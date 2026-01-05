kirúgásNFL playoffCarolina Panthersamerikai futballBaltimore RavensPittsburgh SteelersAtlanta Falconsnfl

A sorozatban negyedik győzelem a riválist segítette, azonnal kirúgták az edzőt

Két rájátszáshely sorsa volt kérdéses az alapszakasz utolsó, 18. fordulója előtt a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL). Végül a Pittsburgh Steelers és a Carolina Panthers biztosította be utolsónak a helyét a playoffban, de egyikük sem könnyedén.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 6:29
Raheem Morris (balra) aligha gondolta, hogy sorozatban aratott négy győzelem után rúgja ki őt az Atlanta Falcons (Fotó: Getty Images via AFP/Todd Kirkland)
Az NFL amerikai főcsoportjában a Denver Broncos zárt az élen a maga 14 győzelmével és 3 vereségével, miután az alapszakasz utolsó fordulójában 19-3-ra legyőzte a Los Angeles Chargers együttesét. A Broncos mellett a New England Patriots, a Jacksonville Jaguars és a Pittsburgh Steelers nyerte meg a maga divízióját – utóbbi együttes magyar idő szerint hétfő hajnalban ki-ki mérkőzést vívott a Baltimore Ravens ellen. Az alapszakaszt lezáró találkozó alatt hatszor is változott, hogy éppen melyikük áll rájátszást érő helyen, az utolsó tíz percben mindkét csapat többször is előnyben volt. Bár 55 másodperccel a vége előtt Chris Boswell az idényben először kihagyta a touchdownt követő jutalomrúgást, a Ravens rúgója, Tyler Loop nem tudta értékesíteni az utolsó pillanatos mezőnygólt, így 26-24-es sikerével a Steelers jutott a playoffba. A 10-7-es mérleggel záró Aaron Rodgersék jövő héten a Houston Texanst fogadhatják – utóbbi amerikaifutball-csapat mellett még a Chargers és a Buffalo Bills jutott be úgy a rájátszásba, hogy nem nyerte meg a csoportját.

Az Aaron Rodgers vezette Pittsburgh Steelers drámai végjáték után jutott be az NFL rájátszásába
Az Aaron Rodgers vezette Pittsburgh Steelers drámai végjáték után jutott be az NFL rájátszásába (Fotó: Getty Images via AFP/Joe Sargent)

A Panthers sokat köszönhet a Falconsnak

Ami a nemzeti főcsoportot (NFC) illeti, itt a záróforduló nyitányán a Tampa Bay Buccaneers 16-14-re nyert a vendég Carolina Panthers ellen, így mindkét gárda mérlege 8-9-re módosult. Ez azt jelentette, hogy meg kellett várni a divízió másik, későbbi mérkőzését, és mivel ott az Atlanta Falcons legyőzte a New Orleans Saints együttesét, ezért a georgiai gárda is 8-9-cel zárt, a hármas holtversenyből pedig a Panthers jött ki a legjobban, és ő készülhet a rájátszásra. 

Az NFL történetében ez mindössze a hetedik alkalom, hogy negatív mérleggel egy csapat rájátszásba jutott, ez az NFC déli divízióját is minősíti.

A sorozatban negyedik sikerét arató Falcons aztán a győzelme után bejelentette, hogy a vezetőedzőt, Raheem Morrist, és a futballügyekért felelős general managert (GM), Terry Fontenot-t egyaránt kirúgja az évek óta látott sikertelenség miatt...

A Seahawks pihenhet, újabb Bears–Packers jön

A Seattle Seahawks a San Francisco 49ers otthonában aratott 13-3-as sikerrel megszerezte az első kiemelést és ezáltal a szabad hetet, az ő divíziójukból a Los Angeles Rams is bejutott a rájátszásba. Északról szintén két együttes van ott a playoffban, az ősi riválisnak számító Chicago Bears és a Green Bay Packers ráadásul egymás ellen vív meg az úgynevezett wild card-körben, miután a Bears a második kiemelést kapta a címvédő Philadelphia Eagles vasárnapi vereségének is köszönhetően.

A szombaton rajtoló playoff magyar idő szerint február 9-én éjjel, a 49ers stadionjában rendezett, hatvanadik Super Bowllal zárul a két főcsoport bajnokai között.

NFL, a rájátszás első körének programja

amerikai főcsoport (AFC):

  • a Denver Broncos első kiemeltként biztos főcsoport-elődöntős
  • január 11. 19.05: Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.)
  • január 12. 02.15: New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.)
  • január 13. 02.15: Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.)

nemzeti főcsoport (NFC):

  • a Seattle Seahawks első kiemeltként biztos főcsoport-elődöntős
  • január 10. 22.35: Carolina Panthers (4.)–Los Angeles Rams (5.)
  • január 11. 02.15: Chicago Bears (2.)–Green Bay Packers (7.)
  • január 11. 22.40: Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.)

A Steelers–Ravens összefoglalója a YouTube-linkre kattintva nézhető meg:

 

