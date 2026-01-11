A sportág csúcseseményéről sikerült kiebrudalni a kézilabda bűnözőit

Szinte napra pontosan három évvel ezelőtt, 2023. január 16-án robbant ki az a botrány, amelyet a dán TV2 egyik riportja okozott. Ekkor írták meg, hogy a fogadási csalásokat ellenőrző cég, a Sportradar szerint nyolc olyan játékvezetői páros is vezetett meccseket, akiket a mérkőzések eredményeinek manipulálásával vádoltak meg. A nyolc páros között volt a két északmacedón jómadár, Gjorgji Nacsevszki és Szlave Nikolov is.

Gjorgji Nacsevszki és Szlave Nikolov (utóbbi a képen) most az EHF-től kapott piros lapot

Fotó: JAN WOITAS / DPA

Gjorgji Nacsevszki és Szlave Nikolov

Ez a kettős több olyan mérkőzésen is fújta a sípot, amely gyanús lett. 2017-ben a Kielce–Veszprém BL-mérkőzésen: a gyanú szerint a 32-32-re végződött meccsen rengetegen fogadtak a döntetlenre. A Tv2 szakértői szerint a bírók az utolsó fél percen belül nem ítéltek hetest a Kielce javára, amikor a kezdőkörnél akadályozták a játékosukat, hogy elvégezze a középkezdést.

Mindez azonban teljesen hidegen hagyta a sportág vezetését. Sem az EHF, sem az IHF nem lépett fel a két csaló ellen, akik a következő években is sorra kapták a rangosabbnál rangosabb feladatokat. Minden világversenyen ott voltak, nélkülük nem rendeztek sem vb-t, sem Eb-t, de olimpiát sem.

A 2024-es férfi Eb legnagyobb bíróbotrányát is ők okozták

Két évvel ezelőtt újra tőlük volt hangos a sportág és a nemzetközi sportsajtó. A 2024-es férfi Európa-bajnokságon a Svédország–Franciaország elődöntőt is ők vezették.

Rekonstruáljuk pontosan, mi történt a meccs utolsó 15 másodpercében.

A címvédő svéd csapat a győzelemért támadott, ám a játékvezetők egy valószínűleg csak általuk látott lépéshiba miatt elvették a labdát Jim Gottfridssontól. A franciák gyors ellentámadása nem volt sikeres, ám Elohim Prandi időn túli szabaddobásból egyenlített. Az persze kérdéseket vetett föl, hogy miért nem nézték vissza videón a jelenetet, ugyanis már a lövés pillanatában látni lehetett, hogy miután Prandi jobb lábbal kilépett, még a kezében volt a labda, amikor a bal lába is elhagyta a talajt, ami pedig szabálytalan. A két bírónak eszébe sem jutott, hogy megnézze videón a gólt, pedig a szabályok szerint egy meccs utolsó 30 másodpercében minden kétes jelenet alávethető videós vizsgálatnak.