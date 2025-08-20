A venezuelai elnök szerint több, magát baloldalinak nevező nem kormányzati szervezet igyekszik aláásni az ország egységét. Nicolás Maduro a Rosa Luxemburg Alapítványt is azzal vádolta, hogy egykori baloldali vagy magukat baloldalinak tettető emberek a kormány elleni támadásait finanszírozza.
Baloldali szervezetek támadását emlegetik Venezuelában
Nicolás Maduro újabb vádat fogalmazott meg a nemzetközi szervezetekkel szemben. A venezuelai elnök szerint több, magát baloldalinak nevező NGO a kormány destabilizálásán dolgozik, és európai, valamint amerikai támogatást élvez.
Baloldali retorikával belső támadások
Maduro a venezuelai állami televízióban úgy fogalmazott, az alapítvány arra biztatja tagjait, hogy a baloldali retorika segítségével, belülről intézzenek támadást Caracas ellen.
Hozzátette, hogy az utóbbi időben több olyan embert is lelepleztek, aki Hugo Chávez, az ország korábbi elnöke hívének tettette magát.
Részleteket azonban nem árult el, mondván, az érintettek ellen vizsgálat zajlik.
Az elnök hangsúlyozta, az európai nagyhatalmak kihasználják a baloldali retorikát, hogy megbontsák Venezuela egységét.
Bár konkrét országot nem nevezett meg, óvatosságra intett a külföldi befolyás kapcsán.
Amerikai támogatással működő csoportok
A múlt héten Maduro az Egyesült Államokat is bírálta, amiért szerinte több, magát chavistának és baloldalinak beállító civil szervezetet működtet Venezuelában. Ezeket azzal vádolta, hogy „terroristamosdatás” céljából tevékenykednek.
Úgy véli, a szóban forgó szervezetek védelmet nyújtanak azoknak, akik a tavaly júliusi, vitatott elnökválasztás után káoszt és lázongásokat szítottak az országban.
Maduro korábban kijelentette, hogy ezen csoportokat az amerikai külügyminisztérium, a CIA és a Donald Trump elnök által nagyrészt felszámolt USAID irányítja.
Az Egyesült Államok 2019 óta nem ismeri el Nicolás Maduro elnökségét.
A két ország kapcsolatai azóta folyamatos feszültséggel terheltek, miközben Caracas rendre belső és külső támadásokra hivatkozik a baloldali szervezetek működésével összefüggésben.
Borítókép: Nicolás Maduro (Fotó: AFP)
