Donald TrumpVlagyimir PutyinVolodimir Zelenszkij

Erről beszélt Trump Putyinnal, miután Zelenszkijjel tárgyalt

Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a eashingtoni tárgyalásairól. Mint ismert, Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és európai vezetőket fogadott a Fehér Házban, hogy az orosz–ukrán háború rendezéséről tárgyaljnak, miután néhány napja Alaszkában találkozott Putyinnal.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 7:31
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Trump tájékoztatta Putyint a Zelenszkijjel és az európai országok vezetőivel a Fehér Házban folytatott tárgyalások eredményeiről, a beszélgetés „nyílt és nagyon konstruktív jellegű” volt – közölte Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó. 

Trump a Fehér Házban Zelenszkijjel – az amerikai elnök Putyint is tájékoztatta arról, miről tárgyalt ukrán kollégájával
Trump a Fehér Házban Zelenszkijjel – az amerikai elnök Putyint is tájékoztatta arról, miről tárgyalt ukrán kollégájával
Fotó: AFP

Usakov elmondta, hogy

Trump és Putyin beszélgetése körülbelül 40 percig tartott.

A két elnök egyetértett abban, hogy támogatják a közvetlen tárgyalások folytatását az orosz és az ukrán delegációk között, és megvitatták annak lehetőségét, hogy magasabb szintű képviselők vegyenek részt a tárgyalásokon Moszkva és Kijev részéről.

A két ország vezetői megállapodtak abban is, hogy továbbra is kapcsolatot tartanak fenn az ukrán és más kérdésekben, Putyin pedig megköszönte Trumpnak az alaszkai találkozó során tanúsított vendégszeretetét

– fejtette ki Usakov a RIA Novosztyi orosz hírügynökség tudósítása szerint

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök néhány napja Vlagyimir Putyinnal Alaszkában tárgyalt, ahol megbeszélés után az átfogó béke fontosságát hangsúlyozta. Pénteken Zelenszkij Washingtonban ült tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről egyeztessenek. Az ukrán elnököt a „hajlandók koalíciója” is elkísérte az Ovális Irodában tartandó történelmi jelentőségű egyeztetésre. A sajtótájékoztatón a vezetők a biztonsági garanciákat hangsúlyozták.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Byrappa Ramachandra
idezojelekTrump

Ismét együttműködik a két szuperhatalom

Byrappa Ramachandra avatarja

Trump elnök visszarántotta a világrendet az összeomlás széléről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.