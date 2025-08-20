világháborúPutyinTrumpfrontvonal

Wall Street Journal: Orbán Viktornak igaza lesz

Az uniós csúcstalálkozó után a magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a harmadik világháború elkerüléséhez szükség lenne egy Trump–Putyin-találkozóra, és szerinte az orosz elszigetelés politikája kudarcot vallott. Bojan Pancevski, a Wall Street Journal tudósítója úgy reagált a kijelentésekre, hogy Orbán Viktor üzenetei előbb-utóbb az európai politika alapját képezhetik, bár az EU-tagság kérdésében a helyzet még nem ennyire világos.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 8:47
Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (MTI)
Ahogy a Magyar Nemzetben is beszámoltunk róla, az Európai Unió 27 tagállamának vezetője kedden tanácskozást tartott, amely után Orbán Viktor összefoglalta az álláspontját. A magyar miniszterelnök szerint a harmadik világháború esélyét csak egy Trump–Putyin-találkozóval lehet csökkenteni, az oroszok elszigetelésre épülő stratégia kudarcot vallott, a orosz–ukrán háború frontvonalán nincs gyors megoldás és az EU-tagság önmagában nem nyújt biztonsági garanciát Ukrajnának – írta meg a Mandiner.

Orbán Viktornak igaza lesz – írta közösségi oldalán a WSJ újságírója
Orbán Viktornak igaza lesz – írta a közösségi oldalán a WSJ újságírója. Fotó: MTI

 

Orbánnal az a gond, hogy előbb-utóbb az ő üzenetei lesznek az európai politika alapjai. Az EU-tagság kérdésében azonban egyelőre nem ennyire egyértelmű a helyzet

– reagált a magyar miniszterelnök kijelentéseire Bojan Pancevski, a Wall Street Journal európai tudósítója az X-en.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

