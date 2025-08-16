Trump-PutyinPutyinalaszkaiTrump-Putyin-találkozó

Alaszka: Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök

Bár konkrét megállapodásról nem számoltak be, mindkét fél pozitívan értékelte a tárgyalásokat, és reményüket fejezték ki a jövőbeli együttműködés lehetőségével kapcsolatban. Putyin és Trump történelmi jelentőségű egyeztetést tartott Alaszka területén.

Kozma Zoltán
2025. 08. 16. 5:44
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Rendkívüli találkozóra került sor Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között Alaszka területén. A több mint két órás megbeszélést követően mindkét vezető sajtótájékoztatót tartott, ahol beszámoltak a tárgyalások eredményeiről. Putyin elnök nyitotta meg a sajtótájékoztatót, hangsúlyozva a találkozó konstruktív jellegét. 

Alaszka: történelmi amerikai-orosz csúcs zajlott (Fotó: AFP)
Nagyon alapos és hasznos tárgyalásokat folytattunk

 – mondta, megköszönve Trumpnak a kezdeményezést. Az orosz elnök kiemelte a két ország közötti szomszédi viszonyt, annak ellenére, hogy óceánok választják el őket.

Az ukrajnai helyzet központi témaként szerepelt a megbeszéléseken. Putyin hangsúlyozta Oroszország érdekeltségét a konfliktus befejezésében: 

Ugyanazok a gyökereink, és minden, ami ott történik, tragédia számunkra, szörnyű háború. Ezért az országunk őszintén érdekelt a konfliktus befejezésében.

Az orosz vezető kiemelte:

Ugyanakkor, ahhoz, hogy a rendezés tartós és hosszú távú legyen, meg kell szüntetnünk a konfliktus minden elsődleges gyökerét, elsődleges okait. Már többször elmondtuk, hogy figyelembe kell venni Oroszország összes korlátozását, és helyre kell állítani a biztonság igazságos egyensúlyát Európában és az egész világon, és egyetértünk Trump elnökkel, aki ma elmondta, hogy természetesen Ukrajna biztonságát is biztosítani kell.

Alaszka: Putyin szerint, ha Trump az elnök, akkor nincs háború

Putyin a háborúpárti európaiaknak is üzent. 

Mint aláhúzta:

Elvárjuk, hogy Kijev és az európai fővárosok ezt konstruktívan fogadják, és ne akadályozzák a folyamatot. Ne tegyenek kísérletet arra, hogy háttéralkukkal provokációkat szítanak, és így torpedózzák a kialakulóban lévő előrelépést.

Putyin rögzítette: 

Az Oroszország és Ukrajna közötti brutális háború sosem történt volna meg, ha Trump elnök lett volna hivatalban.

Trump pozitívan számolt be a találkozó eredményeiről

Trump elnök szintén „nagyon eredményesnek" minősítette a találkozót, bár megjegyezte, hogy nem minden kérdésben sikerült megállapodniuk: 

Sok-sok pontban megállapodtunk

 – mondta, hozzátéve: 

A legtöbben még nem jutottunk el odáig, de előrelépést tettünk.

Mindkét vezető hangsúlyozta a kétoldalú kapcsolatok javításának fontosságát. Putyin reményét fejezte ki, hogy 

„Oroszország és az Egyesült Államok között ismét üzleti alapú, pragmatikus kapcsolatok alakuljanak ki". Trump pedig kijelentette: 

Van itt néhány kiváló orosz üzleti képviselő is. És szerintem mindenki velünk akar üzletelni. Várjuk az együttműködést.

A találkozó végén Trump jelezte, hogy tájékoztatni fogja a NATO-t és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a megbeszélésekről. Putyin pedig meghívta amerikai kollégáját egy következő találkozóra Moszkvába. Az amerikai vezető úgy fogalmazott:

Megpróbáljuk ezt lezárni. Ma valóban nagy előrelépést tettünk. Mindig is fantasztikus kapcsolatom volt Putyin elnökkel, Vlagyimirrel. Sok-sok nehéz, de jó találkozónk volt. Megzavart minket a „Oroszország, Oroszország, Oroszország” álhír, ami kissé megnehezítette a dolgunkat, de ő megértette. Azt hiszem, ő is látott már ilyesmit a karrierje során. Mindent látott már, de nekünk el kellett viselnünk az „Oroszország, Oroszország, Oroszország” hazugságot. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

Tényleg közel az idő…

Bayer Zsolt avatarja

Óriási takarításra van szükség, szellemi-lelki fertőtlenítésre, másképpen soha nem szabadulunk meg ettől a pestistől…

