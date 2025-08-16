Trump-Putyin-találkozóTrump-Putyinorosz-ukrán háborúTrump

Trump és Putyin találkozója felrobbantotta a világsajtót

Az egész világot megrengette az amerikai és az orosz elnök egyeztetése. Az angolszász, az ázsiai, az európai, az orosz és az ukrán sajtó is kiemelten foglalkozott a történelmi csúccsal. Trump és Putyin szavaira figyelt a nemzetközi közvélemény.

Kozma Zoltán
2025. 08. 16. 6:23
Trump és Putyin találkozója (Fotó: AFP)
Trump és Putyin találkozója (Fotó: AFP)
Trump és Putyin rendkívül produktív csúcstalálkozót zártak, de a háború befejezéséig még nem jutottak el – így számolt be az amerikai Fox News televíziós csatorna az amerikai és az orosz elnök egyeztetéséről. Úgy fogalmaztak: Trump világossá tette, hogy reméli, a következő lépés Zelenszkij és Putyin személyes találkozója lesz, bár nem világos, hogy történt-e előrelépés a találkozó megvalósítása érdekében. 

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A CNN természetesen kritikusan fogalmazott. Mint írják: Konkrét megállapodás nélkül ért véget a Trump-Putyin csúcstalálkozó. A Breitbart viszont arról írt, hogy jó volt a hangulat a találkozón, s előrelépés történt. 

A BBC úgy számolt be az eseményről, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök anélkül hagyta el Alaszkát, hogy megállapodásra jutottak volna az ukrajnai tűzszünetről.

Egy közel háromórás megbeszélés után a vezetők közös nyilatkozatot intéztek a médiához, majd kérdések megválaszolása nélkül távoztak. A Reuters is azt emelte ki, hogy Trump és Putyin tárgyalásai nem hoztak áttörést Ukrajna kérdésében.

A brüsszeli Politico pedig úgy fogalmazott beszámolójában: 

Putyin alaszkai diadala.

A lap szerint Oroszország vezetőjének jó oka volt az örömre a Donald Trump amerikai elnökkel való találkozó után.

Az orosz RIA Novosztyi viszont arról ír, hogy a találkozó esélyt kínál a békére.

Az orosz és az amerikai elnök közötti tárgyalások Anchorage-ban közel három órán át tartottak. A felek megegyezésre jutottak az ukrán konfliktus rendezésének egyes pontjaiban. Abban is megállapodtak, hogy újra találkoznak

– emelte ki az orosz nyelvű sajtó.

Dühösek, pánikolnak az ukránok

Az ukránok tajtékoznak a dühtől a találkozó kapcsán. A The Kyiv Independentben egy véleménycikk jelent meg, amelyben azt írják: „Undorító. Szégyenletes. És végül haszontalan. Ezek a szavak jutottak eszünkbe, amikor az alaszkai csúcstalálkozót néztük.”

Az ukrán lap az európai reakciókat idézve arról ír, hogy egyértelmű: 

1:0 Putyinnak. 

Az ANSA olasz hírügynökség beszámolójában azt emelte ki, hogy Trump szerint nagy előrelépés történt. Az olaszok hozzák Putyin üzenetét is, aki úgy fogalmazott, hogy 

Kijevnek és az európaiaknak nem szabad akadályozniuk a béketeremtéseket.

Ázsia is figyelemmel kísérte Trump és Putyin találkozóját

A The Times of India indiai médium arról ír, hogy meleg gesztusok és ünnepélyes tiszteletadás jellemezte a találkozót, de az nem hozott eredményt. Putyin látogatása pedig a globális színpadra való visszatérést jelentette a számára.

A japán sajtó szerint Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök nagy várakozással várt csúcstalálkozója pénteken nem vezetett megállapodásra Moszkva ukrajnai háborújának megoldásáról vagy felfüggesztéséről, bár mindkét vezető produktívnak nevezte a tárgyalásokat. A pekingi CGTN pedig arról ír, hogy Trump a Putyinnal folytatott találkozóját követően azt mondta, hogy „meglehetősen nagy a valószínűsége” annak, hogy megállapodás születik az ukrajnai konfliktus rendezésére.

Borítókép: Trump és Putyin találkozója (Fotó: AFP)

Trump: Zelenszkijen múlik a béke

