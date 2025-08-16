Donald Trump tájékoztatta az európai vezetőket

Robert C. Castel

Rapid Extra: Robert C. Castel az alaszkai Trump–Putyin-csúcsról + videó

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé.