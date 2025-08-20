Sok helyszín szerepel a lehetőségek között a Putyin–Zelenszkij-találkozó megtartására – jelentette ki Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján. A szóvivő arra a felvetésre, miszerint Budapestet javasolják egy háromoldalú ukrán–orosz–amerikai találkozó helyszíneként, úgy reagált: egyetlen helyet sem tud cáfolni, sem megerősíteni.
Megszólalt a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszínéről a Fehér Ház
Továbbra is bizonytalan, hogy hol tarthatják meg a két elnök csúcstalálkozóját. A Fehér Ház szerint a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszínének kiválasztásáról több lehetőség is terítéken van, köztük olyan is, amelyről az amerikai sajtóban már megjelentek találgatások.
Putyin–Zelenszkij-találkozó több forgatókönyvvel
Leavitt hozzátette, hogy sok opcióról egyeztetnek az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei a két oldal, vagyis Ukrajna és Oroszország képviselőivel. Az amerikai sajtó közben arról számolt be, hogy Putyin elnök javaslatára Moszkva is lehetséges helyszínként merült fel. Erre a szóvivő csak annyit mondott: nem fogja kiteregetni Trump elnök és Putyin elnök magánbeszélgetésének tartalmát azonkívül, amiről maga az amerikai elnök beszámolt.
A Fehér Ház tájékoztatása szerint a találkozó előkészítése azért került napirendre, mert mindkét vezető jelezte hajlandóságát az egyeztetésre. Az előkészítésben az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei is részt vesznek.
A CBS amerikai médium kedden, fehér házi forrásokra hivatkozva arról írt, hogy egy lehetséges orosz–ukrán–amerikai elnöki találkozó helyszíneként az amerikai elnöki hivatal a magyar fővárost szeretné. A beszámoló szerint az előkészítésen már dolgozik az amerikai elnök biztonságáért felelős szolgálat is.
Borítókép: Karoline Leavitt (Fotó: AFP)
