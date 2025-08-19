A miniszterelnök közösségi oldalán értékelte az uniós csúcstalálkozót, ahol szerinte több fontos következtetés is született. Orbán Viktor hangsúlyozta: beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét kizárólag egy Trump–Putyin-találkozóval lehet csökkenteni, a szankciókra és elszigetelésre épülő politika pedig teljes kudarcot vallott. Orbán Viktor azt is kijelentette, hogy a konfliktus diplomáciai úton oldható meg, valamint Ukrajna uniós tagsága nem jelent biztonsági garanciát.
Orbán Viktor: Beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin-találkozó csökkentheti
A magyar miniszterelnök az uniós csúcs után közösségi oldalán írt arról, hogy szerinte a háború kockázatát csak Trump és Putyin egyeztetése mérsékelheti. A magyar kormányfő szerint az elszigetelés politikája megbukott, Ukrajna uniós tagsága pedig nem jelent biztonsági garanciát. Orbán Viktor újabb tárgyalásokat és egy Európa–Oroszország csúcstalálkozót sürget.
Orbán Viktor a folytatást sürgeti
Magyarország támogatja a Trump–Putyin-tárgyalások folytatását, és azt javasolja, hogy az EU kezdeményezzen egy Európa–Oroszország csúcstalálkozót. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Washingtonban találkozott Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és több európai vezető, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról és biztonsági garanciákról egyeztessenek. Az orosz és ukrán álláspontok azonban továbbra is nagyon távol állnak egymástól.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Fisher Zoltán)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Mentességet ajánl Svájc Putyinnak
A kormány szerint a béke fontosabb az elfogatóparancsnál.
Az AfD elutasítja a német katonák ukrajnai bevetését
A kormányfő kijelentése után a párt éles bírálatot fogalmazott meg.
Ukrajna újabb ezer elesett katonát kapott vissza
Az orosz fél újabb holttesteket adott át.
Lángba borult egy Boeing utasszállító, az utasok már megírták a búcsúüzeneteiket + videó
Kényszerleszállást hajtott végre Olaszországban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Mentességet ajánl Svájc Putyinnak
A kormány szerint a béke fontosabb az elfogatóparancsnál.
Az AfD elutasítja a német katonák ukrajnai bevetését
A kormányfő kijelentése után a párt éles bírálatot fogalmazott meg.
Ukrajna újabb ezer elesett katonát kapott vissza
Az orosz fél újabb holttesteket adott át.
Lángba borult egy Boeing utasszállító, az utasok már megírták a búcsúüzeneteiket + videó
Kényszerleszállást hajtott végre Olaszországban.