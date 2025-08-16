Rapid Extra: Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója – közelebb a békéhez + videó

A Magyar Nemzet Rapid Extra című műsorában Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója hangsúlyozta: naivitás lett volna azonnali megállapodást várni az alaszkai csúcstalálkozótól, ugyanakkor már az is óriási eredmény, hogy a felek hosszú idő után újra tárgyalóasztalhoz ültek.

„Aki azt gondolta, hogy egyetlen kézfogás után leállnak a harcok, az túl optimista volt. Ez egy hosszú folyamat, de az, hogy Trump és Putyin egyáltalán leült tárgyalni, önmagában is hatalmas dolog” – fogalmazott a szakértő.

Felidézte: 2021-ben találkozott utoljára amerikai és orosz elnök, akkor Joe Biden és Vlagyimir Putyin Genfben. A háború kitörése óta gyakorlatilag minden kapcsolat megszűnt, most viszont az amerikai és az orosz elnök újra egyeztetett – ráadásul egy amerikai katonai bázison, Alaszkában, ami külön kockázatot jelentett az orosz félnek.

Trump és Putyin találkozója Fotó: AFP

Fekete Rajmund szerint a találkozó szokatlanul szívélyes légkörben zajlott.

Trump több gesztust is tett Putyin felé, látszott, hogy a két vezető között működik a kémia. Putyin például beszállt az amerikai elnök limuzinjába, ami egyáltalán nem mindennapi, hiszen ő általában csak a saját autójában, saját testőrei között érzi magát biztonságban

– emelte ki.

A Fox Newsnak adott interjújában Trump úgy fogalmazott: „Nagyon jó előrelépés történt, de nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás.” Az amerikai elnök szerint közel járnak egy egyezséghez, de az ukrán félnek is bele kell egyeznie. Hozzátette: kész lenne egy háromoldalú találkozón is részt venni Zelenszkij és Putyin mellett.

Putyin konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat, és azt is kijelentette: ha Trump lett volna az elnök, a háború el sem kezdődött volna.

Ez a mondat jól mutatja, mennyire más hangnemet ütött meg Trump, mint elődje, Joe Biden, akinek afganisztáni kivonulása gyengeséget sugallt, és bátorítást jelentett Moszkvának

– jegyezte meg az igazgató.

A szakértő szerint a világsajtó visszafogottan reagált. Az ukrán média élesen támadta Trumpot, amiért „kezet fogott a diktátorral”, miközben a fronton katonák halnak meg. Az amerikai liberális sajtó pedig a megszokott narratívát ismételte: Trump veszélyes kapcsolatokat épít autoriter vezetőkkel.

Ez szánalmas, hiszen a sajtófigyelem eltereli a lényegről a hangsúlyt: arról, hogy a békét csak tárgyalóasztalnál lehet elérni, nem a fronton

– mondta.