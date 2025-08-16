Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború kapcsán. Donald Trump nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt, ami sokak szerint nem véletlen. A világ döntéshozói tisztelik azokat a politikusokat, akik egyrészt tapasztaltak, karakteresek és széles körű politikai tudásuk van – erről beszélt lapunknak Magyarics Tamás külpolitikai szakértő.
Orbán Viktornak megint igaza lett
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán az amerikai–orosz tárgyalások kapcsán. Mint írta, az első lépések megtörténtek a béke irányába és „Orbán Viktornak megint igaza van”.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán adott hangot véleményének, miszerint:
Orbán Viktornak megint igaza volt. Amerikai-orosz tárgyalások vezethetnek el a békéhez. Most az első lépések végre megtörténtek. Imádkozzunk!
– írta.
Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Miniszterelnöki sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Az Air Canada több mint tízezer dolgozója lépett sztrájkba
A repülőtársaság minden járatát törölte.
Rapid Extra: Trump és Putyin alaszkai találkozója – tárgyalások kezdődtek, de messze a béke + videó
Donald Trump és Vlagyimir Putyin csúcstalálkozóját értékelte a Magyar Nemzet podcastjában Magyarics Tamás volt diplomata.
Zelenszkij Washingtonba megy
Az ukrán elnök Donald Trumppal egyeztet.
Putyin bizalmasa elárulta az alaszkai csúcs öt legfontosabb eredményét
Az orosz–amerikai találkozó fordulópontot jelenthet a két állam viszonyában.
