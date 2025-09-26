Megbukhat-e a kézilaba matuzsálemkorú uralkodója?

A 81 éves egyiptomi Hasszan Musztafának óriási tervei vannak, máskülönben már régen elment volna nyugdíjba. Az egyiptomi sportvezető 2000 óta, azaz 25 éve ül az IHF elnöki székében, amelyből szinte elmozdíthatatlan. Hogy miért? Mert a sportág ugyan Európában a legerősebb, de ennek a kontinensnek a szavazói nem tudják megdönteni az elnök hatalmát. Addig legalábbis biztosan nem, amíg az úgynevezett fejlődő országok képviselői minden esetben Musztafára szavaznak. Ez régóta feszegetett problémát vet fel, ami nem kézilabda specifikus. De azért az kissé vicces, hogy a németek szavazata ebben a sportágban pontosan ugyanannyit ér, mint mondjuk Togóé. Hasszan Musztafa azonban nem ideges típus. Nem is lenne miért izgulnia.

Hasszan Musztafa (a képen balra) továbbra is az IHF elnöke akar lenni

(Fotó: MOHAMED TAGELDIN / Middle East Images)

Hasszan Musztafa felett eljárt az idő

Azt minden normális, a kézilabdát szerető ember tudja, hogy az egyiptomi IHF-elnök felett eljárt az idő. Mind a korára vonatkozóan, de a leginkább a szemlélete miatt. A kézilabdázásnak egy fiatal, innovatív, a kort és a közösségi médiát is jól értő elnökre lenne szüksége. Egészen biztosak vagyunk abban, hogy az IHF berkein belül van ilyen ember. A kérdés csak az, hogy Musztafa és „baráti köre” mennyire szeretné azt, hogy kő repüljön az állóvízbe.

Musztafának már akkor meg kellett volna buknia (már akkor meg kellett volna buktatni őt), amikor a 2015-ös katari férfi vb-ről egy tollvonással kizárta az oda kijutó ausztrálokat, s az üzleti szempontokat előtérbe helyezve betolta a mezőnybe a Katarba ki nem jutó németeket.

Ilyen más – komoly – sportágban aligha történhetett volna meg következmények nélkül. Ám mire számítsunk akkor, amikor az IHF következő, elnökválasztó kongresszusának idén Egyiptom ad otthont? A kérdés költői, a válasz pedig sejthető. Musztafa nehezen halad a korral, és ezt a legjobban a sportágon belüli hatalmas szakadék mutatja meg – már ami az európai és a nemzetközi szövetség közötti különbséget illeti. Az EHF marketing, média és a közösségi platformokon való megjelenését azért nem lehet összevetni az IHF-fel, mert az utóbbi le van maradva másfél évtizeddel.

Éppen ezért hat most a meglepetés erejével, hogy a decemberi IHF-elnökválasztó kongresszuson Musztafának három kihívója is akadt. Amit elvileg ünnepelni kellene, ám a helyzet mégsem ennyire egyszerű.

Az IHF honlapján pénteken jelentették be, hogy Musztafának a szlovén Franjo Bobinaccal, a német Gerd Butzeckkel és a holland Tjark de Langéval kell megküzdenie „hazai pályán”, ugyanis a küldöttgyűlést Kairóban rendezik december 19. és 22. között.