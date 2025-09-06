vb-selejtezőAngliaPortugáliaAndorraÖrményország

Ronaldo bombagóllal, a portugálok kiütéssel hangoltak a magyar válogatott elleni meccsre + videó

A magyar válogatottal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szereplő Portugália magabiztos győzelemmel kezdett: Roberto Martínez legénysége 5-0-ra diadalmaskodott Jerevánban Örményország ellen. Portugália következő ellenfele Marco Rossi csapata lesz kedd este.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 19:56
Joao Cancelo (középen) góllal és gólpasszal vette ki a részét a portugálok gőzelméból Fotó: Karen Minaszjan Forrás: AFP
Az Örményország elleni mérkőzést és az F csoport első helyét is tekintve toronymagas esélyesnek számított Portugália, amely így sem bízhatta el magát, hiszen a legutóbbi három vendégszereplése során csak egyszer tudott nyerni az örmények otthonában – igaz, a két döntetlen 1996-ig és 2007-ig datálódik vissza.

Portugália mellett Anglia is nyert szombat este
Portugália mellett Anglia is nyert szombat este (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Portugália esélyt sem adott az örményeknek

Az örmény szurkolók már a mérkőzés előtt jelezték, hogy a 21. percben felállva tapsolnak majd az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emlékének tisztelegve, azt azonban valószínűleg nem gondolták volna, hogy akkor már a vendégek a második gólt ünneplik majd. Márpedig így történt, a 10. percben Joao Félix fejelt a kapuba közelről Joao Cancelo beadása után, majd a már említett 21. percben Cristiano Ronaldo tett ugyanígy Pedro Neto középre ívelését követően. A szünet előtt még Cancelo is betalált, a portugálok így már a szünet előtt eldöntötték a három pont sorsát.

A meccsnek azonban még nem volt vége, nem sokkal a fordulást követően Ronaldo bombagóllal hizlalta négyre a két csapat közötti különbséget, egyúttal megszerezte a 140. találatát a 222. válogatottbeli fellépésén. 

Az ötszörös aranylabdás klasszis közelmúltbeli mérlege még elképesztőbb, a szombatit is beleszámítva az előző tíz meccsén tizedszer volt eredményes a nemzeti együttesben.

Joao Félix második gólja talán még Ronaldóén is túltett a látványt tekintve, a 25 esztendős támadó oxival pörgette a labdát a bal alsó sarokba, s mint később kiderült, ezzel beállította az 5-0-s végeredményt.

A hazaiaknál  a Ferencváros kötelékébe tartozó Edgar Szevikjan fél órát kapott csereként.

A szintén ebben a csoportban szereplő magyar válogatott 20.45-től lép pályára Írországban, Marco Rossi már ismertette a kezdőcsapatát.

Anglia továbbra is hibátlan

A három győzelemmel kezdő Angliára papíron a program legkönnyebb összecsapása várt, hiszen a pont és szerzett gól nélkül álló Andorrát fogadta a birminghami Villa Parkban. Thomas Tuchel együttese alaposan bekezdett a lendületet tekintve, de igazán veszélyes helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. A jeget végül egy öngóllal törte meg a hazai gárda, Noni Maudeke beadásába Christian García csúsztatott bele olyan pechesen, hogy a labda a kapu jobb oldalában landolt.

A második félidőben Declan Rice is fejelt egy gólt, az angolok így nem túl magabiztos, de ugyanúgy három pontot érő sikerrel nyújtották tovább győzelmi sorozatukat.

Európai vb-selejtezők:

F csoport, 1. forduló 
Örményország–Portugália 0-5 (Félix 10., 62., C. Ronaldo 21., 46., Cancelo 32.) 
Később 
Írország–Magyarország 20.45 (tv: M4 Sport)

H csoport, 5. forduló 
San Marino–Bosznia-Hercegovina 20.45 (tv: Spíler1) 
Ausztria–Ciprus 20.45 (tv: Spíler2)

K csoport, 5. forduló 
Lettország–Szerbia 0-1 (Vlahovics 12.) 
Anglia–Andorra 2-0 (C. García 25. – öngól, Rice 67.)

A csoportok állását megtekintheti ide kattintva!

 

