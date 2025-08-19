Erről beszélt Trump Putyinnal, miután Zelenszkijjel tárgyalt

Trump tájékoztatta Putyint a Zelenszkijjel és az európai országok vezetőivel a Fehér Házban folytatott tárgyalások eredményeiről, a beszélgetés „nyílt és nagyon konstruktív jellegű” volt – közölte Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó.

Trump a Fehér Házban Zelenszkijjel – az amerikai elnök Putyint is tájékoztatta arról, miről tárgyalt ukrán kollégájával

Fotó: AFP

Usakov elmondta, hogy

Trump és Putyin beszélgetése körülbelül 40 percig tartott.

A két elnök egyetértett abban, hogy támogatják a közvetlen tárgyalások folytatását az orosz és az ukrán delegációk között, és megvitatták annak lehetőségét, hogy magasabb szintű képviselők vegyenek részt a tárgyalásokon Moszkva és Kijev részéről.

A két ország vezetői megállapodtak abban is, hogy továbbra is kapcsolatot tartanak fenn az ukrán és más kérdésekben, Putyin pedig megköszönte Trumpnak az alaszkai találkozó során tanúsított vendégszeretetét

– fejtette ki Usakov a RIA Novosztyi orosz hírügynökség tudósítása szerint.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök néhány napja Vlagyimir Putyinnal Alaszkában tárgyalt, ahol megbeszélés után az átfogó béke fontosságát hangsúlyozta. Pénteken Zelenszkij Washingtonban ült tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről egyeztessenek. Az ukrán elnököt a „hajlandók koalíciója” is elkísérte az Ovális Irodában tartandó történelmi jelentőségű egyeztetésre. A sajtótájékoztatón a vezetők a biztonsági garanciákat hangsúlyozták.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)