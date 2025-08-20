Rendkívüli

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

Megszólalt a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszínéről a Fehér Ház

Továbbra is bizonytalan, hogy hol tarthatják meg a két elnök csúcstalálkozóját. A Fehér Ház szerint a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszínének kiválasztásáról több lehetőség is terítéken van, köztük olyan is, amelyről az amerikai sajtóban már megjelentek találgatások.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 20. 11:35
Karoline Leavitt
Karoline Leavitt Forrás: AFP
Sok helyszín szerepel a lehetőségek között a Putyin–Zelenszkij-találkozó megtartására – jelentette ki Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján. A szóvivő arra a felvetésre, miszerint Budapestet javasolják egy háromoldalú ukrán–orosz–amerikai találkozó helyszíneként, úgy reagált: egyetlen helyet sem tud cáfolni, sem megerősíteni.

A Fehér Ház szerint több opció is felmerült a Putyin–Zelenszkij találkozó helyszínére, az amerikai sajtó pedig Budapestet is esélyesnek írja.
A Fehér Ház szerint több opció is felmerült a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszínére, az amerikai sajtó pedig Budapestet is esélyesnek tartja. Fotó: AFP

 

Putyin–Zelenszkij-találkozó több forgatókönyvvel

Leavitt hozzátette, hogy sok opcióról egyeztetnek az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei a két oldal, vagyis Ukrajna és Oroszország képviselőivel. Az amerikai sajtó közben arról számolt be, hogy Putyin elnök javaslatára Moszkva is lehetséges helyszínként merült fel. Erre a szóvivő csak annyit mondott: nem fogja kiteregetni Trump elnök és Putyin elnök magánbeszélgetésének tartalmát azonkívül, amiről maga az amerikai elnök beszámolt.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint a találkozó előkészítése azért került napirendre, mert mindkét vezető jelezte hajlandóságát az egyeztetésre. Az előkészítésben az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei is részt vesznek.

A CBS amerikai médium kedden, fehér házi forrásokra hivatkozva arról írt, hogy egy lehetséges orosz–ukrán–amerikai elnöki találkozó helyszíneként az amerikai elnöki hivatal a magyar fővárost szeretné. A beszámoló szerint az előkészítésen már dolgozik az amerikai elnök biztonságáért felelős szolgálat is.

 

Borítókép: Karoline Leavitt (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

