Zelenszkij Washingtonba megy

Donald Trump tájékoztatta az európai vezetőket

Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról – közölték Washingtonban és Brüsszelben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 16. 9:40
Ursula von der Leyen, az EB elnöke és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn államfő, Karol Nawrocki lengyel elnök, Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja.

Az elnök asszony most beszél az európai vezetőkkel

 – fogalmazott a bizottsági szóvivő.

