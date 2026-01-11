Ez nem tesz jót a kézilabdának: hetekkel Hasszan Musztafa trónra emelése után egyre több botrány derül ki a választásról

A kairói kongresszus idején a Magyar Nemzetben is sokat írtunk azokról az anomáliákról, amelyek Musztafa újabb trónra emelése körül történtek. Megírtuk, hogy az IHF számos olyan fantomországot delegált a választókongresszusra, ahol gyakorlatilag azt sem tudják, mi az a kézilabda. (A cikkeket itt és itt és itt tudja elolvasni.) Már akkor felvetettük, hogy a választás körül egyáltalán nem volt minden rendben. Nemcsak azért, mert a kairói szállodában, a kongresszus helyszínén „véletlenül” épp a döntő szavazás előtt ment tönkre a wifiszolgáltatás, hanem azért is, mert a Hasszan Musztafa ellen induló három másik jelölt egy-egy elejtett félmondatában is utalt arra, ami az egyiptomi fővárosban történt.

Hasszan Musztafa megválasztása körül egyre több a kérdőjel

Hasszan Musztafa: titok, hogy kik szavaztak az IHF elnökére

Jellemző, hogy bár a szavazás óta eltelt három hét, még mindig nem lehet tudni, hogy melyek voltak azok az országok, amelyek Musztafát támogatták. Mindennek azért is lenne jelentősége, mert így kiderülne, hány szellemország-küldött tette le a voksát az egyiptomi fáraó mellett, s kik voltak azok, akik változást szerettek volna. A norvégok egészen biztosan, hiszen a skandináv ország szövetsége már a választás előtt bejelentette, hogy semmiképpen sem támogatja a 2000 óta uralkodó korrupt egyiptomi sportvezetőt.

Ám ebben a kérdésben az IHF számára nem fontos az átláthatóság. Lapunk már több levelet küldött a Nemzetközi Kézilabda-szövetségnek, amelyben azt kértük, hogy hozzák nyilvánosságra az elnökválasztás részleteit. Nem meglepő, hogy egyik levelünkre sem kaptunk választ.

A GoHandball című nemzetközi szakportál újságírója, Ola Selby is próbálkozott ezzel, de ő is falakba ütközött. Az IHF ezeket az adatokat titkosan kezeli. Talán nem véletlenül. Mindenesetre nem adjuk fel, s tovább próbálkozunk a részletek megszerzésével. Annyit lehet tudni, hogy Musztafa 129 szavazatot, azaz a szavazatok 73,3 százalékát szerezte meg. Franc Bobinac a második (24 szavazat), Gerd Butzeck a harmadik (20), Tjark de Lange pedig a negyedik (3) helyen végzett.