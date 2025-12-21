Újabb négy évre megválasztották a huszonöt éve regnáló elnököt

Hetedszer mérette meg magát a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) elnökválasztásán a regnáló elnök. A 81 éves Hasszan Musztafa 25 éve, azaz 2000 óta vezeti az IHF-et, és ha egészsége megengedi, 2029-ig ő fogja, a szervezet tisztújító kongresszusán ugyanis vasárnap ő kapott bizalmat a következő négy évre is.

Hasszan Musztafa (balra) megosztó személyiség a sportágon belül, mégis folytathatja a munkát az IHF élén. Fotó: NTB/Beate Oma Dahle

Hasszan Musztafa 129 szavazatot kapott, és nyert

Musztafának a szlovén Franjo Bobinaccal, a német Gerd Butzeckkel és a holland Tjark de Langéval kellett megküzdenie szülőföldjén, Kairóban, ott rendezték ugyanis a küldöttgyűlést, amely december 19-én kezdődött. Butzeck az Európa élklubjait tömörítő, Forum Club Handball elnevezésű szervezet vezetőjeként, Franjo Bobinac a Szlovén Olimpiai Bizottság első embereként, Tjark de Lange pedig az európai szövetség végrehajtó bizottságának tagjaként pályázott.

Előzetesen tudható volt, hogy a sportági nagyhatalomnak számító Norvégia részéről a helyi szövetség elnöke, Randi Gustad változást szeretett volna, vagyis nem volt egyöntetű Musztafa támogatottsága, a kézilabda sportdiplomáciai hátterét jól ismerők viszont igencsak valószínűnek tartották az időről időre kritizált Musztafa újraválasztását.

A 211 küldött közül 129, tehát a többség mégis úgy döntött, hogy maradjon a mostani elnök.

Bobinac 24, Butzeck húsz, De Lange pedig három szavazatot kapott.