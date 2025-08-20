Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő levélben bírálta Emmanuel Macron francia elnököt, amiért Párizs a palesztin állam elismerésére készül, miközben továbbra is zajlik a gázai háború. Netanjahu úgy fogalmazott, ez nem diplomácia, hanem megbékítés, amely jutalmazza a Hamász-terrort, miközben még túszokat tart fogva a szervezet. A miniszterelnök szerint a francia lépés gyengeséget mutat, és hozzájárul az antiszemitizmus erősödéséhez az országban.
Netanjahu szerint Macron politikája táplálja az antiszemitizmust
Emmanuel Macron francia elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök között komoly diplomáciai vita robbant ki. A nézeteltérés középpontjában az antiszemitizmus áll, amelyet Netanjahu szerint Párizs politikája csak tovább erősít Franciaországban.
A jeruzsálemi vezető határidőt is szabott: a zsidó újévig, szeptember 23-ig Franciaországnak szerinte a gyengeséget cselekvéssel kell felváltania, és valódi lépéseket kell tennie a növekvő zsidóellenességgel szemben. Netanjahu figyelmeztetett: Párizs a palesztin állam elismerésével olajat önt az antiszemitizmus tüzére.
Francia válasz az antiszemitizmus vádjára
A francia államfő hivatalából gyors és éles reakció érkezett. Macron környezete „visszataszítónak” és „hamisnak” nevezte Netanjahu kijelentéseit, hangsúlyozva: Franciaország megvédi zsidó állampolgárait, és nincs szüksége kioktatásra a küzdelmet illetően.
Kioktatni nem hagyjuk magunkat
– szögezték le Párizsban. Netanjahu szerint ugyanakkor a francia elnök döntése súlyos következményekkel jár: a palesztin állam elismerése szerinte erősíti az iszlamista erőket, gyengíti a túszok kiszabadítására irányuló nyomást, és elsősorban belpolitikai szimbolikus lépés, amely a biztonságot áldozza fel.
Az izraeli vezető aggasztónak nevezte, hogy Macron bejelentése óta érezhetően nőtt az antiszemitizmus Franciaországban.
A helyzet az utcákon szerinte világosan jelzi, hogy a francia politika nemhogy csökkentené, hanem fokozza a feszültségeket. Franciaország már évek óta küzd az iszlamista hátterű antiszemitizmussal, a zsidó közösségek folyamatos fenyegetettségben élnek, miközben a politikai elit sokszor az engedékenység útját választja.
Macron külpolitikáját Netanjahu régóta bírálja: a francia elnök fegyverembargót szorgalmazott Izraellel szemben, élesen kritizálta az izraeli hadműveleteket, és olyan Közel-Kelet-politikát folytat, amelyben Franciaország inkább „erkölcsi tanítómesterként” jelenik meg.
Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)
