Nemzetközi Kézilabda SzövetségHasszan MusztafaIHF

Újabb négy évre megválasztották a huszonöt éve regnáló elnököt

Folytatódik a regnáló vezető 2000 óta tartó uralma. A Nemzetközi Kézilabda-szövetséget 25 éve irányító Hasszan Musztafa mellett ezúttal ugyan hárman is elindultak a szervezet elnöki posztjáért, ám a kongresszus vasárnapi napján ismét a 81 esztendős egyiptomi kapott bizalmat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 14:45
Hasszan Musztafa újabb négy évre elnyerte a Nemzetközi Kézilabda-szövetség elnöki pozícióját. Fotó: AFP/Claus Fisker
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hetedszer mérette meg magát a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) elnökválasztásán a regnáló elnök. A 81 éves Hasszan Musztafa 25 éve, azaz 2000 óta vezeti az IHF-et, és ha egészsége megengedi, 2029-ig ő fogja, a szervezet tisztújító kongresszusán ugyanis vasárnap ő kapott bizalmat a következő négy évre is.

Hasszan Musztafa (balra) megosztó személyiség a sportágon belül, mégis folytathatja a munkát az IHF élén
Hasszan Musztafa (balra) megosztó személyiség a sportágon belül, mégis folytathatja a munkát az IHF élén. Fotó: NTB/Beate Oma Dahle

 

Hasszan Musztafa 129 szavazatot kapott, és nyert

Musztafának a szlovén Franjo Bobinaccal, a német Gerd Butzeckkel és a holland Tjark de Langéval kellett megküzdenie szülőföldjén, Kairóban, ott rendezték ugyanis a küldöttgyűlést, amely december 19-én kezdődött. Butzeck az Európa élklubjait tömörítő, Forum Club Handball elnevezésű szervezet vezetőjeként, Franjo Bobinac a Szlovén Olimpiai Bizottság első embereként, Tjark de Lange pedig az európai szövetség végrehajtó bizottságának tagjaként pályázott.

Előzetesen tudható volt, hogy a sportági nagyhatalomnak számító Norvégia részéről a helyi szövetség elnöke, Randi Gustad változást szeretett volna, vagyis nem volt egyöntetű Musztafa támogatottsága, a kézilabda sportdiplomáciai hátterét jól ismerők viszont igencsak valószínűnek tartották az időről időre kritizált Musztafa újraválasztását. 

A 211 küldött közül 129, tehát a többség mégis úgy döntött, hogy maradjon a mostani elnök.

Bobinac 24, Butzeck húsz, De Lange pedig három szavazatot kapott.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu