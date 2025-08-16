Trump és Putyin találkozója felrobbantotta a világsajtót

Trump és Putyin rendkívül produktív csúcstalálkozót zártak, de a háború befejezéséig még nem jutottak el – így számolt be az amerikai Fox News televíziós csatorna az amerikai és az orosz elnök egyeztetéséről. Úgy fogalmaztak: Trump világossá tette, hogy reméli, a következő lépés Zelenszkij és Putyin személyes találkozója lesz, bár nem világos, hogy történt-e előrelépés a találkozó megvalósítása érdekében.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A CNN természetesen kritikusan fogalmazott. Mint írják: Konkrét megállapodás nélkül ért véget a Trump-Putyin csúcstalálkozó. A Breitbart viszont arról írt, hogy jó volt a hangulat a találkozón, s előrelépés történt.

A BBC úgy számolt be az eseményről, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök anélkül hagyta el Alaszkát, hogy megállapodásra jutottak volna az ukrajnai tűzszünetről.

Egy közel háromórás megbeszélés után a vezetők közös nyilatkozatot intéztek a médiához, majd kérdések megválaszolása nélkül távoztak. A Reuters is azt emelte ki, hogy Trump és Putyin tárgyalásai nem hoztak áttörést Ukrajna kérdésében.