Balhé a PSG és a francia válogatott között: Deschamps döntése miatt háborog a BL-címvédő

Nehéz napja volt pénteken a PSG-nek. Nem elég, hogy spanyol edzőjük, Luis Enrique kerékpárbalesetet szenvedett, és a kulcscsontja is eltört, az Ukrajna–Franciaország világbajnoki selejtező is vezéráldozatokkal járt a francia klubnak. A PSG nemcsak Désiré Douét, hanem Ousmane Dembélét is elvesztette határozatlan ideig. A BL-győztes klubnál állítják, ők szólta Didier Deschamps-nak, hogy Dembélé sérült.

2025. 09. 06. 9:45
Ousmane Dembélé, a francia válogatott szélsője megsérült az ukránok elleni vb-selejtezőn Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
Pénteken a francia labdarúgó-válogatott is megkezdte a világbajnoki selejtezőket. Didier Deschamps együttese könnyed, 2-0-s győzelmet aratott az ukránok „otthonában”, ugyanakkor a szurkolók és Deschamps is foghatja a fejét, mert a második félidőben az Aranylabda egyik várományosa, a Bajnokok Ligája-győztes PSG szélsője, Ousmane Dembélé megsérült. A francia a 81. percben cserét is kért.

A PSG, sztárja Ousmane Dembélé idő előtt hagyta el a Wroclaw-i pályát
A PSG, sztárja Ousmane Dembélé idő előtt hagyta el a Wroclaw-i pályát (Fotó: AFP/

Sérülés sérülés hátán: Deschamps nem figyelt a PSG szavaira?

Dembélé a második félidőben a combjához kapott, majd leült a földre. Egyértelmű jelzés a kispadnak, a szélső nem tudta folytatni az ukránok elleni vb-selejtezőt. A PSG-nél viszont háborognak. A Le Parisien írta meg, hogy Dembélé könnyen lehet, hogy sérülten érkezett már a válogatott összetartásra, miután augusztus 30-án, a Toulouse elleni bajnokit sem tudta végigjátszani (Luis Enrique a 70. percben lecserélte miután két gólt és egy gólpasszt tett a közösbe). A hírek szerint a válogatottnál is egyéni edzésmunkát végzett, a gyanút pedig csak erősíti, hogy az ukránok ellen is csak a második félidőben állt be. Na de mit mond a vádakra Deschamps?

Jól érezte magát a meccsnapon. A héten mindent megtettünk érte, hogy tökéletes állapotban legyen. Ha bármiféle jel lett volna, hogy a játéka kockázatos, akkor nem hoztam volna be

 – eloszlatta tehát a párizsiak kételyeit, miszerint Dembélé sérülten érkezett a kerethez. Deschamps hozzátette, a 28 éves szélsőre további vizsgálatok várnak. A sérüléstörténetét ismerve nem lenne meglepő, ha többhetes kihagyás várna a klasszisra.

A párizsiak dühét pedig csak fokozza, hogy Dembélé éppen a csapattársa, Désiré Doué helyett állt be, aki a második félidőre már nem jött ki sérülés miatt. A szövetségi kapitány viszont próbálta megnyugtatni a PSG drukkereit.

Deschamps szerint Doué a vádlijában érzett fájdalmat, de első ránézésre semmi komoly. A meccs után a fiatal szélső ugyanakkor bicegve hagyta el a stadiont.

A PSG következőnek szeptember 14-én játszik a bajnokságban, utána viszont beindul a nagyüzem. A Bajnokok Ligája első körében az olasz Atalantát fogadja, majd a címvédő két héttel később a Barcelona otthonában játszik. A PSG-nek Douéra és Dembélére ezen a meccsen már mindenképpen szüksége lenne.

Borzalmas este a PSG-nek, még Luis Enrique is megsérült

Pénteken rájárt a rúd a francia klubra. A PSG hivatalos közleményben tudatta, hogy a csapat spanyol vezetőedzője, Luis Enrique kerékpárbaleset szenvedett. Enrique nem úszta meg pár horzsolással, a kulcscsontja is eltört, műtét vár rá. 

A mérkőzés összefoglalója:

 

 

