Mindenki a címvédő sztárján nevet, pedig az ellenfél játékosa vitte a földre saját csapattársát + videó

Már csak négy forduló van hátra a profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszából, de még mindig nincs egyetlen csapat sem, amely bebiztosította volna helyét a rájátszásban. A címvédő Philadelphia Eagles magyar idő szerint kedd hajnalban fordulatos mérkőzésen, hosszabbítás után 22-19-re kapott ki a Los Angeles Chargers vendégeként, de még mindig vezeti csoportját. Az elmúlt évek kiegyensúlyozott sztárcsapata, a Kansas City Chiefs viszont nagyon nehéz helyzetben van.

2025. 12. 09. 12:37
Jalen Hurts, az NFL-címvédő Philadelphia Eagles irányítója túl sokszor adta el a labdát a Los Angeles Chargers ellen Fotó: Getty Images via AFP/Katelyn Mulcahy
Rangadóval zárult az NFL alapszakaszának 14. fordulója: a Los Angeles Chargers és a Philadelphia Eagles egyaránt 8-4-es mérleggel várta a találkozót. A meccs is szoros lett, 19-19 után következett a hosszabbítás, amelyben már csak a Chargers szerzett pontot. A címvédő Eagles irányítója, az előző idény Super Bowl MVP-je, Jalen Hurts gyengén játszott, ám a Philadelphia a vereség ellenére sincs rossz helyzetben, ellentétben tavalyi döntős ellenfelével: a Kansas City Chiefs jobban járt volna, ha a számára csoportrivális Chargers veszíti el a rangadót.

NFL: A Los Angeles Chargers játékos, Daiyan Henley saját csapattársát, Tony Jeffersont vitte földre, miután utóbbi lehalászta a Philadelphia Eagles irányítója, Jalen Hurts passzát
A Chargers játékosa, Daiyan Henley saját csapattársát, Tony Jeffersont vitte földre, miután utóbbi lehalászta Jalen Hurts passzát (Fotó: KATELYN MULCAHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A mérkőzés nagyobb részében a Chargers vezetett, az utolsó másodpercekben még a hazai csapatnak kellett mezőnygólt értékesítenie, hogy kiharcolja a hosszabbítást. A ráadásban az egész nap hibátlan Eric Dicker az ötödik mezőnygólját is belőtte, az Eagles pedig ugyan közel került a válaszhoz, de aztán Jalen Hurts a meccsen negyedszer is Chargers-játékos kezébe passzolt.

Tony Jeffersont saját csapattársa teperte le a földre, ezzel ugyanis véget ért a mérkőzés, míg ha Jefferson megpróbált volna megiramodni a labdával, az Eagles még visszaszerezhette volna azt.

 

NFL: a címvédő Eagles irányítója egy játékon belül kétszer adta el a labdát

Volt korábban a mérkőzésen olyan játék, amelyben többször is csapatot cserélt a labda. Akkor is Hurts passzolt az ellenfélhez, aztán ugyan visszaszerezte a labdát, de még mielőtt földre vitték volna, kiejtette a kezéből. A bohózatba illő jelenetsor után nem sokkal a Chargers mezőnygólt lőtt.

 

NFL: melyik csapatok jutnak a rájátszásba?

A vereség ellenére a Philadelphia Eagles 8-5-ös mérlegével még mindig vezeti csoportját (NFC Kelet), s egyedül a Dallas Cowboys (6-6-1) állhatja útját a rájátszás felé.

A Nemzeti főcsoport kiemelése így nézne ki négy fordulóval a vége előtt:

  1. Los Angeles Rams (10-3)
  2. Green Bay Packers (9-3-1)
  3. Philadelphia Eagles (8-5)
  4. Tampa Bay Buccaneers (7-6)
  5. Seattle Seahawks (10-3)
  6. San Francisco 49ers (9-4)
  7. Chicago Bears (9-4)

A csoportgyőztesek automatikusan az első négy kiemelést kapják. Reálisan rájátszásba juthat még a már említett Cowboys mellett a Detroit Lions (8-5) és a Carolina Panthers (7-6).

Mélyponton a Kansas City Chiefs

Míg az Eagles helyzete megfelelő, a tavalyi döntős riválisa, az elmúlt évek legkiegyensúlyozottabb sztárcsapata, a Kansas City Chiefs nagy bajban van. Csoportján belül is csak a harmadik, a teljes Amerikai konferenciában a tizedik helyen áll, miután a legutóbbi fordulóban kikapott a Houston Texanstól.

Az AFC rájátszásképe

  1. Denver Broncos (11-2)
  2. New England Patriots (11-2)
  3. Jacksonville Jaguars (9-4)
  4. Pittsburgh Steelers (7-6)
  5. Los Angeles Chargers (9-4)
  6. Buffalo Bills (9-4)
  7. Houston Texans (8-5)

Reálisan versenyben van még: Indianapolis Colts (8-5), Baltimore Ravens (6-7), Kansas City Chiefs (6-7).

