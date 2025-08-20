Rendkívüli

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

TrumpPutyincsúcstalálkozógeopolitika

A Nyugat még mindig nem érti Trumpot

Az alaszkai csúcstalálkozó és a fehér házi megbeszélések világszerte döbbenetet keltettek. A kommentátorok szerint Washington engedékeny volt Moszkvával szemben, majd az ukrán elnök meleg fogadtatása is sokakat meglepett. A WSJ szerint azonban Trump politikáját és annak valódi jelentését rendre félreértelmezik.

Wiedermann Béla
2025. 08. 20. 11:18
A Trump–Putyin csúcstalálkozó ismét megzavarta a nyugati világot Forrás: AFP
Az alaszkai csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin és Donald Trump tárgyalása, majd az amerikai elnök Volodimir Zelenszkijjel folytatott megbeszélése után a világ politikai elemzői ismét értetlenül álltak a történések előtt. A nyugati kommentátorok szerint Trump „gyáva engedményeket” tett Putyinnak, majd ugyanők döbbenten írtak a Fehér Házban tapasztalt szívélyes fogadtatásról és az azt követő európai–amerikai összefogásról.

Az alaszkai csúcstalálkozó után sokan engedményeket emlegettek, ám Trump valójában újraértelmezte a geopolitikai viszonyokat.
Fotó: AFP

Az USA és Oroszország viszonyának félreértése

A Wall Street Journal szerint a felháborodás nem véletlen: az amerikai–orosz kapcsolatok, akárcsak az amerikai–izraeli viszony, érzelmekkel telített és széles körben félreértett téma. A két ország gazdasági értelemben kevéssé számított egymásnak, kapcsolataikat mindig a geopolitika, a kultúra és az ideológia alakította. A hidegháború óta Washingtonban a főáramú külpolitikai elit Oroszországot az Európai Unió és a NATO biztonságára leselkedő fenyegetésként kezeli, míg egy kisebbségi vélemény szerint inkább Kína ellensúlyaként lenne fontos Moszkva.

Az amerikai vitákat tovább mérgezik a 2016-os választások körüli orosz beavatkozással kapcsolatos vádak, valamint azok a törekvések, amelyek ezeket az állításokat fegyverként próbálták felhasználni Trump ellen.

A nyugati kommentátorok hajlamosak voltak úgy tekinteni az alaszkai találkozóra, mintha az amerikai elnök hatalmas engedményeket tett volna Putyinnak. A valóság azonban ennél bonyolultabb. A WSJ szerzője szerint a Trump-adminisztráció beavatkozása az örmény–azeri konfliktusba éppen hogy közvetlen csapás volt az orosz érdekekre. 

A Fehér Ház közvetítésével létrejött megállapodás ugyanis gyengítheti Moszkva befolyását a Kaukázusban és Közép-Ázsiában, ahol egyre nagyobb szerepet játszik Kína.

Ráadásul Washingtonból az utóbbi időben olyan jelek is érkeztek, hogy az Egyesült Államok kész lehet rendezni kapcsolatait Pekinggel. Ez a lehetőség komoly kérdéseket vet fel Moszkva számára, hiszen Kína jelenlegi, Oroszország melletti politikája részben az amerikaiakkal folytatott alkuk része.

Trump akarata érvényesül Európában is

A Wall Street Journal cikkében kiemeli, hogy Trump ismét képes volt saját akaratát érvényesíteni európai szövetségeseinél. A lap szerint a nyugati vezetők nem győzték dicsérni az amerikai elnököt. Egy jelenet különösen beszédes: 

Emmanuel

– szólította a francia államfőt a keresztnevén Trump, mire Macron „elnök úr”-ral válaszolt, mint egy diák a tanárának. A WSJ szerint pontosan ez az a szerep, amelyet Trump a szövetségeseitől elvár, és úgy tűnik, sikerrel éri el.

Borítókép: A Trump–Putyin-csúcstalálkozó ismét megzavarta a nyugati világot (Fotó: AFP)

