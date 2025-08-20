Tusk nem akar budapesti békecsúcsot

BudapestTuskorosz-ukrán háborúTrump

Budapest adhatna otthont a Putyin–Zelenszkij-békecsúcsnak. Bár más városok is versenyben vannak, az osztrák sajtó szerint a magyar főváros számít a legesélyesebbnek. Orbán Viktor számára ez komoly politikai siker lenne, amit Donald Tusk lengyel miniszterelnök máris támadott. Tusk arra emlékeztetett, hogy 1994-ben Budapesten írták alá Ukrajna területi garanciáit, ezért szerinte inkább más helyszínt kellene keresni.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, egyre több jel mutat arra, hogy Budapest központi szerephez juthat, ha az orosz és ukrán vezetők békecsúcsa megvalósul. Osztrák sajtóértesülések szerint más városok is versenyben vannak, de a magyar főváros az első számú esélyesnek számít. Amennyiben a Putyin–Zelenszkij-találkozó valóban megvalósul, az Orbán Viktor számára hatalmas politikai győzelem lesz. Nem hiába támadja a kezdeményezést Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Budapesttel van baja a lengyel miniszterelnöknek

Budapest? Talán nem mindenki emlékszik rá, de 1994-ben Ukrajna már kapott területi integritási biztosítékot az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól. Budapesten. Talán babonás vagyok, de ezúttal más helyszínt keresnék. 

– írta közösségi oldalán a lengyel miniszterelnök.

