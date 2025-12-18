IHFkézilabdaHasszan Musztafa

Sokkolja a kézilabda világát egy kiszivárgott e-mail: sikkasztás, korrupció, súlyos vádak

A kézilabdavilág december 21-én Kairóra figyel majd. Nem egy meccs vagy torna, hanem a sportág jövője miatt, hiszen a Nemzetközi Kézilabda-szövetség tisztújító kongresszust tart, amelyen esély nyílhat az IHF-et immáron huszonöt éve, sokak szerint diktatórikus módszerekkel irányító, 81 éves elnök, az egyiptomi Hasszan Musztafa leváltására. Mindössze néhány nappal az IHF-ben készülő forradalom előtt kiszivárgott egy sokkoló e-mail, amelyben a francia kézilabda korábbi vezetője, Blaise Millon megkérdőjelezi Musztafa legitimitását is, és annak ármánykodásáról ír a hatalom kontrollált átadására. Korrupció, eltűnt euromilliók, súlyos vádak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 7:13
A 81 éves Hasszan Musztafa bebiztosítaná a befolyását hosszabb távon is az IHF élén egy kiszivárgott levél szerint Fotó: MOHAMED TAGELDIN Forrás: Middle East Images
A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) negyvenedik tisztújító kongresszusa előtt szerdán hosszasan írtunk a sportágat 2000 óta vezető Hasszan Musztafa megkérdőjelezhető módszereiről, többek között arról, hogy fantomszövetségek szavazataival tartja hatalomban magát, s a legutóbbi három alkalommal már ellenfél nélkül választották meg az IHF elnökének, miközben a kézilabda a 25 éve tartó uralma alatt nem tartja a lépést a modern követelményekkel, és hosszabb távon akár az olimpiai státusa is veszélybe kerülhet.

Hasszan Musztafa 25 éve uralkodik az IHF felett, most Kairóban választatná újra magát, hogy átadhassa a hatalmat a kiválasztott utódjának a kézilabda világában a kiszivárgott e-mail szerint
Hasszan Musztafa 25 éve uralkodik az IHF felett, most Kairóban választatná újra magát, hogy átadhassa a hatalmat a kiválasztott utódjának a kézilabda világában a kiszivárgott e-mail szerint. Fotó: CLAUS FISKER / Ritzau Scanpix

Most viszont változhat a helyzet, Musztafának jelen állás szerint három kihívója is akad a kairói kongresszus előtt: a sokak szerint diktatórikus módszereket alkalmazó egyiptomi sportvezetőnek a szlovén Franjo Bobinaccal, a német Gerd Butzekkel és a holland Tjark de Langéval kell megküzdenie a Magyarországon női és férfi vonalon is népszerű sportág további irányításáért.

Hasszan Musztafa ármánykodhat az IHF sorsdöntő tisztújítása előtt

A szavazást komolyan befolyásolhatja az a bizalmas, és sokkoló tartalmú e-mail, amely szerdán a GoHandball oldalon szivárgott ki. Ebben a Francia Kézilabda-szövetség korábbi főtitkára, Blaise Millon írt az egyiptomi kongresszusra utazó nemzeti szövetségek képviselőinek. Az e-mail eredetileg 2025. december 15-én született.

Éles hangvételű levelében Millon felhívja a figyelmet arra, hogy az IHF jelenlegi elnöke, Hasszan Musztafa nem vett részt a nemrég véget ért női kézilabda-vb rotterdami döntőjén (amelyet a norvégok nyertek meg a németek ellen), és nyíltan felveti, hogy a 81 éves életkora és az egészségi állapota befolyásolhatja egy újabb négy éves elnöki ciklus kitöltésére való alkalmasságát.

A GoHandball forrásai szerint azonban Musztafa váratlan távolléte állítólag a közelgő kongresszussal hozható összefüggésbe, miszerint az IHF elnökének mintegy harminc, a tisztújítással összefüggő, elutasított vízumkérelem ügyében kellett intézkednie. 

Azt nem tudni, hogy ezek az állítólag elutasított vízumkérelmek olyan országokat érintenek-e, amelyek várhatóan Musztafa mellett szavaznának, vagy éppen olyanokat, amelyek részvételét esetleg meg akarták akadályozni.

Mi lesz veled, kézilabda? Ördögi terv a hatalom kontrollált átadására

Az igazán sokkoló rész Millon e-mailjében az, ami egy informális utódlási megállapodás létezését fedi fel az IHF-en belül: Musztafa, ha újraválasztják, két év után lemondana az elnöki posztról az első alelnöke javára. 

Ez a forgatókönyv végső soron a Francia Kézilabda-szövetség elnökét, Philippe Banát emelhetné az IHF élére 2027-ben vagy 2028-ban.

Millon a nemzetközi hatalmi harcot egy általa mélynek nevezett, francia kézilabdán belüli válság kontextusába helyezi, jelentős pénzügyi veszteségekre, feltételezett irányítási kudarcokra és a jelenlegi francia vezetést érintő, megoldatlan vitákra hivatkozva.

A kiszivárgott e-mail vonatkozó része:

„A francia jelölttel (Philippe Bana úrral) kötött „megállapodás” szerint Musztafa, akit a hét végén egy utolsó ciklusra újraválasztanak, két év múlva átadja a posztját az első alelnökének; így ha Bana urat a hét végén megválasztják, akkor 2027-ben vagy 2028-ban elnök lehetne… Mindannyiuknak tudniuk kell, hogy a Francia Kézilabda-szövetséget már hónapok óta súlyos belső válság rázza meg. Bana úr, akárcsak alelnöke, Rémy Lévy – aki szintén egészségügyi problémákkal küzd –, több, egymástól független, kétes ügyben is érintett.”

Mivel vádolják az IHF élére trükközéssel törő francia vezetőt?

Az IHF alapszabályai lehetővé teszik, hogy az alelnök ideiglenes vezetőként szolgáljon mindaddig, amíg a kongresszus vagy a közgyűlés meg nem választja az új elnököt, és ez további trükkökre adhat lehetőséget a hatalom megszerzésére.

Millon a levelében lényegében sikkasztással vádolja meg a Musztafa kiválasztott utódjaként leírt Banát.

„Amikor Bana úr a FFHB (Francia Kézilabda-szövetség) technikai igazgatója volt, rendszeresen a saját nevére vásárolt, a FFHB által fizetett jegyeket, majd néhány nappal később az IHF könyvelési osztályával téríttette meg azokat… Nem azért, hogy visszautalja a pénzt a FFHB-nek, hanem kizárólag azért, hogy az összeg a saját személyes számláján maradjon” – írja Millon.

Állítása szerint az elmúlt három évben eltűntek az FFHB pénzügyi tartalékai, 2022 óta összesen nyolcmillió euró „elpárolgott” anélkül, hogy a szövetség elnöke vagy legalább a pénztárosa egyetlen szót is szólt volna magyarázatként.

A levelet nyilvánosságra hozó GoHandball jelzi, hogy a forrás ellenőrzése folyamatban van, keresték Blaise Millont, Philippe Banát és az IHF-et is az ügyben, de egyelőre nem érkezett válasz. 

