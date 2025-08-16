Putyin befagyasztaná a frontot, de hatalmas árat kér érte

Az orosz erők jelenleg Donyeck mintegy 70 százalékát ellenőrzés alatt tartják, de a legnyugatibb városok továbbra is Ukrajna kezén vannak. A Zelenszkij gondolkodásmódját ismerő személyek szerint az ukrán elnök nem fog beleegyezni Donyeck átadásába, de nyitott lehet a területi kérdések megvitatására Trumppal Washingtonban, ahol hétfőn találkoznak.

Zelenszkij nyitott lehet arra is, hogy a területi kérdéseket egy háromoldalú találkozón vitassa meg Trumppal és Putyinnal

– mondták a források. Trump szombaton a közösségi médiában arra szólította fel az európai vezetőket, hogy hagyjanak fel a tűzszünet elérésére való törekvésekkel. Az amerikai elnök szerint békeszerződés kell, nem tűzszünet. Zelenszkijt pedig arra ösztönözte, hogy „kössön üzletet” Oroszországgal.

Mindenki egyetértett abban, hogy az orosz–ukrán borzalmas háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás, amely véget vet a háborúnak, és nem pusztán egy tűzszüneti egyezség, amely gyakran nem állja ki az idő próbáját

– írta Trump a Truth Social oldalon, miután egyeztetett európai vezetőkkel, köztük Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel.