Mindenki a címvédő sztárján nevet, pedig az ellenfél játékosa vitte a földre saját csapattársát + videó

Rangadóval zárult az NFL alapszakaszának 14. fordulója: a Los Angeles Chargers és a Philadelphia Eagles egyaránt 8-4-es mérleggel várta a találkozót. A meccs is szoros lett, 19-19 után következett a hosszabbítás, amelyben már csak a Chargers szerzett pontot. A címvédő Eagles irányítója, az előző idény Super Bowl MVP-je, Jalen Hurts gyengén játszott, ám a Philadelphia a vereség ellenére sincs rossz helyzetben, ellentétben tavalyi döntős ellenfelével: a Kansas City Chiefs jobban járt volna, ha a számára csoportrivális Chargers veszíti el a rangadót.

A Chargers játékosa, Daiyan Henley saját csapattársát, Tony Jeffersont vitte földre, miután utóbbi lehalászta Jalen Hurts passzát (Fotó: KATELYN MULCAHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A mérkőzés nagyobb részében a Chargers vezetett, az utolsó másodpercekben még a hazai csapatnak kellett mezőnygólt értékesítenie, hogy kiharcolja a hosszabbítást. A ráadásban az egész nap hibátlan Eric Dicker az ötödik mezőnygólját is belőtte, az Eagles pedig ugyan közel került a válaszhoz, de aztán Jalen Hurts a meccsen negyedszer is Chargers-játékos kezébe passzolt.

Tony Jeffersont saját csapattársa teperte le a földre, ezzel ugyanis véget ért a mérkőzés, míg ha Jefferson megpróbált volna megiramodni a labdával, az Eagles még visszaszerezhette volna azt.

NFL: a címvédő Eagles irányítója egy játékon belül kétszer adta el a labdát

Volt korábban a mérkőzésen olyan játék, amelyben többször is csapatot cserélt a labda. Akkor is Hurts passzolt az ellenfélhez, aztán ugyan visszaszerezte a labdát, de még mielőtt földre vitték volna, kiejtette a kezéből. A bohózatba illő jelenetsor után nem sokkal a Chargers mezőnygólt lőtt.

Da'Shawn Hand picks off Jalen Hurts.

Da'Shawn Hand fumbles.

Jalen Hurts recovers.

Jalen Hurts fumbles.

Troy Dye recovers. @Chargers ball.



CHAOS! pic.twitter.com/qHHMF3hFcG — NFL (@NFL) December 9, 2025

NFL: melyik csapatok jutnak a rájátszásba?

A vereség ellenére a Philadelphia Eagles 8-5-ös mérlegével még mindig vezeti csoportját (NFC Kelet), s egyedül a Dallas Cowboys (6-6-1) állhatja útját a rájátszás felé.