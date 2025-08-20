Wall Street Journal: Orbán Viktornak igaza lesz

Ahogy a Magyar Nemzetben is beszámoltunk róla, az Európai Unió 27 tagállamának vezetője kedden tanácskozást tartott, amely után Orbán Viktor összefoglalta az álláspontját. A magyar miniszterelnök szerint a harmadik világháború esélyét csak egy Trump–Putyin-találkozóval lehet csökkenteni, az oroszok elszigetelésre épülő stratégia kudarcot vallott, a orosz–ukrán háború frontvonalán nincs gyors megoldás és az EU-tagság önmagában nem nyújt biztonsági garanciát Ukrajnának – írta meg a Mandiner.

Orbán Viktornak igaza lesz – írta a közösségi oldalán a WSJ újságírója. Fotó: MTI