Putyin befagyasztaná a frontot, de hatalmas árat kér érte

Sajtóértesülések szerint az alaszkai csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin felajánlotta, hogy befagyasztja a frontvonalon folyó harcokat, ha Ukrajna kivonul Donyeckből. Donald Trump közvetítőként továbbította az orosz elnök üzenetét Zelenszkijnek és európai vezetőknek. A javaslat komoly aggodalmat váltott ki Európában, miközben Zelenszkij várhatóan elutasítja Donyeck átadását. Putyin ajánlatáról hamarosan személyesen egyeztethet Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 18:24
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fognak az alaszkai csúcstalálkozó utáni közös sajtótájékoztató végén Fotó: Drew Angerer Forrás: AFP
Az orosz elnök az alaszkai csúcson felajánlotta a frontvonalak befagyasztását, ha Ukrajna kivonul a kulcsfontosságú Donyecki térségből. Sajtóértesülések szerint Vlagyimir Putyin ezt a feltételt támasztotta az augusztus 15-i találkozón, és ha az ukránok hajlandók ezt a feltételt teljesíteni, Putyin hajlandó befagyasztani a frontvonalat és nem indít offenzívát újabb területek elfoglalására – jelentette négy, az amerikai–orosz tárgyalásokat közvetlenül ismerő forrás a Financial Timesnak. Trump a tárgyalást követően szombaton telefonon közölte az orosz elnök üzenetét Zelenszkij elnökkel és európai vezetőkkel.

Putyin elmondta Trumpnak, mit kér a háború befejezéséért – az amerikai elnök sürgeti Zelenszkijt
Putyin elmondta Trumpnak, mit kér a háború befejezéséért – az amerikai elnök sürgeti Zelenszkijt
Fotó: CHRISTOPHER FURLONG/POOL/AFP

Putyin kérésére nemet mondhat Zelenszkij

Donyeck átadása Moszkvának teljes ellenőrzést adna Oroszországnak egy olyan terület felett, ahol az orosz csapatok november óta a leggyorsabb ütemben nyomulnak előre. A régióért cserébe Putyin azt ígérte, hajlandó befagyasztani a frontvonalat a déli Herszon és Zaporizzsja térségekben, ahol erőik nagy területeket tartanak megszállás alatt. Az orosz elnök emellett ígéretet tett arra, hogy nem indítana újabb támadásokat további ukrán területek megszerzésére.

Putyin ugyanakkor világossá tette, hogy ragaszkodik alapvető követeléseihez a konfliktus „gyökereinek megoldásáról”, ami részben a NATO keleti terjeszkedésének visszafordítását jelentené.

Az orosz erők jelenleg Donyeck mintegy 70 százalékát ellenőrzés alatt tartják, de a legnyugatibb városok továbbra is Ukrajna kezén vannak. A Zelenszkij gondolkodásmódját ismerő személyek szerint az ukrán elnök nem fog beleegyezni Donyeck átadásába, de nyitott lehet a területi kérdések megvitatására Trumppal Washingtonban, ahol hétfőn találkoznak.

Zelenszkij nyitott lehet arra is, hogy a területi kérdéseket egy háromoldalú találkozón vitassa meg Trumppal és Putyinnal

– mondták a források. Trump szombaton a közösségi médiában arra szólította fel az európai vezetőket, hogy hagyjanak fel a tűzszünet elérésére való törekvésekkel. Az amerikai elnök szerint békeszerződés kell, nem tűzszünet. Zelenszkijt pedig arra ösztönözte, hogy „kössön üzletet” Oroszországgal.

Mindenki egyetértett abban, hogy az orosz–ukrán borzalmas háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás, amely véget vet a háborúnak, és nem pusztán egy tűzszüneti egyezség, amely gyakran nem állja ki az idő próbáját

 – írta Trump a Truth Social oldalon, miután egyeztetett európai vezetőkkel, köztük Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az alaszkai csúcstalálkozó utáni közös sajtótájékoztató végén (Fotó: AFP)

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

