Sokkolja a kézilabda világát egy kiszivárgott e-mail: sikkasztás, korrupció, súlyos vádak

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) negyvenedik tisztújító kongresszusa előtt szerdán hosszasan írtunk a sportágat 2000 óta vezető Hasszan Musztafa megkérdőjelezhető módszereiről, többek között arról, hogy fantomszövetségek szavazataival tartja hatalomban magát, s a legutóbbi három alkalommal már ellenfél nélkül választották meg az IHF elnökének, miközben a kézilabda a 25 éve tartó uralma alatt nem tartja a lépést a modern követelményekkel, és hosszabb távon akár az olimpiai státusa is veszélybe kerülhet.

Hasszan Musztafa 25 éve uralkodik az IHF felett, most Kairóban választatná újra magát, hogy átadhassa a hatalmat a kiválasztott utódjának a kézilabda világában a kiszivárgott e-mail szerint. Fotó: CLAUS FISKER / Ritzau Scanpix

Most viszont változhat a helyzet, Musztafának jelen állás szerint három kihívója is akad a kairói kongresszus előtt: a sokak szerint diktatórikus módszereket alkalmazó egyiptomi sportvezetőnek a szlovén Franjo Bobinaccal, a német Gerd Butzekkel és a holland Tjark de Langéval kell megküzdenie a Magyarországon női és férfi vonalon is népszerű sportág további irányításáért.

Hasszan Musztafa ármánykodhat az IHF sorsdöntő tisztújítása előtt

A szavazást komolyan befolyásolhatja az a bizalmas, és sokkoló tartalmú e-mail, amely szerdán a GoHandball oldalon szivárgott ki. Ebben a Francia Kézilabda-szövetség korábbi főtitkára, Blaise Millon írt az egyiptomi kongresszusra utazó nemzeti szövetségek képviselőinek. Az e-mail eredetileg 2025. december 15-én született.

Éles hangvételű levelében Millon felhívja a figyelmet arra, hogy az IHF jelenlegi elnöke, Hasszan Musztafa nem vett részt a nemrég véget ért női kézilabda-vb rotterdami döntőjén (amelyet a norvégok nyertek meg a németek ellen), és nyíltan felveti, hogy a 81 éves életkora és az egészségi állapota befolyásolhatja egy újabb négy éves elnöki ciklus kitöltésére való alkalmasságát.

A GoHandball forrásai szerint azonban Musztafa váratlan távolléte állítólag a közelgő kongresszussal hozható összefüggésbe, miszerint az IHF elnökének mintegy harminc, a tisztújítással összefüggő, elutasított vízumkérelem ügyében kellett intézkednie.

Azt nem tudni, hogy ezek az állítólag elutasított vízumkérelmek olyan országokat érintenek-e, amelyek várhatóan Musztafa mellett szavaznának, vagy éppen olyanokat, amelyek részvételét esetleg meg akarták akadályozni.