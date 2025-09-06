Románia újabb kínos hazai vereségbe szaladt bele, szégyenről beszél a legendás edző

Pénteken Románia felkészülési mérkőzést játszott Kanada ellen Bukarestben, ugyanakkor Mircea Lucescu csapatának ebben nem volt sok köszönet. A jövő évi vb egyik résztvevője nagyon sima, 3-0-s győzelemmel indulhatott haza.

Mircea Lucescu is csak a fejét fogta Románia újabb veresége után (Fotó: gsp.ro)

Románia legendás edzője nem érti, hogy a 0-3 után mire a nagy felháborodás

– Szégyenletes eredmény a 0-3 – kezdte a sajtótájékoztatót a 80 éves Lucescu. – Aki kívülről látja az eredményt, az most biztos azt gondolja, hogy milyen katasztrofális a helyzet. De a három gólt leszámítva a csapat jól játszott. Sajnos az egyéni párharcokat sorra elbuktuk, egy erős csapattal találkoztunk.

Majd a bírózás sem maradt el a román futball nagy alakjától, aki 2024 óta vezeti második ízben a válogatottat.

– A játékvezető engedte az agresszívebb játékot a kanadaiknak, ez nekünk nem jött jól. Fizikailag elmaradtunk az ellenféltől, a vereségünk egyik oka is ez volt – tette hozzá a szövetségi kapitány, majd lenyugtatott mindenkit, hogy a hétfői, Ciprus elleni vb-selejtezőre össze fog állni a csapat, ugyanakkor a sajtótájékoztató vége beszédesre sikeredett.

– Nincs okom aggódni a jövő heti meccs miatt – mondta kicsit ingerülten Lucescu, majd gyorsan távozott is a sajtóteremből.

A román válogatott – a magyarral ellentétben – ötcsapatos csoportra került a vb-selejtezőn, ezért már tavasszal is játszott. Négy meccsen két győzelem és két vereség szomszédaink mérlege, ezek közül a legfájóbb a bosnyákok elleni vereség az első körben.