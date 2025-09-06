Nézze meg Varga Barnabás és Sallai Roland két gyors gólját Írország ellen! + videó

Dublinban rendezik meg az Írország–Magyarország világbajnoki selejtezőt az európai kvalifikációs sorozat első fordulójában . A Marco Rossi szövetségi kapitány vezette magyar válogatott a 2. percben 1-0-s vezetést szerzett, miután Callum Styles passza után Varga Barnabás gólt lőtt. A 15. percben aztán Szoboszlai Dominik szögletéből Sallai Roland fejelt védhetetlenül az írek hálójába, a Galatasaray légiósának találatával már 2-0-ra vezetett a magyar csapat.

Varga Barnabás góljával indult az Írország–Magyarország vb-selejtező (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Varga Barnabás gólja az Írország–Magyarország vb-selejtezőn

A Varga-gólról készült videót ide kattintva is megnézheti.

Sallai Roland fejesgólja

Sallai találata itt is megtekinthető.

A mérkőzés élő szöveges tudósítását ebben a cikkünkben lehet követni.