A sportág csúcseseményéről sikerült kiebrudalni a kézilabda bűnözőit

Az északmacedón kézilabda-játékvezetők, Gjorgji Nacsevszki és Szlave Nikolov nem lesznek ott a jövő héten kezdődő férfi Európa-bajnokságon, mert az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) szerint megint csaltak, azaz manipulálták azokat a videókat, amelyen saját felkészültségükről és fizikai állapotukról kellett bizonyságot adniuk. Az újabb botrányt már nem nézte el az EHF, amely kitiltotta a sportág csúcseseményéről a két hírhedt játékvezetőt. A döntésnek sokan örülnek, de még többen vannak azok, akik szerint ennek a két csalónak már régen el kellett volna tűnnie a sportág közeléből. De már az is nagy eredmény, hogy Gjorgji Nacsevszki és Szlave Nikolov nem lehetnek ott az Európa-bajnokságon.

Lantos Gábor
2026. 01. 11. 6:39
Gjorgji Nacsevszki (középen) évek óta a kritikák célkeresztjében állt Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Szinte napra pontosan három évvel ezelőtt, 2023. január 16-án robbant ki az a botrány, amelyet a dán TV2 egyik riportja okozott. Ekkor írták meg, hogy a fogadási csalásokat ellenőrző cég, a Sportradar szerint nyolc olyan játékvezetői páros is vezetett meccseket, akiket a mérkőzések eredményeinek manipulálásával vádoltak meg. A nyolc páros között volt a két északmacedón jómadár, Gjorgji Nacsevszki és Szlave Nikolov is.

Gjorgji Nacsevszki és Szlave Nikolov
Gjorgji Nacsevszki és Szlave Nikolov (utóbbi a képen) most az EHF-től kapott piros lapot
Fotó: JAN WOITAS / DPA

Gjorgji Nacsevszki és Szlave Nikolov

Ez a kettős több olyan mérkőzésen is fújta a sípot, amely gyanús lett. 2017-ben a Kielce–Veszprém BL-mérkőzésen: a gyanú szerint a 32-32-re végződött meccsen rengetegen fogadtak a döntetlenre. A Tv2 szakértői szerint a bírók az utolsó fél percen belül nem ítéltek hetest a Kielce javára, amikor a kezdőkörnél akadályozták a játékosukat, hogy elvégezze a középkezdést.

Mindez azonban teljesen hidegen hagyta a sportág vezetését. Sem az EHF, sem az IHF nem lépett fel a két csaló ellen, akik a következő években is sorra kapták a rangosabbnál rangosabb feladatokat. Minden világversenyen ott voltak, nélkülük nem rendeztek sem vb-t, sem Eb-t, de olimpiát sem.

A 2024-es férfi Eb legnagyobb bíróbotrányát is ők okozták

Két évvel ezelőtt újra tőlük volt hangos a sportág és a nemzetközi sportsajtó. A 2024-es férfi Európa-bajnokságon a Svédország–Franciaország elődöntőt is ők vezették. 

Rekonstruáljuk pontosan, mi történt a meccs utolsó 15 másodpercében.

A címvédő svéd csapat a győzelemért támadott, ám a játékvezetők egy valószínűleg csak általuk látott lépéshiba miatt elvették a labdát Jim Gottfridssontól. A franciák gyors ellentámadása nem volt sikeres, ám Elohim Prandi időn túli szabaddobásból egyenlített. Az persze kérdéseket vetett föl, hogy miért nem nézték vissza videón a jelenetet, ugyanis már a lövés pillanatában látni lehetett, hogy miután Prandi jobb lábbal kilépett, még a kezében volt a labda, amikor a bal lába is elhagyta a talajt, ami pedig szabálytalan. A két bírónak eszébe sem jutott, hogy megnézze videón a gólt, pedig a szabályok szerint egy meccs utolsó 30 másodpercében minden kétes jelenet alávethető videós vizsgálatnak.

A szerencsétlen svéd csapat óvást nyújtott be, amit azonnal elutasítottak. 

A legfontosabb indok az volt, hogy nem műhiba, hanem tévedés történt, ez pedig benne van a pakliban, éppen ezért óvni sem lehet ellene.

Természetesen az is benne volt ebben a döntésben, hogy az Európa-bajnokság utolsó részében nem lett volna idő a mérkőzés újrajátszására. A történtek után a svéd csapat és a svéd sportsajtó is összeomlott. Az Aftonbladet című svéd napilap az Eb gigabotrányának nevezte a történteket. 

– Véleményem szerint ez egy óriási botrány. Dühös vagyok, pedig nem is vagyok svéd –mondta Claus Møller Jakobsen, a dán TV2 szakértője, a dán válogatott egykori játékosa. A svéd válogatott kapusa, Andeas Palicka egyszerűen nem hitte el, ami történt. A kapus annyira felháborodott, hogy nem volt hajlandó tévén megnézni az ismétlést, és arra kérte az újságírókat, hogy ne is várják ezt el tőle. A svédek szövetségi kapitánya, Glenn Solberg a tévének adott interjúja közben sírta el magát. – Rendkívül kiábrándító, hogy nem nyertünk – mondja Glenn Solberg , amikor megérkezett az interjúzónába. –Fantasztikus mérkőzést játszottunk, aztán mindenki láthatta, mi történt az utolsó pillanatban.

A semleges norvég és dán sajtó is elképedve írt minden idők egyik legnagyobb kézilabdabotrányáról.

A szakírók megegyeztek abban, hogy ennek az esetnek nem lett volna szabad megtörténnie. Milyen következménye lett mindennek a két északmacedónra nézve? A világon semmi. A pályafutásuk ugyanúgy ment tovább, ahogy addig is. 

Csalók? Nem gond, szavazzuk meg őket az év bíróinak

Sőt, nem sokkal az idei Európa-bajnokság előtt jött az újabb elképesztő sztori. A Handball Planet című kézilabdás szakportál minden évben szavazást rendez, kik voltak az előző év legjobbjai. A bírókra is lehet szavazni. Na most ez a két északmacedón csaló – bármennyire is hihetetlen – bekerült (és még mindig ott van) azok között a bírók között, akire le lehet adni a voksokat. A lap szerkesztői is érezhették, hogy valami nem kóser, mert hangsúlyozták, hogy a szavazásban kizárólag a 2025-ös év teljesítményeit veszik figyelembe. Azaz egy laza mozdulattal léptek át a két hírhedt bíró korábbi üzelmein. Szerencsére a szavazóknak sokkal több eszük van, mint azoknak, akik szerint a Nacsevszki, Nikolov párosnak helye van a legjobbak között: alig-alig szavaztak rájuk, ami megnyugtató.

A csalás a Nacsevszki családban marad

Ami Gjorgji Nacsevszkit illeti: az alma nem esett messze a fájától. Másképpen fogalmazva: a csalás a családban marad. Ugyanis a mostani botrányba keveredett bíró apja, Dragan Nacsevszki is megtette a magáét azért, hogy neve a rendőrségi hírekben bukkanjon fel. Dragan Nacsevszki nagyon sokáig az európai kézilabdázás egyik legbefolyásosabb emberének számított, az EHF égisze alatt ő felügyelte a bíróküldést. (Már ez is felvet néhány kérdést: a bírókat felügyelő apuci és a csaló fiú, de ezen ne lamentáljunk most sokat.) 

A tattoo on the left arm of Macedonian referee Dragan Nachevski is seen during the men's preliminaries Group B handball match South Korea vs Hungary for the London 2012 Olympics Games on July 31, 2012 at the Copper Box hall in London. AFP PHOTO/ JAVIER SORIANO (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
Dragan Nacsevszki tetoválása
Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

Dragan Nacsevszki azonban nemcsak az EHF-ben, de a Nemzetközi Kézilabda-szövetségben is jelentős feladatokat kapott. Így került a már említett dán TV2 célkeresztjébe, amikor a skandináv csatorna filmet („Gyanús játék” – Mistaenkeligt spil) készített a sportágban elterjedő csalásokról. A film bemutatása után nem sokkal előbb az EHF kirúgta az északmacedón sporttársat, majd – némi késéssel – megtette ugyanezt az IHF is.  A dánok által készített dokumentumfilm ugyanis egy rejtett kamerás felvételt is bemutatott. 

Ebben Dragan Nacsevszki egy magát ázsiai üzletemberként bemutató férfival találkozott, ám az ázsiai üzletember nem volt más, mint a dán TV2 által bérelt színész. 

A találkozó során a felbérelt művész arról beszélgetett, hogyan lehetne a mérkőzések eredményeit befolyásolni. Nacsevszki ugyan nem ment bele az üzletbe, de a találkozó tényét elhallgatta és nem jelentette feletteseinek. Mindez már az EHF-nek is sok volt, pláne úgy, hogy a filmben az apa mellett a fia is célkeresztbe került, mint az egyik olyan bíró, aki részese lehetett a manipulált meccseknek.

Elsöpri-e a mostani botrány a két északmacedónt?

Azonban jól látható, hogy a fiú, azaz Gjorgji Nacsevszki (és Szlave Nikolov) esetében ez sem volt elég ahhoz, hogy a sportágat irányító szervezetek lépjenek. Ha megtették volna, aligha nevezték volna be őket az idei Európa-bajnokságra, de a korábbi világeseményekre sem kaphattak volna meghívást.

A mostani botrány, azaz a videófelvételek meghamisítása talán elég lesz ahhoz, hogy a két csalót örökre száműzzék a kézilabda közeléből. Ismerve azonban a sportág világszövetségének, az IHF-nek korrupt működését, ebben egyáltalán nem lehetünk biztosak. 

 

 

