóra akár a hónap vége előtt sor kerülhet, a lehetséges helyszínek között Genf, Bécs, Róma, Budapest és Doha szerepel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 16:28
2019 után újra tárgyalóasztalhoz ülhet az orosz és az ukrán elnök
2019 után újra tárgyalóasztalhoz ülhet az orosz és az ukrán elnök Fotó: ALEXEY NIKOLSKY Forrás: SPUTNIK
Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 20-án telefonbeszélgetést folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel az ukrajnai háborúról – írja a The Kyiv Independent. A Kreml tájékoztatása szerint Putyin „elégedetten nyugtázta Törökország segítségét az orosz és ukrán képviselők isztambuli tárgyalásainak megszervezésében”. A jelentés szerint Putyin tájékoztatta Erdogant az augusztus 16-i alaszkai csúcstalálkozóról, amely az első személyes találkozó volt az amerikai és az orosz elnök között, Trump januári hivatalba lépése óta. Vajon Budapest is szóba került a telefonhívás során?

Az oroszok is Budapestet emlegetik lehetséges béketárgyalási helyszínként
Fotó: HANDOUT / TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE

Budapesten lehet a Putyin–Zelenszkij-csúcs

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltuk róla, Magyarországot is fontolóra veszik mint lehetséges helyszínt egy Putyin–Zelenszkij-találkozóra. Friedrich Merz német kancellár szerint az orosz–ukrán elnökök csúcstalálkozójára akár két héten belül is sor kerülhet. Zelenszkij többször jelezte, hogy kész a közvetlen tárgyalásokra, és augusztus 18-án közölte, hogy személyesen is hajlandó egyeztetni Putyinnal. A Kreml ugyan nyitottságot mutatott a párbeszéd iránt, de eddig kerülte, hogy elköteleződjön egy közvetlen találkozó mellett. 

A Sky News is úgy tudja, hogy a találkozóra még a hónap vége előtt sor kerülhet, a helyszínek között Genf, Bécs, Róma, Budapest és Doha is szóba jöhet. Szerintük Genf számít a legjobb opciónak, míg Róma vagy a Vatikán az oroszoknak nem tetszik, Budapest pedig az ukránok számára nem kedvelt helyszín. Az európai szövetségesek állítólag azt szeretnék, ha a biztonsági garanciák a találkozó előtt rögzítésre kerülnének.

Borítókép: 2019 után újra tárgyalóasztalhoz ülhet az orosz és az ukrán elnök (Fotó: AFP)

