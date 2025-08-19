Ukrajna százmilliárd dollárnyi fegyver vásárlását ígéri Amerikának – Európa pénzéből

A javaslat értelmében Kijev és Washington egy ötvenmilliárd dolláros megállapodást is kötne drónok gyártására olyan ukrajnai vállalatokkal, amelyek úttörő szerepet játszottak a technológia fejlesztésében Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta.

Ukrajna a washingtoni csúcstalálkozón ismertette terveit európai szövetségeseivel és Donald Trumppal

Fotó: AFP

Kijev az Egyesült Államokkal kötött új biztonsági megállapodásokra vonatkozó javaslatokat, amelyekről korábban nem számoltak be, az európai szövetségesekkel folytatott megbeszélések során ismertette, mielőtt hétfőn Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Házban találkozott volna – négy, az ügyhöz közel álló forrás szerint.

A dokumentum nem részletezi, hogy Ukrajna milyen fegyverek beszerzését kéri a megállapodás részeként, de Kijev egyértelműen kijelentette, hogy legalább tíz amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszert kíván vásárolni városai és kritikus infrastruktúrája védelmére, valamint egyéb rakétákat és felszereléseket.

A dokumentum nem határozza meg, hogy a drónmegállapodás mekkora része lenne beszerzés vagy befektetés.

A dokumentum szerint a „tartós békének nem Putyinnak tett engedményeken és ajándékokon kell alapulnia, hanem egy olyan erős biztonsági keretrendszeren, amely megakadályozza a jövőbeni agressziót”.

Ukrajna ajánlata Donald Trump azon kijelentéseire válasz, hogy az amerikai elnök erősíteni szeretné az amerikai ipari termelést. Amikor hétfőn a Fehér Házban az Ukrajnának nyújtott további amerikai katonai segélyről kérdezték, Trump azt mondta:

Nem adunk semmit. Fegyvereket árulunk.

Ezt Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megerősítette a Trump–Zelenszkij-találkozó után a Fox News-nak adott interjújában.