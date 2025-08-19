Orbán Viktor: Beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin-találkozó csökkentheti

A miniszterelnök közösségi oldalán értékelte az uniós csúcstalálkozót, ahol szerinte több fontos következtetés is született. Orbán Viktor hangsúlyozta: beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét kizárólag egy Trump–Putyin-találkozóval lehet csökkenteni, a szankciókra és elszigetelésre épülő politika pedig teljes kudarcot vallott. Orbán Viktor azt is kijelentette, hogy a konfliktus diplomáciai úton oldható meg, valamint Ukrajna uniós tagsága nem jelent biztonsági garanciát.

Orbán Viktor

Forrás: Facebook