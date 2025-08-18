Zelenszkij megérkezett Washingtonba, ahol az Ovális Irodában tárgyal majd Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán békéről. A találkozóra a „kihagyottak koalíciója” bejelentkezett, hogy bekapcsolódjon az egyeztetésekbe. Trump, aki pár nappal korábban Alaszkában Putyinnal egyeztetett, inkább egy szélesebb békemegállapodást támogat, mint egy egyszerű tűzszünetet. Brüsszelben attól tartanak, hogy az ukrán elnök elfogadja az ajánlatot, ezért kísérték el őt az Egyesült Államokba. Vasárnap Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij egyeztetett a terveiről: Ukrajna támogatásról és a biztonsági garanciákról. Von der Leyen elmondta, hogy az EU elkötelezett Ukrajna szuverenitásának és területi épségének védelmében, valamint az uniós tagság felé vezető út támogatásában. Az európai bizottság és az ukrán elnök közös sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a szankciók további szigorításával igyekeznek nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy Putyin tárgyalóasztalhoz üljön – írja a Europe.eu.
Von der Leyen és Zelenszkij tervei távol állnak a valóságtól
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij találkozott, hogy megbeszéljék, mit lépjen az ukrán elnök a mai tárgyaláson. Az EU végtelen szankciókkal próbál nyomást gyakorolni Oroszországra – már készül a 19. orosz szankciós csomag –, miközben elmondásuk szerint Ukrajna szuverenitását és területi épségét védik. Zelenszkij közben az EU-csatlakozást a biztonsági garanciák részének tekinti, és elutasítja az Ukrajna és Moldova közötti választást. Az amerikai külügyminiszter azonban figyelmeztetett, hogy az új szankciók csak csökkentik a béketárgyalások esélyét.
Von der Leyen elmondta, hogy elsőként erős biztonsági garanciákat kell kiharcolni, amelyek védik Ukrajnát és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit. Ukrajnának képesnek kell lennie fennálló szuverenitása és területi épsége megőrzésére. Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erőkkel kapcsolatban, sem más országokkal való együttműködésben, sem más országok által nyújtott segítségben – semmilyen korlátozás az ukrán fegyveres erőkre nézve.
Ahogy gyakran mondom, Ukrajnának »acélsünné« kell válnia, amely emészthetetlen a potenciális támadók számára
– mondta von der Leyen. A bizottsági elnök álláspontja az ukrajnai területi kérdésekkel kapcsolatban világos: a nemzetközi határokat erőszakkal nem lehet megváltoztatni. Ezeket a döntéseket Ukrajna hozhatja meg, és csak Ukrajna részvételével születhetnek.
Ezután kitért rá, hogy amíg Ukrajnában folytatódik a vérontás, Európa fenntartja a diplomáciai és különösen a gazdasági nyomást Oroszországgal szemben és folytatja a szankciók megerősítését.
Eddig 18 csomagot fogadtunk el, és a 19. előkészítésén dolgozunk, amely várhatóan szeptember elején kerül bevezetésre. Tudjuk, hogy a szankciók hatékonyak, a lefoglalt orosz eszközöket Ukrajna javára fordítottuk, és továbbra is nyomást fogunk gyakorolni Oroszország háborús gazdaságára, hogy Putyin elnököt tárgyalóasztalhoz kényszerítsük.
Zelenszkij elmondta, mit szeretne
Zelenszkij elnök hivatalos oldala azt írta, hogy ők az EU-csatlakozást a biztonsági garanciák részének tekintik. Hallotta Trump elnöktől, hogy Amerika és Putyin is ugyanígy látja ezt. Így beszéltek az EU-csatlakozási tárgyalásokról. Az ukrán elnök szerint nem lehet választani Ukrajna és Moldova között – véleménye szerint ez egyszerűen egy nagyon rossz lépés lenne.
Ha ilyen megosztás történne, az automatikusan azt jelentené, hogy Európa megosztott Ukrajna ügyében, hogy Európának nincs közös és erős álláspontja a garanciákat illetően. Sokak szerint Európában ez a megosztottság csak rontana a helyzeten
– írta Zelenszkij hivatalos oldala.
Az amerikai külügyminiszter reflektált a szankciós tervekre
Nem hiszem, hogy az Oroszországra vonatkozó új szankciók arra kényszerítenék őket, hogy elfogadjanak egy tűzszünetet. Már most is nagyon súlyos szankciók alatt állnak
– mondta egy interjúban Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere
És abban a pillanatban, amikor új szankciókat hozol, az esélyed arra, hogy őket tárgyalóasztalhoz ültessük, illetve a mi lehetőségünk arra, hogy őket tárgyalóasztalhoz ültessük, súlyosan csökkenni fog.
Rubio szerint a szankciók üzenete az, hogy „jelenleg nincs lehetőség a békére, így csak tegyünk rá még több szankciót”, ezzel viszont az amerikai külügyminiszter szerint engednék, hogy még több embert bombázzanak és több ember haljon meg. Ők éppen ezt próbálják megakadályozni – írta hivatalos oldalán az Egyesült Államok Külügyminisztériuma.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Putyin befagyasztaná a frontot, de hatalmas árat kér érte.
Borítókép: Az amerikai és az ukrán álláspont távol áll egymástól (Fotó: AFP)
