Az orosz elnök az alaszkai csúcson felajánlotta a frontvonalak befagyasztását, ha Ukrajna kivonul a kulcsfontosságú Donyecki térségből. Sajtóértesülések szerint Vlagyimir Putyin ezt a feltételt támasztotta az augusztus 15-i találkozón, és ha az ukránok hajlandók ezt a feltételt teljesíteni, Putyin hajlandó befagyasztani a frontvonalat és nem indít offenzívát újabb területek elfoglalására – jelentette négy, az amerikai–orosz tárgyalásokat közvetlenül ismerő forrás a Financial Timesnak. Trump a tárgyalást követően szombaton telefonon közölte az orosz elnök üzenetét Zelenszkij elnökkel és európai vezetőkkel.
Putyin befagyasztaná a frontot, de hatalmas árat kér érte
Putyin kérésére nemet mondhat Zelenszkij
Donyeck átadása Moszkvának teljes ellenőrzést adna Oroszországnak egy olyan terület felett, ahol az orosz csapatok november óta a leggyorsabb ütemben nyomulnak előre. A régióért cserébe Putyin azt ígérte, hajlandó befagyasztani a frontvonalat a déli Herszon és Zaporizzsja térségekben, ahol erőik nagy területeket tartanak megszállás alatt. Az orosz elnök emellett ígéretet tett arra, hogy nem indítana újabb támadásokat további ukrán területek megszerzésére.
Putyin ugyanakkor világossá tette, hogy ragaszkodik alapvető követeléseihez a konfliktus „gyökereinek megoldásáról”, ami részben a NATO keleti terjeszkedésének visszafordítását jelentené.
Az orosz erők jelenleg Donyeck mintegy 70 százalékát ellenőrzés alatt tartják, de a legnyugatibb városok továbbra is Ukrajna kezén vannak. A Zelenszkij gondolkodásmódját ismerő személyek szerint az ukrán elnök nem fog beleegyezni Donyeck átadásába, de nyitott lehet a területi kérdések megvitatására Trumppal Washingtonban, ahol hétfőn találkoznak.
Zelenszkij nyitott lehet arra is, hogy a területi kérdéseket egy háromoldalú találkozón vitassa meg Trumppal és Putyinnal
– mondták a források. Trump szombaton a közösségi médiában arra szólította fel az európai vezetőket, hogy hagyjanak fel a tűzszünet elérésére való törekvésekkel. Az amerikai elnök szerint békeszerződés kell, nem tűzszünet. Zelenszkijt pedig arra ösztönözte, hogy „kössön üzletet” Oroszországgal.
Mindenki egyetértett abban, hogy az orosz–ukrán borzalmas háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás, amely véget vet a háborúnak, és nem pusztán egy tűzszüneti egyezség, amely gyakran nem állja ki az idő próbáját
– írta Trump a Truth Social oldalon, miután egyeztetett európai vezetőkkel, köztük Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az alaszkai csúcstalálkozó utáni közös sajtótájékoztató végén (Fotó: AFP)
