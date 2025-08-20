A Nyugat még mindig nem érti Trumpot

Az USA és Oroszország viszonyának félreértése

A Wall Street Journal szerint a felháborodás nem véletlen: az amerikai–orosz kapcsolatok, akárcsak az amerikai–izraeli viszony, érzelmekkel telített és széles körben félreértett téma. A két ország gazdasági értelemben kevéssé számított egymásnak, kapcsolataikat mindig a geopolitika, a kultúra és az ideológia alakította. A hidegháború óta Washingtonban a főáramú külpolitikai elit Oroszországot az Európai Unió és a NATO biztonságára leselkedő fenyegetésként kezeli, míg egy kisebbségi vélemény szerint inkább Kína ellensúlyaként lenne fontos Moszkva.

Az amerikai vitákat tovább mérgezik a 2016-os választások körüli orosz beavatkozással kapcsolatos vádak, valamint azok a törekvések, amelyek ezeket az állításokat fegyverként próbálták felhasználni Trump ellen.

A nyugati kommentátorok hajlamosak voltak úgy tekinteni az alaszkai találkozóra, mintha az amerikai elnök hatalmas engedményeket tett volna Putyinnak. A valóság azonban ennél bonyolultabb. A WSJ szerzője szerint a Trump-adminisztráció beavatkozása az örmény–azeri konfliktusba éppen hogy közvetlen csapás volt az orosz érdekekre.

A Fehér Ház közvetítésével létrejött megállapodás ugyanis gyengítheti Moszkva befolyását a Kaukázusban és Közép-Ázsiában, ahol egyre nagyobb szerepet játszik Kína.

Ráadásul Washingtonból az utóbbi időben olyan jelek is érkeztek, hogy az Egyesült Államok kész lehet rendezni kapcsolatait Pekinggel. Ez a lehetőség komoly kérdéseket vet fel Moszkva számára, hiszen Kína jelenlegi, Oroszország melletti politikája részben az amerikaiakkal folytatott alkuk része.