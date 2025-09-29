Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

  • Magyar Nemzet
  • Varga Barnabás és Sallai Roland helyett veterán kiválóság villant meg
Varga Barnabás és Sallai Roland helyett veterán kiválóság villant meg

Dublin legnagyobb arénája, az Aviva Stadion néhány hete az Írország–Magyarország vb-selejtezőnek adott otthont. Szeptember végén az ír fővárosban már NFL-meccset rendeztek. Igaz, Aaron Rodgers, a Pittsburgh Steelers veterán klasszisa nem egészen ott adott touchdown-passzt, ahol nemrég Varga Barnabás és Sallai Roland ünnepelt gólt, az NFL-mérkőzés a Croke Park volt, amely az ír labdarúgó-válogatottnak csupán az új Aviva Stadion építése alatt volt az otthona.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 11:11
NFL-meccs Dublinban: a Croke Park korábban az ír labdarúgó-válogatott otthona is volt, vasárnap a Pittsburgh Steelers és a Minnesota Vikings játszott itt Fotó: NorthFoto/PA Wire/Niall Carson
Az NFL folytatja terjeszkedését: Anglia, Mexikó, Németország és Brazília után vasárnap Írország is csatlakozott azokhoz az országokhoz, ahol hivatalos NFL-mérkőzést rendeztek. Az Aaron Rodgers vezette Pittsburgh Steelers és a Carson Wentz csereirányító által dirigált Minnesota Vikings összecsapásának helyszíne a dublini Croke Park volt, amely a 2000-es évtized végén, az Aviva Stadion építése alatt az ír labdarúgó-válogatottnak is otthont adott. Három hete az utóbbi volt a helyszíne az Írország–Magyarország labdarúgó vb-selejtezőnek, amelyen Varga Barnabás és Sallai Roland is gólt ünnepelt, hogy aztán Sallai piros lapja után az írek kiegyenlítsenek.

Aaron Rodgers, a Pittsburgh Steelers irányítója 41 évesen is magas szinten teljesít az NFL-ben, Dublinban is bizonyított, ahol nemrég Varga Barnabás és Sallai Roland
Aaron Rodgers (8), a Pittsburgh Steelers irányítója 41 évesen is magas szinten teljesít az NFL-ben, Dublinban is bizonyított (Fotó: NorthFoto/PA Wire/Niall Carson)

Az NFL-ben jóval ritkább a döntetlen, bár az idei alapszakasz negyedik fordulójára pont jutott egy: a Dallas Cowboys és a Green Bay Packers Micah Parsons-trade után különösen pikáns meccse lett 40-40.

NFL Dublinban: Aaron Rodgers a csúcs közelében?

Hosszú évekig Aaron Rodgers volt a Packers irányítója, Super Bowlt és négy MVP-címet is nyert zöld-aranyban, 2022-ben azonban már nem benne látták a jövőt Green Bay-ben. A két, New York Jetsnél töltött idényben Rodgers nem cáfolt rá a vélekedésre, idén mégis új lehetőséget kapott az immár 41 éves irányító, s a Pittsburgh Steelers színeiben jól rajtolt.

Igaz, immár nem Rodgers, inkább a védelem viszi a hátán a csapatot, de tíz éve egy hasonló kombináció bajnoki címet ért: a csúcson túllévő klasszis irányító akkor Peyton Manning volt, aki a Denver Broncos védelmének köszönhetően tudta Super Bowl-sikerrel lezárni pályafutását.

Rodgers a Steelers dublini, 24-21-es sikeréhez egy touchdown-passzal járult hozzá, amihez kellett a balhés elkapó, DK Metcalf elképesztő teljesítménye is.

A történelmi, első írországi meccs megnyerésével a Steelers 3-1-es mérleggel vezeti a divízióját, s az egész NFL-ben csak a Buffalo Bills és a címvédő Philadelphia Eagles rendelkezik jobb mérleggel (4-0).

