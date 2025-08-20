venezuelakülföldi befolyásNGO

Baloldali szervezetek támadását emlegetik Venezuelában

Nicolás Maduro újabb vádat fogalmazott meg a nemzetközi szervezetekkel szemben. A venezuelai elnök szerint több, magát baloldalinak nevező NGO a kormány destabilizálásán dolgozik, és európai, valamint amerikai támogatást élvez.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 20. 9:11
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A venezuelai elnök szerint több, magát baloldalinak nevező nem kormányzati szervezet igyekszik aláásni az ország egységét. Nicolás Maduro a Rosa Luxemburg Alapítványt is azzal vádolta, hogy egykori baloldali vagy magukat baloldalinak tettető emberek a kormány elleni támadásait finanszírozza.

A venezuelai vezetés szerint baloldali NGO-k európai és amerikai támogatással próbálják aláásni az ország egységét és biztonságát.
A venezuelai vezetés szerint baloldali NGO-k európai és amerikai támogatással próbálják meg aláásni az ország egységét és biztonságát.
Fotó: AFP

Baloldali retorikával belső támadások

Maduro a venezuelai állami televízióban úgy fogalmazott, az alapítvány arra biztatja tagjait, hogy a baloldali retorika segítségével, belülről intézzenek támadást Caracas ellen. 

Hozzátette, hogy az utóbbi időben több olyan embert is lelepleztek, aki Hugo Chávez, az ország korábbi elnöke hívének tettette magát. 

Részleteket azonban nem árult el, mondván, az érintettek ellen vizsgálat zajlik.

Az elnök hangsúlyozta, az európai nagyhatalmak kihasználják a baloldali retorikát, hogy megbontsák Venezuela egységét. 

Bár konkrét országot nem nevezett meg, óvatosságra intett a külföldi befolyás kapcsán.

Amerikai támogatással működő csoportok

A múlt héten Maduro az Egyesült Államokat is bírálta, amiért szerinte több, magát chavistának és baloldalinak beállító civil szervezetet működtet Venezuelában. Ezeket azzal vádolta, hogy „terroristamosdatás” céljából tevékenykednek. 

Úgy véli, a szóban forgó szervezetek védelmet nyújtanak azoknak, akik a tavaly júliusi, vitatott elnökválasztás után káoszt és lázongásokat szítottak az országban.

Maduro korábban kijelentette, hogy ezen csoportokat az amerikai külügyminisztérium, a CIA és a Donald Trump elnök által nagyrészt felszámolt USAID irányítja.

Az Egyesült Államok 2019 óta nem ismeri el Nicolás Maduro elnökségét. 

A két ország kapcsolatai azóta folyamatos feszültséggel terheltek, miközben Caracas rendre belső és külső támadásokra hivatkozik a baloldali szervezetek működésével összefüggésben.

Borítókép: Nicolás Maduro (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu