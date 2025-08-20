Az alaszkai csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin és Donald Trump tárgyalása, majd az amerikai elnök Volodimir Zelenszkijjel folytatott megbeszélése után a világ politikai elemzői ismét értetlenül álltak a történések előtt. A nyugati kommentátorok szerint Trump „gyáva engedményeket” tett Putyinnak, majd ugyanők döbbenten írtak a Fehér Házban tapasztalt szívélyes fogadtatásról és az azt követő európai–amerikai összefogásról.
A Nyugat még mindig nem érti Trumpot
Az alaszkai csúcstalálkozó és a fehér házi megbeszélések világszerte döbbenetet keltettek. A kommentátorok szerint Washington engedékeny volt Moszkvával szemben, majd az ukrán elnök meleg fogadtatása is sokakat meglepett. A WSJ szerint azonban Trump politikáját és annak valódi jelentését rendre félreértelmezik.
Az USA és Oroszország viszonyának félreértése
A Wall Street Journal szerint a felháborodás nem véletlen: az amerikai–orosz kapcsolatok, akárcsak az amerikai–izraeli viszony, érzelmekkel telített és széles körben félreértett téma. A két ország gazdasági értelemben kevéssé számított egymásnak, kapcsolataikat mindig a geopolitika, a kultúra és az ideológia alakította. A hidegháború óta Washingtonban a főáramú külpolitikai elit Oroszországot az Európai Unió és a NATO biztonságára leselkedő fenyegetésként kezeli, míg egy kisebbségi vélemény szerint inkább Kína ellensúlyaként lenne fontos Moszkva.
Az amerikai vitákat tovább mérgezik a 2016-os választások körüli orosz beavatkozással kapcsolatos vádak, valamint azok a törekvések, amelyek ezeket az állításokat fegyverként próbálták felhasználni Trump ellen.
A nyugati kommentátorok hajlamosak voltak úgy tekinteni az alaszkai találkozóra, mintha az amerikai elnök hatalmas engedményeket tett volna Putyinnak. A valóság azonban ennél bonyolultabb. A WSJ szerzője szerint a Trump-adminisztráció beavatkozása az örmény–azeri konfliktusba éppen hogy közvetlen csapás volt az orosz érdekekre.
A Fehér Ház közvetítésével létrejött megállapodás ugyanis gyengítheti Moszkva befolyását a Kaukázusban és Közép-Ázsiában, ahol egyre nagyobb szerepet játszik Kína.
Ráadásul Washingtonból az utóbbi időben olyan jelek is érkeztek, hogy az Egyesült Államok kész lehet rendezni kapcsolatait Pekinggel. Ez a lehetőség komoly kérdéseket vet fel Moszkva számára, hiszen Kína jelenlegi, Oroszország melletti politikája részben az amerikaiakkal folytatott alkuk része.
Trump akarata érvényesül Európában is
A Wall Street Journal cikkében kiemeli, hogy Trump ismét képes volt saját akaratát érvényesíteni európai szövetségeseinél. A lap szerint a nyugati vezetők nem győzték dicsérni az amerikai elnököt. Egy jelenet különösen beszédes:
Emmanuel
– szólította a francia államfőt a keresztnevén Trump, mire Macron „elnök úr”-ral válaszolt, mint egy diák a tanárának. A WSJ szerint pontosan ez az a szerep, amelyet Trump a szövetségeseitől elvár, és úgy tűnik, sikerrel éri el.
Borítókép: A Trump–Putyin-csúcstalálkozó ismét megzavarta a nyugati világot (Fotó: AFP)
