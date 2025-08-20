Emmanuel MacronBenjamin Netanjahuantiszemitizmus

Netanjahu szerint Macron politikája táplálja az antiszemitizmust

Emmanuel Macron francia elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök között komoly diplomáciai vita robbant ki. A nézeteltérés középpontjában az antiszemitizmus áll, amelyet Netanjahu szerint Párizs politikája csak tovább erősít Franciaországban.

Wiedermann Béla
2025. 08. 20. 10:31
Emmanuel Macron francia elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök
Emmanuel Macron francia elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Forrás: AFP
Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő levélben bírálta Emmanuel Macron francia elnököt, amiért Párizs a palesztin állam elismerésére készül, miközben továbbra is zajlik a gázai háború. Netanjahu úgy fogalmazott, ez nem diplomácia, hanem megbékítés, amely jutalmazza a Hamász-terrort, miközben még túszokat tart fogva a szervezet. A miniszterelnök szerint a francia lépés gyengeséget mutat, és hozzájárul az antiszemitizmus erősödéséhez az országban.

Az antiszemitizmus erősödése miatt bírálta Macron politikáját Netanjahu. Párizs visszautasítja a vádakat, és nem kér kioktatásból.
Fotó: AFP

A jeruzsálemi vezető határidőt is szabott: a zsidó újévig, szeptember 23-ig Franciaországnak szerinte a gyengeséget cselekvéssel kell felváltania, és valódi lépéseket kell tennie a növekvő zsidóellenességgel szemben. Netanjahu figyelmeztetett: Párizs a palesztin állam elismerésével olajat önt az antiszemitizmus tüzére.

Francia válasz az antiszemitizmus vádjára

A francia államfő hivatalából gyors és éles reakció érkezett. Macron környezete „visszataszítónak” és „hamisnak” nevezte Netanjahu kijelentéseit, hangsúlyozva: Franciaország megvédi zsidó állampolgárait, és nincs szüksége kioktatásra a küzdelmet illetően.

Ki­oktatni nem hagyjuk magunkat

– szögezték le Párizsban. Netanjahu szerint ugyanakkor a francia elnök döntése súlyos következményekkel jár: a palesztin állam elismerése szerinte erősíti az iszlamista erőket, gyengíti a túszok kiszabadítására irányuló nyomást, és elsősorban belpolitikai szimbolikus lépés, amely a biztonságot áldozza fel.

Az izraeli vezető aggasztónak nevezte, hogy Macron bejelentése óta érezhetően nőtt az antiszemitizmus Franciaországban. 

A helyzet az utcákon szerinte világosan jelzi, hogy a francia politika nemhogy csökkentené, hanem fokozza a feszültségeket. Franciaország már évek óta küzd az iszlamista hátterű antiszemitizmussal, a zsidó közösségek folyamatos fenyegetettségben élnek, miközben a politikai elit sokszor az engedékenység útját választja.

Macron külpolitikáját Netanjahu régóta bírálja: a francia elnök fegyverembargót szorgalmazott Izraellel szemben, élesen kritizálta az izraeli hadműveleteket, és olyan Közel-Kelet-politikát folytat, amelyben Franciaország inkább „erkölcsi tanítómesterként” jelenik meg.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

