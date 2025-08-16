OroszországTrump-PutyinEgyesült Államok

Putyin bizalmasa elárulta az alaszkai csúcs öt legfontosabb eredményét

Dmitrij Medvegyev úgy véli, az alaszkai orosz–amerikai találkozó fordulópontot jelenthet a két állam viszonyában. Kiemelte, hogy újra működésbe lépett a legfelsőbb szintű párbeszéd, miközben Vlagyimir Putyin részletesen ismertette az ukrajnai konfliktus lezárásának feltételeit is Donald Trumppal. Medvegyev öt pontban foglalta össze az alaszkai csúcs legfontosabb tanulságait.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 9:59
Dmitrij Medvegyev az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi vezetője, jelenleg az ország biztonsági tanácsának elnökhelyettese új bejegyzést osztott meg Telegram-csatornáján, amelyben az augusztus 15-i, alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozót értékelte. Medvegyev szerint a Puytin–Trump-találkozó kapcsán öt dolgot érdemes kiemelni, írta meg az Origó.

Putyin bizalmasa az alaszkai csúcsot értékelte közösségi oldalán
Putyin bizalmasa az alaszkai csúcsot értékelte közösségi oldalán
Fotó: DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK

Öt pontban foglalta össze az alaszkai Putyin–Trump-csúcs eredményeit:

  1. Helyreállt az Oroszország és az Egyesült Államok közötti legmagasabb szintű találkozók teljes mechanizmusa. Nyugodt, ultimátumok és fenyegetések nélkül.
  2. Oroszország elnöke személyesen és részletesen ismertette az Egyesült Államok elnökével az ukrajnai konfliktus befejezésének feltételeit.
  3. A csaknem háromórás megbeszélés eredményeként a Fehér Ház vezetője elállt a nyomásgyakorlás fokozásától Oroszország irányába. Legalábbis egyelőre.
  4. Fontos: a találkozó bebizonyította, hogy lehetséges tárgyalni előzetes feltételek nélkül, miközben folytatódik a különleges hadművelet.
  5. A leglényegesebb: mindkét fél közvetlenül Kijevre és Európára helyezte a felelősséget a jövőbeni tárgyalások eredményességéért a harci cselekmények befejezésével kapcsolatban.

Korábban arról is írtunk, hogy Trump és Medvegyev nyilvánosan esett egymásnak.


Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese (Fotó: AFP)

add-square Trump és Putyin találkozója

Trump felesége levelet írt az orosz elnöknek

Trump és Putyin találkozója 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBrüsszel

Brüsszel hatásköröket von el

Bánó Attila avatarja

Háborús viszonyok között nehéz a kisebbségek számára jogegyenlőséget kiharcolni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu