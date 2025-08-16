Rendkívüli

Zelenszkij Washingtonba megy

békeOrbán ViktorTrump-Putyinorosz-ukrán háborúTrump

Orbán Viktornak megint igaza lett

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán az amerikai–orosz tárgyalások kapcsán. Mint írta, az első lépések megtörténtek a béke irányába és „Orbán Viktornak megint igaza van”.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 9:31
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: Miniszterelnöki Hivatal/Fischer Zoltán
Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború kapcsán. Donald Trump nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt, ami sokak szerint nem véletlen. A világ döntéshozói tisztelik azokat a politikusokat, akik egyrészt tapasztaltak, karakteresek és széles körű politikai tudásuk van – erről beszélt lapunknak Magyarics Tamás külpolitikai szakértő.

Orbán Viktor előre tudta, hogy az amerikai–orosz egyeztetések hozhatják közelebb a békét
Fotó: Drew Angerer / AFP

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán adott hangot véleményének, miszerint:

Orbán Viktornak megint igaza volt. Amerikai-orosz tárgyalások vezethetnek el a békéhez. Most az első lépések végre megtörténtek. Imádkozzunk! 

– írta.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Miniszterelnöki sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Zelenszkij Washingtonba megy

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Háborús viszonyok között nehéz a kisebbségek számára jogegyenlőséget kiharcolni.

