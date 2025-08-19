Orosz–ukrán háború és ami a béke útjában áll

Augusztus 18-án Washingtonban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök és több európai vezető, hogy az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről és Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról tárgyaljanak. A megbeszélést a fél évvel ezelőtti Trump–Zelenszkij-találkozóhoz képest jóval pozitívabb hangulat jellemezte. Az ukrán elnök – aki ezúttal öltönyben jelent meg, ezzel is jelezve tiszteletét Trumpnak – többször kifejezte háláját az amerikai támogatásért, a Fehér Ház falai között ritkán hallott gyakorisággal. Arra a kérdésre azonban, hogy hajlandó lenne-e területeket átadni a béke érdekében, kitérő választ adott. Az európai vezetők a biztonsági garanciák fontosságát hangsúlyozták. A washingtoni egyeztetés után – az alaszkai tárgyalással ellentétben – közös sajtótájékoztató nem volt. Trump a tárgyalás után felhívta Vlagyimir Putyint telefonon, majd a közösségi oldalán közölte, hogy megkezdte egy kétoldalú csúcstalálkozó megszervezését Putyin és Zelenszkij részvételével. Egy magas rangú Trump-kormányzati tisztviselő szerint a Putyin–Zelenszkij-találkozóra akár Magyarországon is sor kerülhet – írja a The Guardian.

Orosz–ukrán béke: akár Budapesten is találkozhat Putyin és Zelenszkij

Fotó: AFP

A washingtoni csúcs összegzése

Az amerikai elnök szerint a washingtoni megbeszélés nagyon jó volt, és tíz napon belül írásos formában rögzítik az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat. A tervek szerint ezek a garanciák az ország nem vitatott területeire vonatkoznának, a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat szavatolva. Mark Rutte NATO-főtitkár jelezte, hogy külföldi katonák ukrajnai telepítéséről nem volt szó a Fehér Házban rendezett egyeztetésen, Friedrich Merz német kancellár pedig egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Putyin–Zelenszkij-találkozó a következő két hétben valósulhat meg.

Bár a Kreml egylőre nem erősítette meg a találkozó tényét, azonban a Fehér Ház egy tisztviselője elárulta: a csúcstalálkozó helyszíne Magyarország lehet.

Ennek több kézenfekvő oka is lehet, az első és legfontosabb azonban, hogy hazánk nemrég kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A hágai szervezet korábban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, ami kizárja a lehetséges tárgyalási helyszínek közül azokat az országokat, amelyek tagjai a bíróságnak, hiszen papíron ezen országok hatóságainak azonnal le kellene tartóztatnia az orosz elnököt.