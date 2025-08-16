Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi vezetője, jelenleg az ország biztonsági tanácsának elnökhelyettese új bejegyzést osztott meg Telegram-csatornáján, amelyben az augusztus 15-i, alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozót értékelte. Medvegyev szerint a Puytin–Trump-találkozó kapcsán öt dolgot érdemes kiemelni, írta meg az Origó.
Putyin bizalmasa elárulta az alaszkai csúcs öt legfontosabb eredményét
Dmitrij Medvegyev úgy véli, az alaszkai orosz–amerikai találkozó fordulópontot jelenthet a két állam viszonyában. Kiemelte, hogy újra működésbe lépett a legfelsőbb szintű párbeszéd, miközben Vlagyimir Putyin részletesen ismertette az ukrajnai konfliktus lezárásának feltételeit is Donald Trumppal. Medvegyev öt pontban foglalta össze az alaszkai csúcs legfontosabb tanulságait.
Öt pontban foglalta össze az alaszkai Putyin–Trump-csúcs eredményeit:
- Helyreállt az Oroszország és az Egyesült Államok közötti legmagasabb szintű találkozók teljes mechanizmusa. Nyugodt, ultimátumok és fenyegetések nélkül.
- Oroszország elnöke személyesen és részletesen ismertette az Egyesült Államok elnökével az ukrajnai konfliktus befejezésének feltételeit.
- A csaknem háromórás megbeszélés eredményeként a Fehér Ház vezetője elállt a nyomásgyakorlás fokozásától Oroszország irányába. Legalábbis egyelőre.
- Fontos: a találkozó bebizonyította, hogy lehetséges tárgyalni előzetes feltételek nélkül, miközben folytatódik a különleges hadművelet.
- A leglényegesebb: mindkét fél közvetlenül Kijevre és Európára helyezte a felelősséget a jövőbeni tárgyalások eredményességéért a harci cselekmények befejezésével kapcsolatban.
Korábban arról is írtunk, hogy Trump és Medvegyev nyilvánosan esett egymásnak.
Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese (Fotó: AFP)
