Nézze meg Varga Barnabás és Sallai Roland két gyors gólját Írország ellen! + videó

vb-selejtezőVarga Barnabásmagyar fociválogatottír fociválogatottgól

A magyar labdarúgó-válogatott szombat este Írország vendégeként kezdte meg a világbajnoki selejtezősorozatot. A magyar válogatott már a második percben megszerezte a vezetést Varga Barnabás góljával az Írország–Magyarország vb-selejtezőn, majd Sallai Roland duplázta meg az előnyt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 20:55
Varga Barnabás korán gólt szerzett
Varga Barnabás korán gólt szerzett (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)
Dublinban rendezik meg az Írország–Magyarország világbajnoki selejtezőt az európai kvalifikációs sorozat első fordulójában . A Marco Rossi szövetségi kapitány vezette magyar válogatott a 2. percben 1-0-s vezetést szerzett, miután Callum Styles passza után Varga Barnabás gólt lőtt. A 15. percben aztán Szoboszlai Dominik szögletéből Sallai Roland fejelt védhetetlenül az írek hálójába, a Galatasaray légiósának találatával már 2-0-ra vezetett a magyar csapat.

Varga Barnabás góljával indult az Írország–Magyarország vb-selejtező
Varga Barnabás góljával indult az Írország–Magyarország vb-selejtező (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Varga Barnabás gólja az Írország–Magyarország vb-selejtezőn

A Varga-gólról készült videót ide kattintva is megnézheti.

Sallai Roland fejesgólja

Sallai találata itt is megtekinthető.

A mérkőzés élő szöveges tudósítását ebben a cikkünkben lehet követni.

 

