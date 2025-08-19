Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

Vlagyimir PutyincsúcstalálkozóFriedrich MerzVolodimir Zelenszkij

Két héten belül jöhet a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó

A következő két hétben megvalósulhat Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója – közölte Friedrich Merz német kancellár Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel Washingtonban közép-európai idő szerint kedd hajnalban tartott tárgyalását követő sajtótájékoztatóján. Volodimir Zelenszkij pedig kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről. Hamarosan jöhet tehát a Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 8:33
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP/POOL
Merz leszögezte, hogy újabb csúcstalálkozóra csak Ukrajna részvételével kerülhet sor a háborús rendezés ügyében. Úgy fogalmazott, hogy kiderül, Putyin elnöknek lesz-e bátorsága ehhez. Mint mondta, a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó a következő két hétben megvalósulhat, helyszínét azonban még meg kell határozni. Megerősítette, hogy ezt követően Donald Trump amerikai elnök is csatlakozna Zelenszkijhez és Putyinhoz egy háromoldalú találkozó keretében.

(Fotó: AFP)

A német kancellár hangsúlyozta, hogy nem szabad Ukrajnát területi engedményekre kényszeríteni. Egyben pedig üdvözölte a Trump által kilátásba helyezett, Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat. 

Az Amerikai Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat adni, és ezeket az európaiakkal közösen koordinálni. Tehát egy békeszerződés esetén Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kap, ez a mai napon elért eredmény

 – húzta alá a német politikus.

Merz azt mondta, hogy a következő hetekben további ilyen találkozókra kerül sor: kedden az Ukrajnát segítő, úgynevezett tettrekészek koalíciójának államai ülnek össze, az Európai Unió pedig rendkívüli csúcstalálkozót tart.

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről. Hangoztatta, hogy nem szünetre, hanem tényleges békére van szükség az ukrajnai háborúban. Hozzátette, hogy elképzelései szerint tíz napon belül kidolgozzák az országának nyújtott biztonsági garanciákat, amelyekről kiemelten szó esett a mostani megbeszélésen.

Zelenszkij közölte azt is, hogy területi kérdésekről Ukrajna közvetlenül fog Oroszországgal tárgyalni. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

