Zelenszkij Washingtonba megy

Rapid Extra: Robert C. Castel az alaszkai Trump–Putyin-csúcsról + videó

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról. Robert C. Castel szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé.

2025. 08. 16. 9:25
Robert C. Castel a Rapid Extrában Fotó: Magyar Nemzet
Robert C. Castel a műsorban hangsúlyozta: irreális elvárás lett volna Trump és Putyin alaszkai találkozójától, hogy azonnali békét hozzon. 

„Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy a szélsőséges forgatókönyvek nem valósultak meg” – fogalmazott.

Véget ért Vlagyimir Putyin és Donald Trump első tárgyalási fordulója Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

Szerinte azok, akik kudarcként könyvelik el az egyeztetést, nem értik a diplomácia logikáját. 

Ha elolvassuk a kritikákat, akkor föltevődik a kérdés, mi az, amit a Trump-kritikusok sikerként könyveltek volna el. Körülbelül az, hogyha Vlagyimir Putyin előrenyújtja a két kezét, bilincsbe veri saját magát, és elvezeti saját magát egy sötét zárkába.

Tehát minden, ami ennél kevesebb lett volna a Trump-kritikusok szemében, az egy árulás, egy kudarc lett volna. Ez a fajta perspektíva figyelmen kívül hagyja a diplomáciai realitásokat.”

A szakértő szerint a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban. „Az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel. 

Maga a tény, hogy az első 2-3-5 percben – ahogy Trump mondta – nem győződött meg arról, hogy a másik fél részéről hiányzik az őszinte szándék a probléma megoldására, már önmagában ennek a találkozónak a pozitívuma.

Ez kaput nyitott egy sor további egyeztetés felé, és én azt hiszem, ez a dolog realista perspektívája.”

Castel szerint Európa nem tényező a folyamatban. „Az Európai Unió lehet egy politikai kategória, egy gazdasági kategória, de geopolitikailag, katonailag, biztonságpolitikailag én nem látom, hogy különösebb súlya lenne az Európai Uniónak” – mondta.

A szakértő kiemelte: Putyin részéről kockázatos és egyben szimbolikus lépés volt, hogy amerikai katonai bázison találkozott Trumppal, sőt az amerikai elnök meghívására beült a „Beast”-be, a hivatalos elnöki autóba. 

„Az, hogy Trump elnök meghívta Putyin elnököt a Beastbe, az amerikai elnöki autóba, hogy együtt utazzanak, a bizalom jele. Az is, hogy Putyin hajlandó volt mellé beülni, és nem ragaszkodott ahhoz a szigorú paritáshoz, hogy saját autójával menjen. Sőt, az is a bizalmat mutatta, hogy Putyin elnök nem semleges, hanem amerikai területen találkozott Trumppal – ezzel elismerte Trump jogát és prerogatíváját, hogy a két hadban álló országot a béke vagy a tűzszünet felé vezesse.”

A szakértő emlékeztetett: Trump a csúcstalálkozó után jelezte, hogy egyeztetni fog a NATO-főtitkárral és Volodimir Zelenszkijjel, de Castel szerint ebben is van egy alapvető ellentmondás. „Egyrészt elvárjuk Trump elnöktől, hogy ott abban a pillanatban három óra alatt megtalálja a gyilkost, mint Derrick. Ugyanakkor azt is elvárjuk tőle, hogy semmilyen döntést ne hozzon egyedül, és mindenben kérje ki a szövetségesek véleményét. Most a két dolog ellentmondásban áll egymással.”

A beszélgetésben szó esett a háború alakulásáról is. Castel világosan fogalmazott:

Én úgy gondolom, hogy szinte az összes mérce szerint Ukrajna elveszítette ezt a háborút.

Szerinte Oroszország célja nem Ukrajna teljes elfoglalása volt, hanem a NATO keleti terjeszkedésének feltartóztatása – és ezt elérte. „A háborúnak a célja, és nem csak ennek a háborúnak, hanem Oroszország háborúinak vagy katonai akcióinak az utóbbi évtizedekben az egyetlen komoly célja volt Európában, megakadályozni a NATO-nak a további terjeszkedését kelet felé. Ezt láttuk Georgiában, ezt láttuk az összes apró szakadár terület és köztársaság támogatásában, és ezt láttuk az ukrán háborúban is.”

Castel szerint mivel a NATO-nak nem sikerült Ukrajnát vagy Georgiát felvennie, Oroszország teljesítette stratégiai célját.

„Én úgy gondolom, hogy Oroszország ezt a célját elérte, és Ukrajna meg a kollektív Nyugat vagy a NATO a terjeszkedési célját a posztszovjet térségben nem érte el. Tehát ilyen szempontból szerintem Oroszország per pillanat nyerésre áll.”

Összegzésként a szakértő leszögezte: az alaszkai csúcstalálkozó jelentősége nem a kézzelfogható eredményekben, hanem a folyamat elindulásában rejlik. 

Borítókép: Robert C. Castel a Rapid Extrában (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Háborús viszonyok között nehéz a kisebbségek számára jogegyenlőséget kiharcolni.

