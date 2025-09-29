Varga Barnabás és Sallai Roland helyett veterán kiválóság villant meg

Az NFL folytatja terjeszkedését: Anglia, Mexikó, Németország és Brazília után vasárnap Írország is csatlakozott azokhoz az országokhoz, ahol hivatalos NFL-mérkőzést rendeztek. Az Aaron Rodgers vezette Pittsburgh Steelers és a Carson Wentz csereirányító által dirigált Minnesota Vikings összecsapásának helyszíne a dublini Croke Park volt, amely a 2000-es évtized végén, az Aviva Stadion építése alatt az ír labdarúgó-válogatottnak is otthont adott. Három hete az utóbbi volt a helyszíne az Írország–Magyarország labdarúgó vb-selejtezőnek, amelyen Varga Barnabás és Sallai Roland is gólt ünnepelt, hogy aztán Sallai piros lapja után az írek kiegyenlítsenek.

Aaron Rodgers (8), a Pittsburgh Steelers irányítója 41 évesen is magas szinten teljesít az NFL-ben, Dublinban is bizonyított (Fotó: NorthFoto/PA Wire/Niall Carson)

Az NFL-ben jóval ritkább a döntetlen, bár az idei alapszakasz negyedik fordulójára pont jutott egy: a Dallas Cowboys és a Green Bay Packers Micah Parsons-trade után különösen pikáns meccse lett 40-40.

NFL Dublinban: Aaron Rodgers a csúcs közelében?

Hosszú évekig Aaron Rodgers volt a Packers irányítója, Super Bowlt és négy MVP-címet is nyert zöld-aranyban, 2022-ben azonban már nem benne látták a jövőt Green Bay-ben. A két, New York Jetsnél töltött idényben Rodgers nem cáfolt rá a vélekedésre, idén mégis új lehetőséget kapott az immár 41 éves irányító, s a Pittsburgh Steelers színeiben jól rajtolt.

Igaz, immár nem Rodgers, inkább a védelem viszi a hátán a csapatot, de tíz éve egy hasonló kombináció bajnoki címet ért: a csúcson túllévő klasszis irányító akkor Peyton Manning volt, aki a Denver Broncos védelmének köszönhetően tudta Super Bowl-sikerrel lezárni pályafutását.

Rodgers a Steelers dublini, 24-21-es sikeréhez egy touchdown-passzal járult hozzá, amihez kellett a balhés elkapó, DK Metcalf elképesztő teljesítménye is.

A történelmi, első írországi meccs megnyerésével a Steelers 3-1-es mérleggel vezeti a divízióját, s az egész NFL-ben csak a Buffalo Bills és a címvédő Philadelphia Eagles rendelkezik jobb mérleggel (4-0).