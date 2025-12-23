Mélyrepülésben a Tesla: úgy tűnik, Európa Kína mellett voksolt

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) közzétette novemberi adatait. A számok aggasztó képet festenek az amerikai óriáscég helyzetéről. A Tesla eladásai az Európai Unióban 34,2 százalékkal zuhantak az előző év azonos időszakához képest. A vállalat mindössze 12 130 autót értékesített a tavalyi 18 430 darabbal szemben. A cég piaci részesedése ezzel párhuzamosan 2,1 százalékról 1,4 százalékra olvadt.

Elon Musk, a Tesla, Inc vezérigazgatója. / Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szorult helyzetben a Tesla

Az éves összesítés sem ad okot a bizakodásra. Az év első tizenegy hónapjában a Tesla eladásai 38,8 százalékkal maradtak el a 2024-es szinttől az unióban. A visszaesés nem a teljes piac gyengélkedését jelzi. Az akkumulátoros elektromos autók eladásai ugyanis összességében 44,1 százalékkal emelkedtek az EU-ban.

A Tesla gyengélkedéséből leginkább a kínai gyártók profitálnak. A BYD, az amerikai cég egyik legfőbb riválisa, elképesztő növekedést produkált. Eladásaik éves szinten 235,2 százalékkal ugrottak meg, elérve a 16 158 darabot. A kínai márka piaci részesedése 0,6 százalékról 1,8 százalékra nőtt, megelőzve ezzel a Teslát.

A drasztikus csökkenés mögött több tényező húzódik meg. A szakértők szerint a Tesla modellkínálata elöregedett. A hagyományos gyártók és a kínai riválisok gyors ütemben dobják piacra újabb és újabb elektromos járműveiket. A verseny élesedik, a vásárlóknak pedig ma már több választási lehetőségük van, mint valaha.

A kínai gyártók előretörése

A távol-keleti vállalatok ma már nem csupán az alacsony árakkal versenyeznek. A technológiai színvonal és a kivitelezés minősége is felveszi a versenyt a nyugati mércével. A Tesla korábbi, kivételezett piaci helyzete ezzel végérvényesen a múlté. Az amerikai vállalatnak egy sokszereplős, árérzékeny piacon kellene helytállnia, ahol a versenytársak sokszor gyorsabban reagálnak a fogyasztói igényekre.

Az iparági elemzők rámutatnak a hagyományos európai márkák ébredésére is. A kontinens nagy múltú gyártói sorra mutatják be saját elektromos fejlesztéseiket, így a Tesla két tűz közé került. Egyik oldalról a kínai márkák innovációja, a másikról pedig az európai gyártók presztízse szorongatja. A modellpaletta frissítése éppen ezért halaszthatatlanná vált, ugyanis a jelenlegi kínálat egyre kevésbé vonzó a technológiai újdonságokra éhes vásárlók szemében.