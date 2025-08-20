Netanjahu szerint Macron politikája táplálja az antiszemitizmust

A jeruzsálemi vezető határidőt is szabott: a zsidó újévig, szeptember 23-ig Franciaországnak szerinte a gyengeséget cselekvéssel kell felváltania, és valódi lépéseket kell tennie a növekvő zsidóellenességgel szemben. Netanjahu figyelmeztetett: Párizs a palesztin állam elismerésével olajat önt az antiszemitizmus tüzére.

Francia válasz az antiszemitizmus vádjára

A francia államfő hivatalából gyors és éles reakció érkezett. Macron környezete „visszataszítónak” és „hamisnak” nevezte Netanjahu kijelentéseit, hangsúlyozva: Franciaország megvédi zsidó állampolgárait, és nincs szüksége kioktatásra a küzdelmet illetően.

Ki­oktatni nem hagyjuk magunkat

– szögezték le Párizsban. Netanjahu szerint ugyanakkor a francia elnök döntése súlyos következményekkel jár: a palesztin állam elismerése szerinte erősíti az iszlamista erőket, gyengíti a túszok kiszabadítására irányuló nyomást, és elsősorban belpolitikai szimbolikus lépés, amely a biztonságot áldozza fel.