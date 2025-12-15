Botrány és teljes sokk a jövő évi futball-vb helyszínén

Véget ért a Kansas City Chiefs elképesztő sorozata. Az NFL utóbbi évtizedének legkiegyensúlyozottabb élcsapata a legutóbbi hat Super Bowl közül ötön részt vett, s háromszor meg is nyerte a nagydöntőt Patrick Mahomes vezetésével. A 2025-ös idényben viszont a Chiefs a rájátszásba sem jut be, ez már az alapszakasz vége előtt három fordulóval eldőlt a Los Angeles Chargers elleni 16-13-as vereséggel eldőlt.
Az Arrowhead stadionban ugyan még rendeznek két meccset az idényben, de a ligaelső Denver Broncos és az egyik leggyengébb NFL-csapat, a Las Vegas Raiders elleni találkozónak már nem lesz tétje a Chiefs szempontjából. Ráadásul a sztárirányító, Patrick Mahomes játékát sem élvezhetik már a rajongók.
