Megszólalt a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszínéről a Fehér Ház

Putyin–Zelenszkij-találkozó több forgatókönyvvel

Leavitt hozzátette, hogy sok opcióról egyeztetnek az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei a két oldal, vagyis Ukrajna és Oroszország képviselőivel. Az amerikai sajtó közben arról számolt be, hogy Putyin elnök javaslatára Moszkva is lehetséges helyszínként merült fel. Erre a szóvivő csak annyit mondott: nem fogja kiteregetni Trump elnök és Putyin elnök magánbeszélgetésének tartalmát azonkívül, amiről maga az amerikai elnök beszámolt.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint a találkozó előkészítése azért került napirendre, mert mindkét vezető jelezte hajlandóságát az egyeztetésre. Az előkészítésben az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei is részt vesznek.

A CBS amerikai médium kedden, fehér házi forrásokra hivatkozva arról írt, hogy egy lehetséges orosz–ukrán–amerikai elnöki találkozó helyszíneként az amerikai elnöki hivatal a magyar fővárost szeretné. A beszámoló szerint az előkészítésen már dolgozik az amerikai elnök biztonságáért felelős szolgálat is.