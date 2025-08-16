Orbán Viktornak megint igaza lett

Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború kapcsán. Donald Trump nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt, ami sokak szerint nem véletlen. A világ döntéshozói tisztelik azokat a politikusokat, akik egyrészt tapasztaltak, karakteresek és széles körű politikai tudásuk van – erről beszélt lapunknak Magyarics Tamás külpolitikai szakértő.

Orbán Viktor előre tudta, hogy az amerikai–orosz egyeztetések hozhatják közelebb a békét

Fotó: Drew Angerer / AFP