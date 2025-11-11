nflPhiladelphia EaglesGreen Bay Packers

Továbbra sem képesek mit kezdeni a bírók a folyamatos csalással

Kevés pontot hozott a profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszának tizedik fordulóját záró rangadó: a címvédő Philadelphia Eagles 10-7-re nyert a Green Bay Packers otthonában. A legutóbbi Super Bowl győztese, az Eagles szokásos, rögbiszerű játékával is borzolta a kedélyeket, amely során nyilvánvaló szabálytalanságot hagytak figyelmen kívül a bírók, már messze nem először.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 8:18
Jalen Hurts előrehaladását rendszeresen szabálytalanul segíti az NFL-címvédő Philadelphia Eagles támadósora Fotó: Getty Images via AFP/Michael Reaves
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Philadelphia Eagles az elmúlt évek egyik sikercsapata. Jelenleg címvédő az NFL-ben, s két idénnyel korábban is Super Bowlt játszhatott. Az Eagles menetelésének emblematikus eleme a Tush Push néven elhíresült játék, még ha nyilvánvalóan túlzás is lenne csak erre visszavezetni a csapat eredményességét. A játék lényege, hogy Jalen Hurts irányító a csapattársai által körbezárva halad előre, s az Eagles ilyen módon egy-két yardot szinte bármikor meg tud tenni, amikor épp nincs többre szükség. A hétfő esti (magyar idő szerint kedd hajnali) Green Bay Packers elleni NFL-rangadón nem sorsdöntő helyzetben került elő a Tush Push, de újra kiderült, hogy a bírók nem képesek a szabályoknak megfelelően kezelni a játékot.

DeVonta Smith megszerzi a Philadelphia Eagles győztes touchdownját a Green Bay Packers elleni NFL-rangadón
DeVonta Smith megszerzi a Philadelphia Eagles győztes touchdownját a Green Bay Packers elleni NFL-rangadón (Fotó: Getty Images via AFP/Patrick McDermott)

A Tush Push miatt eleve pikáns volt a párosítás, a Packers vezetőedzője, Matt LaFleur ugyanis az egyik élharcosa annak, hogy teljesen tiltsák be a játékot, szerinte az már rögbi, nem pedig amerikaifutball.

NFL: csalás a Philadelphia Eagles titkos fegyvere?

A betiltásban hiába bízik a többi csapat, az Eagles évek óta sikerrel használja a Tush Push-t, s mindenképp a csapat dicsérete, hogy a játékot lemásoló riválisok nem tudtak hasonlóan hatékonyan élni a fegyverrel. S egyelőre az a számítás sem jött be, hogy a védelmek meg tudják állítani az immár várt, olykor egyenesen biztosra vehető játékot, a 2025-ös idényben viszont minden korábbinál több vitát generált vele az Eagles.

Az alapszakasz második fordulója, a Philadelphia Kansas City Chiefs elleni győzelme után az NFL hivatalos kommunikációban ismerte el, hogy a bírók elnéztek egy szabálytalan indulást (false start) az Eagles egyik Tush Push-játékánál, s felhívta a játékvezetők figyelmét, hogy kiemelten figyeljenek erre a folytatásban.

A játék indításának a labda hátradobása számít, a támadó falemberek ez előtt nem is mozoghatnának, ehhez képest igen nyilvánvaló, hogy az Eagles a Packers ellen ismét szabálytalan előnyt szerzett a játék során, az egyik philadelphiai játékos már bőven a labda előtt jár, mire elkezdődik a játék.

A false start-szabálytalanságok a nehezebben kiszúrható vétségek közé tartoznak, és nem lehet őket visszanézés után megítélni, ugyanakkor az elvárt fokozott figyelem mellett legalább az ilyen nyilvánvaló esetekről azt gondolhatnánk, hogy kiszűrhetők.

A közösségi médiában többen úgy vélik, hogy az Eaglesnek kedvező összeesküvés-elméletről van szó, s őket csak megerősíthette ebben az, ami két hete, a New York Giants ellen történt.

Ekkor Hurts kezéből kitépték a labdát, s a labdavesztést videóval is vissza lehet – sőt, kell – nézni. A felvételeken jól hallatszik, hogy a játék végét jelző sípszó csak akkor harsan fel, amikor már a Giants játékosánál volt a labda, a bírók mégis az Eagles javára ítéltek.

Az Eagles persze nem foglalkozik a vitákkal, a csapat teszi a dolgát, s 7-2-es mérlegével vezeti a nemzeti főcsoportot (NFC).

Packers–Eagles: nem a Tush Push döntött

Ehhez kellett az is, hogy a címvédő 10-7-re megnyerte a Green Bay Packers elleni rangadót. A fent taglalt játékvezetői hiba nem volt sorsdöntő, abból a támadássorozatból nem született pont. Sőt, touchdownt csak az utolsó negyedben láthattak a szurkolók. Hurts remek passzt dobott DeVonta Smith-nek, ezzel már 10-0-ra vezetett, végül 10-7-re nyert az Eagles.

A Packers 5-3-1-gyel szintén rájátszást érő helyen áll.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantiszemitizmus

Antiszemitizmus-ügyben nektek kuss a nevetek!

Bayer Zsolt avatarja

Ez ordít a Soros-blogon

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.