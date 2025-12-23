Rendkívüli

Január 1-jétől fontos változások lépnek életbe + videó

teslaautópiacelon musk

Mélyrepülésben a Tesla: úgy tűnik, Európa Kína mellett voksolt

Komoly nehézségekkel küzd az amerikai elektromosautó-gyártó az európai kontinensen. A legfrissebb adatok szerint a Tesla eladásai drasztikusan visszaestek, a kínai versenytársak pedig soha nem látott sebességgel hódítják meg a piacot. A háttérben az erősödő verseny mellett Elon Musk politikai szerepvállalása és a modellpaletta elöregedése állhat.

2025. 12. 23. 17:05
Kiégett Tesla roncsa Berlinben 2025. március 14-én Forrás: AFP
Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) közzétette novemberi adatait. A számok aggasztó képet festenek az amerikai óriáscég helyzetéről. A Tesla eladásai az Európai Unióban 34,2 százalékkal zuhantak az előző év azonos időszakához képest. A vállalat mindössze 12 130 autót értékesített a tavalyi 18 430 darabbal szemben. A cég piaci részesedése ezzel párhuzamosan 2,1 százalékról 1,4 százalékra olvadt.

Elon Musk a Tesla, Inc vezérigazgatója. / Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Szorult helyzetben a Tesla

Az éves összesítés sem ad okot a bizakodásra. Az év első tizenegy hónapjában a Tesla eladásai 38,8 százalékkal maradtak el a 2024-es szinttől az unióban. A visszaesés nem a teljes piac gyengélkedését jelzi. Az akkumulátoros elektromos autók eladásai ugyanis összességében 44,1 százalékkal emelkedtek az EU-ban.

A Tesla gyengélkedéséből leginkább a kínai gyártók profitálnak. A BYD, az amerikai cég egyik legfőbb riválisa, elképesztő növekedést produkált. Eladásaik éves szinten 235,2 százalékkal ugrottak meg, elérve a 16 158 darabot. A kínai márka piaci részesedése 0,6 százalékról 1,8 százalékra nőtt, megelőzve ezzel a Teslát.

A drasztikus csökkenés mögött több tényező húzódik meg. A szakértők szerint a Tesla modellkínálata elöregedett. A hagyományos gyártók és a kínai riválisok gyors ütemben dobják piacra újabb és újabb elektromos járműveiket. A verseny élesedik, a vásárlóknak pedig ma már több választási lehetőségük van, mint valaha. 

A kínai gyártók előretörése

A távol-keleti vállalatok ma már nem csupán az alacsony árakkal versenyeznek. A technológiai színvonal és a kivitelezés minősége is felveszi a versenyt a nyugati mércével. A Tesla korábbi, kivételezett piaci helyzete ezzel végérvényesen a múlté. Az amerikai vállalatnak egy sokszereplős, árérzékeny piacon kellene helytállnia, ahol a versenytársak sokszor gyorsabban reagálnak a fogyasztói igényekre.

Az iparági elemzők rámutatnak a hagyományos európai márkák ébredésére is. A kontinens nagy múltú gyártói sorra mutatják be saját elektromos fejlesztéseiket, így a Tesla két tűz közé került. Egyik oldalról a kínai márkák innovációja, a másikról pedig az európai gyártók presztízse szorongatja. A modellpaletta frissítése éppen ezért halaszthatatlanná vált, ugyanis a jelenlegi kínálat egyre kevésbé vonzó a technológiai újdonságokra éhes vásárlók szemében.

A vezérigazgató 

Elon Musk személye és politikai tevékenysége minden bizonnyal hatással van a számokra. 

Innovációs és üzleti tevékenysége mellett Elon Musk 2024-re az amerikai politika egyik legaktívabb alakítójává vált. A milliárdos üzletember Donald Trump kulcsfontosságú támogatójaként jelentős szerepet vállalt a republikánusok győzelmében, majd az új adminisztrációban a kormányzati hatékonyságért felelős minisztérium (DOGE) vezetőjeként kapott feladatot. A Twitter (X) felvásárlásával Musk a szólásszabadság helyreállítását tűzte ki célul. Musk a platform átalakítása és a korábbi moderációs elvek lazítása következtében kirobbant éles viták kereszttüzébe került, Amerikában és Európában megvannak a kritikusai.

A vezérigazgató nyíltan vállalja a fősodorral sokszor szembemenő véleményét a migráció, a nemzeti szuverenitás vagy az orosz–ukrán háború békés lezárása kapcsán, emiatt többször került konfliktusba az európai uniós vezetéssel és egyes nyugat-európai kormányokkal. 

Ez a markáns, konzervatív fordulat azonban a fogyasztói döntésekre is kihat: iparági elemzők szerint a Tesla európai eladásainak visszaesésében szerepet játszik, hogy a nyugat-európai vásárlók egy része a vezérigazgató közéleti megnyilvánulásai és politikai szerepvállalása miatt fordult el a márkától.

A Reuters októberi adatai is alátámasztják a negatív tendenciát:

  • Svédországban 89 százalékkal,
  • Dániában 86 százalékkal,
  • Hollandiában pedig 48 százalékkal zuhantak a regisztrációk.

Spanyolországban és Dániában a kínai márkák, köztük a BYD és az Xpeng, már több autót adtak el, mint a Tesla.

A kínai piac ugyanakkor jelent némi reményt a vállalatnak, ott a kiszállítások közel 10 százalékkal nőttek novemberben. Ez a bővülés elég jól mutatja, hogy a világ legnagyobb elektromosautó-piacán a márka továbbra is képes a növekedésre a hazai pályán játszó konkurencia nyomása ellenére is.

