Rendkívüli

Itt az újabb botrány Ruszin-Szendi Romulusz luxusutazásairól

Ukrajnaorosz-ukrán háborúfegyvervásárlás

Ukrajna százmilliárd dollárnyi fegyver vásárlását ígéri Amerikának – Európa pénzéből

Ukrajna százmilliárd dollár értékű amerikai fegyver vásárlását ígéri Európa finanszírozásával, hogy amerikai garanciákat szerezzen a biztonságára az Oroszországgal kötött békemegállapodás után – derült ki azokból a dokumentumokból, amelyeket a Financial Times szerzett meg. Ukrajna a washingtoni csúcstalálkozón ismertette terveit európai szövetségeseivel és Donald Trumppal.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 13:20
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A javaslat értelmében Kijev és Washington egy ötvenmilliárd dolláros megállapodást is kötne drónok gyártására olyan ukrajnai vállalatokkal, amelyek úttörő szerepet játszottak a technológia fejlesztésében Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta.

Ukrajna a washingtoni csúcstalálkozón ismertette terveit európai szövetségeseivel és Donald Trumppal
Fotó: AFP

Kijev az Egyesült Államokkal kötött új biztonsági megállapodásokra vonatkozó javaslatokat, amelyekről korábban nem számoltak be, az európai szövetségesekkel folytatott megbeszélések során ismertette, mielőtt hétfőn Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Házban találkozott volna – négy, az ügyhöz közel álló forrás szerint.

A dokumentum nem részletezi, hogy Ukrajna milyen fegyverek beszerzését kéri a megállapodás részeként, de Kijev egyértelműen kijelentette, hogy legalább tíz amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszert kíván vásárolni városai és kritikus infrastruktúrája védelmére, valamint egyéb rakétákat és felszereléseket. 

A dokumentum nem határozza meg, hogy a drónmegállapodás mekkora része lenne beszerzés vagy befektetés.

A dokumentum szerint a „tartós békének nem Putyinnak tett engedményeken és ajándékokon kell alapulnia, hanem egy olyan erős biztonsági keretrendszeren, amely megakadályozza a jövőbeni agressziót”.

Ukrajna ajánlata Donald Trump azon kijelentéseire válasz, hogy az amerikai elnök erősíteni szeretné az amerikai ipari termelést. Amikor hétfőn a Fehér Házban az Ukrajnának nyújtott további amerikai katonai segélyről kérdezték, Trump azt mondta: 

Nem adunk semmit. Fegyvereket árulunk.

Ezt Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megerősítette a Trump–Zelenszkij-találkozó után a Fox News-nak adott interjújában. 

A dokumentum megismétli Ukrajna tűzszünetre irányuló felhívását, amelyet Trump korábban is támogatott, de a Putyinnal folytatott találkozója után már úgy fogalmazott, hogy békeszerződés kell, nem tűzszünet

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Friedrich Merz német kancellár ugyanakkor a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és más európai vezetőkkel tartott washingtoni találkozón azt mondta Trumpnak, hogy a csoport szeretné az amerikai elnök segítségét a tűzszünet biztosításához, mielőtt bármilyen további lépést megtennének.

Ukrajna nem fogad el semmilyen olyan megállapodást, amely területi engedményeket tartalmaz Oroszországnak, és ragaszkodik a tűzszünethez, mint az első lépéshez a teljes békemegállapodás felé – áll a dokumentumban, amely szerint Kijev elutasítja Putyin alaszkai javaslatát is, miszerint fagyasszák be a frontvonal többi részét, ha Ukrajna kivonja csapatait Donyeck és Luhanszk részben megszállt keleti régióiból. 

Ez „kapaszkodót teremtene az orosz erők további és gyors előrenyomulásához Dnyipro városa felé”, és lehetővé tenné Putyin számára, hogy „más eszközökkel érje el az agresszió céljait”. Ukrajna úgy véli, hogy Oroszország azon kísérlete, hogy a tartós békemegállapodásról szóló további tárgyalások előtt rendezze a területi kérdéseket, kész tényt teremtene a helyszínen, miközben semmit sem tenne Kijev jövőbeli biztonságának garantálásáért – áll a dokumentumban.

Kijev ragaszkodik ahhoz is, hogy Oroszország teljes kártérítést adjon a háborús károkért, amelyeket potenciálisan a nyugati országokban befagyasztott 300 milliárd dolláros orosz szuverén vagyon fedezhetne. A szankciók enyhítését csak akkor szabad engedélyezni, ha Oroszország betartja a jövőbeli békemegállapodást és „tisztességes játékot játszik” – teszi hozzá a dokumentum.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

