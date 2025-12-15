Botrány és teljes sokk a jövő évi futball-vb helyszínén

Rendkívüli

Magyar származású idős asszony, és holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között

Jövő nyáron a futball-vb egyik helyszíne lesz az Arrowhead stadion, amely az elmúlt évek legjobb NFL-csapata, a Kansas City Chiefs otthona. Az elmúlt hat idényben lejátszott öt Super Bowl után viszont idén a Chiefs még az NFL-rájátszásról is lemarad, Patrick Mahomes pedig súlyos sérülést szenvedett a Los Angeles Chargers elleni sorsdöntő meccsen. A Denver Broncos és a Los Angeles Rams már matematikailag is biztosította helyét a rájátszásban.

2025. 12. 15. 10:05
A 2026-os futball-vb előtt már aligha telik meg az Arrowhead stadion, a Kansas City Chiefs nem jut be idén az NFL rájátszásába Fotó: Getty Images via AFP/David Eulitt
Véget ért a Kansas City Chiefs elképesztő sorozata. Az NFL utóbbi évtizedének legkiegyensúlyozottabb élcsapata a legutóbbi hat Super Bowl közül ötön részt vett, s háromszor meg is nyerte a nagydöntőt Patrick Mahomes vezetésével. A 2025-ös idényben viszont a Chiefs a rájátszásba sem jut be, ez már az alapszakasz vége előtt három fordulóval eldőlt a Los Angeles Chargers elleni 16-13-as vereséggel eldőlt.

Patrick Mahomes megsérült, de a teljes Kansas City Chiefs is a padlóra került, az NFL-rájátszás sem lett meg idén, itt már csak a foci vb 2026 lesz
Patrick Mahomes megsérült, de a teljes Kansas City Chiefs is a padlóra került, az NFL-rájátszás sem lett meg idén (Fotó: Getty Images via AFP/Jamie Squire)

Az Arrowhead stadionban ugyan még rendeznek két meccset az idényben, de a ligaelső Denver Broncos és az egyik leggyengébb NFL-csapat, a Las Vegas Raiders elleni találkozónak már nem lesz tétje a Chiefs szempontjából. Ráadásul a sztárirányító, Patrick Mahomes játékát sem élvezhetik már a rajongók.

Mahomes sérülése legalább annyira nem súlyos, hogy a következő idényre is hatással legyen, a Chiefs azonban ezt az évadot már elfelejtheti.

Kansas City: NFL helyett futball-vb

Az Arrowhead stadion így aztán várhatóan legközelebb már csak jövő nyáron, a 2026-os futball-vb-n telik meg. Bár nagyon magasak az árak, a rajongók így is látni akarják a legnagyobb futballsztárokat, s 

Lionel Messi a címvédő argentin válogatottal éppen Kansas Cityben kezdi majd meg a 2026-os vb-szereplését Algéria ellen.

A stadion további három csoportmeccsnek, majd egy második körös mérkőzésnek és egy negyeddöntőnek is otthont ad a világbajnokságon.

NFL: megvannak a rájátszás első résztvevői

Visszatérve az NFL-re: a Chiefs rajongóit nemcsak Mahomes sérülése és a kiesés sokkolta, hanem a Chargers-védő, Tony Jefferson botrányos viselkedése is, akit durva szabálytalanságért kiállítottak, majd középső ujjait felemelve üzent a hazai drukkereknek.

Míg a Chiefsnek a kiesése vált biztossá, két csapat, a Denver Broncos és a Los Angeles Rams biztosította helyét a rájátszásban. Előbbi a Green Bay Packers, utóbbi a Detroit Lions ellen nyert rangadót.

