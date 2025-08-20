Baloldali szervezetek támadását emlegetik Venezuelában

Baloldali retorikával belső támadások

Maduro a venezuelai állami televízióban úgy fogalmazott, az alapítvány arra biztatja tagjait, hogy a baloldali retorika segítségével, belülről intézzenek támadást Caracas ellen.

Hozzátette, hogy az utóbbi időben több olyan embert is lelepleztek, aki Hugo Chávez, az ország korábbi elnöke hívének tettette magát.

Részleteket azonban nem árult el, mondván, az érintettek ellen vizsgálat zajlik.

Az elnök hangsúlyozta, az európai nagyhatalmak kihasználják a baloldali retorikát, hogy megbontsák Venezuela egységét.

Bár konkrét országot nem nevezett meg, óvatosságra intett a külföldi befolyás kapcsán.