Von der Leyen és Zelenszkij tervei távol állnak a valóságtól

Von der Leyen elmondta, hogy elsőként erős biztonsági garanciákat kell kiharcolni, amelyek védik Ukrajnát és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit. Ukrajnának képesnek kell lennie fennálló szuverenitása és területi épsége megőrzésére. Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erőkkel kapcsolatban, sem más országokkal való együttműködésben, sem más országok által nyújtott segítségben – semmilyen korlátozás az ukrán fegyveres erőkre nézve.

Ahogy gyakran mondom, Ukrajnának »acélsünné« kell válnia, amely emészthetetlen a potenciális támadók számára

– mondta von der Leyen. A bizottsági elnök álláspontja az ukrajnai területi kérdésekkel kapcsolatban világos: a nemzetközi határokat erőszakkal nem lehet megváltoztatni. Ezeket a döntéseket Ukrajna hozhatja meg, és csak Ukrajna részvételével születhetnek.