Ukrajna százmilliárd dollárnyi fegyver vásárlását ígéri Amerikának – Európa pénzéből

A javaslat értelmében Kijev és Washington egy ötvenmilliárd dolláros megállapodást is kötne drónok gyártására olyan ukrajnai vállalatokkal, amelyek úttörő szerepet játszottak a technológia fejlesztésében Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta.
Kijev az Egyesült Államokkal kötött új biztonsági megállapodásokra vonatkozó javaslatokat, amelyekről korábban nem számoltak be, az európai szövetségesekkel folytatott megbeszélések során ismertette, mielőtt hétfőn Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Házban találkozott volna – négy, az ügyhöz közel álló forrás szerint.
A dokumentum nem részletezi, hogy Ukrajna milyen fegyverek beszerzését kéri a megállapodás részeként, de Kijev egyértelműen kijelentette, hogy legalább tíz amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszert kíván vásárolni városai és kritikus infrastruktúrája védelmére, valamint egyéb rakétákat és felszereléseket.
A dokumentum nem határozza meg, hogy a drónmegállapodás mekkora része lenne beszerzés vagy befektetés.
A dokumentum szerint a „tartós békének nem Putyinnak tett engedményeken és ajándékokon kell alapulnia, hanem egy olyan erős biztonsági keretrendszeren, amely megakadályozza a jövőbeni agressziót”.
Ukrajna ajánlata Donald Trump azon kijelentéseire válasz, hogy az amerikai elnök erősíteni szeretné az amerikai ipari termelést. Amikor hétfőn a Fehér Házban az Ukrajnának nyújtott további amerikai katonai segélyről kérdezték, Trump azt mondta:
Nem adunk semmit. Fegyvereket árulunk.
Ezt Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megerősítette a Trump–Zelenszkij-találkozó után a Fox News-nak adott interjújában.