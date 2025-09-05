vb-selejtezőOlaszországFeröer-szigetek

Olaszország szenvedett, de nyert a labdarúgó vb-selejtezőn

58 percig egész Olaszország reszketett, de az itáliai labdarúgó-válogatott végül megtörte a jeget és simán legyőzte Észtországot a labdarúgó vb-selejtezők pénteki napján. Óriási meglepetés nem született, legfeljebb a dánok pontvesztése Skócia ellen okozhat némi felhördülést. Na meg a svédeké, akik az utolsó pillanatban vesztettek el két pontot Szlovéniában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 22:37
Az olaszok kiszenvedték a győzelmet Észtország ellen Fotó: ANDREAS SOLARO Forrás: AFP
Két összecsapás már az első félidőben eldőlt, hiszen 45 perc játék után a görögök 4-0-ra vezettek Fehérorszország ellen, míg Svájc 3-0-ra Koszovóval szemben. Itt tehát nem volt semmilyen kérdés, mind Görögország, mind Svájc simán nyerte meg a meccset.

Olaszország szenvedett, de nyert

Amúgy az első félidő után csak egyetlen mérkőzésen nem esett gól: azon, amelyet a legnagyobb izgalommal figyelt a világ. Az olaszok hiába játszottak fölényben, nem tudták feltörni az észtek védekezését. Pedig az olaszoknak tényleg a nyakukon volt a kés, miután egyszer már kikaptak 3-0-ra Norvégiától. Aztán az 59. percben megtört a jég, mert az olaszok Moise Kean góljával megszerezték a vezetést. Egy ország lélegzett fel, mert ekkor már nagyon sokan voltak idegesek Itáliában. Kár volt izgulni. A gól lerázta az olasz lábakról a láncokat, mert az olasz csapat ezek után négyszer is betalált, így a vége sima hazai siker lett.

France's goalkeeper #16 Mike Maignan dives for the ball during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group D football match between Ukraine and France, on September 5, 2025 in Wroclaw, Poland. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
A fehér mezes francia csapat idegenben nyerte meg az ukránok elleni vb-selejtezőt
(Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

A nap további mérkőzései közül érdemes szólni a franciák győzelméről, amelyet idegenben (a lengyelországi Wroclawban) értek el Ukrajna ellen. Michael Olise már a 10. percben megszerezte a meccs első gólját, Mbappé a 82. percben hozzátett még egyet, ez elég volt a legutóbbi vb ezüstérmesének a három pont megszerzéséhez.

Dán botlás Skócia ellen

Rangadónak tűnt a dánok és a skótok összecsapása Koppenhágában, de ezen a mérkőzésen nem esett gól, s ez inkább a skótoknak volt kedvezőbb eredmény. 

Anders Dreyer, Denmark (19) shoots in the FIFA World Cup 2026 qualifying match between Denmark and Scotland at Parken in Copenhagen on Friday, September 5, 2025. (Photo: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) (Photo by LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix via AFP)
A dánok hazai pályán botlottak Skócia ellen
(Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix)

Izland elgázolta az azeri válogatottat, Izrael Kisinyovban győzte le fölényesen Moldovát. A svédek az utolsó pillanatban bukták el a győzelmet Szlovéniában.

Turi Géza Dávid beteg lett, Feröer kikapott

A 2022-es vb bronzérmese, a horvát csapat Tórshavnban Kramaric góljával 1-0-ra nyert. A feröeri csapatban nem lépett pályára Turi Géza Dávid, aki kisebb betegsége miatt nem játszhatott.

Eredmények:

B csoport:
Szlovénia–Svédország 2-2
Svájc–Koszovó 4-0

C csoport:
Dánia–Skócia 0-0
Görögország–Fehéroroszország 5-1

D csoport:
Ukrajna–Franciaország 0-2
Izland–Azerbajdzsán 5-0

I csoport:
Moldova–Izrael 0-4
Olaszország–Észtország 5-0

L csoport:
Feröer–Horvátország 0-1
Montenegró–Csehország 0-2

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

