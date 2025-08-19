szankciókDonald TrumpEurópaPutyinOrbán Viktor

Orbán Viktor: Beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin-találkozó csökkentheti

A magyar miniszterelnök az uniós csúcs után közösségi oldalán írt arról, hogy szerinte a háború kockázatát csak Trump és Putyin egyeztetése mérsékelheti. A magyar kormányfő szerint az elszigetelés politikája megbukott, Ukrajna uniós tagsága pedig nem jelent biztonsági garanciát. Orbán Viktor újabb tárgyalásokat és egy Európa–Oroszország csúcstalálkozót sürget.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 15:40
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Fisher Zoltán)
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Fisher Zoltán)
A miniszterelnök közösségi oldalán értékelte az uniós csúcstalálkozót, ahol szerinte több fontos következtetés is született. Orbán Viktor  hangsúlyozta: beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét kizárólag egy Trump–Putyin-találkozóval lehet csökkenteni, a szankciókra és elszigetelésre épülő politika pedig teljes kudarcot vallott. Orbán Viktor azt is kijelentette, hogy a konfliktus diplomáciai úton oldható meg, valamint Ukrajna uniós tagsága nem jelent biztonsági garanciát. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Forrás: Facebook

Orbán Viktor a folytatást sürgeti

Magyarország támogatja a Trump–Putyin-tárgyalások folytatását, és azt javasolja, hogy az EU kezdeményezzen egy Európa–Oroszország csúcstalálkozót. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Washingtonban találkozott Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és több európai vezető, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról és biztonsági garanciákról egyeztessenek. Az orosz és ukrán álláspontok azonban továbbra is nagyon távol állnak egymástól. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Fisher Zoltán)

