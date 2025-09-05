Olaszország szenvedett, de nyert a labdarúgó vb-selejtezőn

Két összecsapás már az első félidőben eldőlt, hiszen 45 perc játék után a görögök 4-0-ra vezettek Fehérorszország ellen, míg Svájc 3-0-ra Koszovóval szemben. Itt tehát nem volt semmilyen kérdés, mind Görögország, mind Svájc simán nyerte meg a meccset.

Olaszország szenvedett, de nyert

Amúgy az első félidő után csak egyetlen mérkőzésen nem esett gól: azon, amelyet a legnagyobb izgalommal figyelt a világ. Az olaszok hiába játszottak fölényben, nem tudták feltörni az észtek védekezését. Pedig az olaszoknak tényleg a nyakukon volt a kés, miután egyszer már kikaptak 3-0-ra Norvégiától. Aztán az 59. percben megtört a jég, mert az olaszok Moise Kean góljával megszerezték a vezetést. Egy ország lélegzett fel, mert ekkor már nagyon sokan voltak idegesek Itáliában. Kár volt izgulni. A gól lerázta az olasz lábakról a láncokat, mert az olasz csapat ezek után négyszer is betalált, így a vége sima hazai siker lett.

A fehér mezes francia csapat idegenben nyerte meg az ukránok elleni vb-selejtezőt

(Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

A nap további mérkőzései közül érdemes szólni a franciák győzelméről, amelyet idegenben (a lengyelországi Wroclawban) értek el Ukrajna ellen. Michael Olise már a 10. percben megszerezte a meccs első gólját, Mbappé a 82. percben hozzátett még egyet, ez elég volt a legutóbbi vb ezüstérmesének a három pont megszerzéséhez.

Dán botlás Skócia ellen

Rangadónak tűnt a dánok és a skótok összecsapása Koppenhágában, de ezen a mérkőzésen nem esett gól, s ez inkább a skótoknak volt kedvezőbb eredmény.

A dánok hazai pályán botlottak Skócia ellen

(Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix)

Izland elgázolta az azeri válogatottat, Izrael Kisinyovban győzte le fölényesen Moldovát. A svédek az utolsó pillanatban bukták el a győzelmet Szlovéniában.

Turi Géza Dávid beteg lett, Feröer kikapott

A 2022-es vb bronzérmese, a horvát csapat Tórshavnban Kramaric góljával 1-0-ra nyert. A feröeri csapatban nem lépett pályára Turi Géza Dávid, aki kisebb betegsége miatt nem játszhatott.