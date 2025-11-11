Továbbra sem képesek mit kezdeni a bírók a folyamatos csalással

A Philadelphia Eagles az elmúlt évek egyik sikercsapata. Jelenleg címvédő az NFL-ben, s két idénnyel korábban is Super Bowlt játszhatott. Az Eagles menetelésének emblematikus eleme a Tush Push néven elhíresült játék, még ha nyilvánvalóan túlzás is lenne csak erre visszavezetni a csapat eredményességét. A játék lényege, hogy Jalen Hurts irányító a csapattársai által körbezárva halad előre, s az Eagles ilyen módon egy-két yardot szinte bármikor meg tud tenni, amikor épp nincs többre szükség. A hétfő esti (magyar idő szerint kedd hajnali) Green Bay Packers elleni NFL-rangadón nem sorsdöntő helyzetben került elő a Tush Push, de újra kiderült, hogy a bírók nem képesek a szabályoknak megfelelően kezelni a játékot.

DeVonta Smith megszerzi a Philadelphia Eagles győztes touchdownját a Green Bay Packers elleni NFL-rangadón (Fotó: Getty Images via AFP/Patrick McDermott)

A Tush Push miatt eleve pikáns volt a párosítás, a Packers vezetőedzője, Matt LaFleur ugyanis az egyik élharcosa annak, hogy teljesen tiltsák be a játékot, szerinte az már rögbi, nem pedig amerikaifutball.

NFL: csalás a Philadelphia Eagles titkos fegyvere?

A betiltásban hiába bízik a többi csapat, az Eagles évek óta sikerrel használja a Tush Push-t, s mindenképp a csapat dicsérete, hogy a játékot lemásoló riválisok nem tudtak hasonlóan hatékonyan élni a fegyverrel. S egyelőre az a számítás sem jött be, hogy a védelmek meg tudják állítani az immár várt, olykor egyenesen biztosra vehető játékot, a 2025-ös idényben viszont minden korábbinál több vitát generált vele az Eagles.

Az alapszakasz második fordulója, a Philadelphia Kansas City Chiefs elleni győzelme után az NFL hivatalos kommunikációban ismerte el, hogy a bírók elnéztek egy szabálytalan indulást (false start) az Eagles egyik Tush Push-játékánál, s felhívta a játékvezetők figyelmét, hogy kiemelten figyeljenek erre a folytatásban.

A játék indításának a labda hátradobása számít, a támadó falemberek ez előtt nem is mozoghatnának, ehhez képest igen nyilvánvaló, hogy az Eagles a Packers ellen ismét szabálytalan előnyt szerzett a játék során, az egyik philadelphiai játékos már bőven a labda előtt jár, mire elkezdődik a játék.