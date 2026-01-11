Ausztria veszélyben van a lakosság kétharmada szerint

Az Exxpress megkérdezte olvasóit, hogy tartanak-e egy széleskörű áramszünettől az országban. Ausztria komoly veszélyben van a megkérdezettek kétharmada szerint, a félelem pedig nem alaptalan.

Ausztria lakosai félnek egy Berlinhez hasonló támadástól

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Nemrég Németországban ismét áramszünet volt, ami ezúttal a főváros egy jelentős részét érintett. Rengetegen maradtak nem csak áram, de fűtés nélkül. Az erőműből kivezető főkábelek egyértelműen rongálás áldozatai lettek, ismeretlen tettesek ellen jelenleg is folyik a nyomozás. Az elkövetők pontosan tudták mit csinálnak, hiszen a kimaradás a távhőszolgáltatót is érintette.