Botrány és teljes sokk a jövő évi futball-vb helyszínén

Mahomes sérülése legalább annyira nem súlyos, hogy a következő idényre is hatással legyen, a Chiefs azonban ezt az évadot már elfelejtheti.

Kansas City: NFL helyett futball-vb

Az Arrowhead stadion így aztán várhatóan legközelebb már csak jövő nyáron, a 2026-os futball-vb-n telik meg. Bár nagyon magasak az árak, a rajongók így is látni akarják a legnagyobb futballsztárokat, s

Lionel Messi a címvédő argentin válogatottal éppen Kansas Cityben kezdi majd meg a 2026-os vb-szereplését Algéria ellen.

A stadion további három csoportmeccsnek, majd egy második körös mérkőzésnek és egy negyeddöntőnek is otthont ad a világbajnokságon.

NFL: megvannak a rájátszás első résztvevői

Visszatérve az NFL-re: a Chiefs rajongóit nemcsak Mahomes sérülése és a kiesés sokkolta, hanem a Chargers-védő, Tony Jefferson botrányos viselkedése is, akit durva szabálytalanságért kiállítottak, majd középső ujjait felemelve üzent a hazai drukkereknek.

Míg a Chiefsnek a kiesése vált biztossá, két csapat, a Denver Broncos és a Los Angeles Rams biztosította helyét a rájátszásban. Előbbi a Green Bay Packers, utóbbi a Detroit Lions ellen nyert rangadót.