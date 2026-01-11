Ausztriaterrortámadásáramszünet

Ausztria veszélyben van a lakosság kétharmada szerint

Egyre többen tartják reális veszélynek a tartós áramszünetet. Ausztria a megkérdezettek kétharmada szerint veszélyben van, a félelem pedig Európában körbetekintve nem alaptalan.

2026. 01. 11. 6:09
Fotó: RALF HIRSCHBERGER Forrás: AFP
Az Exxpress megkérdezte olvasóit, hogy tartanak-e egy széleskörű áramszünettől az országban. Ausztria komoly veszélyben van a megkérdezettek kétharmada szerint, a félelem pedig nem alaptalan. 

Ausztria lakosai félnek egy Berlinhez hasonló támadástól
Ausztria lakosai félnek egy Berlinhez hasonló támadástól 
Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Nemrég Németországban ismét áramszünet volt, ami ezúttal a főváros egy jelentős részét érintett. Rengetegen maradtak nem csak áram, de fűtés nélkül. Az erőműből kivezető főkábelek egyértelműen rongálás áldozatai lettek, ismeretlen tettesek ellen jelenleg is folyik a nyomozás. Az elkövetők pontosan tudták mit csinálnak, hiszen a kimaradás a távhőszolgáltatót is érintette.

Nem ez volt azonban az egyetlen ilyen támadás, a legutóbbi hasonló incidenst egy szélsőbaloldali anarchista csoport vállalta magára. 

Európa szerte egyre többet lehet hallani a hasonló szabotázsakciókról. Ennek apropóján az osztrák Exxpxress megkérdezte a olvasóit, hogy aggódnak-e amiatt, hogy Ausztriában is széles körű áramszünet következhet be, a válaszadók 65 százaléka egyértelmű „igennel” válaszolt.

További 23 százalék jelezte, hogy legalább némileg aggódik. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők közel kilenctizede lát bizonyos kockázatot. Csak 12 százalék nyilatkozta, hogy egyáltalán nem aggódik az áramszünet miatt. Összesen 1505 olvasó vett részt az online felmérésben. 

Borítókép: Sétáló emberek fejlámpával Berlinben az áramszünet alatt (Fotó: AFP)

