Ahogy a Magyar Nemzetben is beszámoltunk róla, az Európai Unió 27 tagállamának vezetője kedden tanácskozást tartott, amely után Orbán Viktor összefoglalta az álláspontját. A magyar miniszterelnök szerint a harmadik világháború esélyét csak egy Trump–Putyin-találkozóval lehet csökkenteni, az oroszok elszigetelésre épülő stratégia kudarcot vallott, a orosz–ukrán háború frontvonalán nincs gyors megoldás és az EU-tagság önmagában nem nyújt biztonsági garanciát Ukrajnának – írta meg a Mandiner.
Wall Street Journal: Orbán Viktornak igaza lesz
Az uniós csúcstalálkozó után a magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a harmadik világháború elkerüléséhez szükség lenne egy Trump–Putyin-találkozóra, és szerinte az orosz elszigetelés politikája kudarcot vallott. Bojan Pancevski, a Wall Street Journal tudósítója úgy reagált a kijelentésekre, hogy Orbán Viktor üzenetei előbb-utóbb az európai politika alapját képezhetik, bár az EU-tagság kérdésében a helyzet még nem ennyire világos.
Orbánnal az a gond, hogy előbb-utóbb az ő üzenetei lesznek az európai politika alapjai. Az EU-tagság kérdésében azonban egyelőre nem ennyire egyértelmű a helyzet
– reagált a magyar miniszterelnök kijelentéseire Bojan Pancevski, a Wall Street Journal európai tudósítója az X-en.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI)
