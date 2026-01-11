Ha ma tálalnák fel, meglepődnénk – Mit ettek valójában a magyar főurak a 17. században?

Az előző részben azt láttuk, hogyan zajlott maga az étkezés: közös tálból ettek, késsel és kanállal, villát pedig csak elvétve használtak. A főúri lakoma azonban nemcsak a terítékben, hanem az ízekben is egészen más világot képviselt. Most azt nézzük meg, mi került ezekbe a tálakba, és mit árul el mindez a kor ízléséről. Mit ettek a magyar főurak a 16–17. században?

A húsok mellé ekkoriban zöldséget vagy gyümölcsös mártást adtak, nem rizst vagy krumplit; jóval több halat fogyasztottak

Tálakban érkező fogások – így tálaltak régen

A főúri ételek nem egyenként, személyre szabva érkeztek az asztalhoz. A fogásokat nagy tálakban hozták ki a konyháról, tetejükre mindig egy másik tálat helyezve, amely megóvta az ételt a szennyeződéstől és a kihűléstől. A tálak többnyire mélyek voltak, hiszen a húsok mellé szinte kivétel nélkül mártás is járt. Egyes udvarokban a mártás külön edénybe került. Thurzó György nádor udvarában például tizenhat óntál szolgált kizárólag a szószok számára. Külön tálakban kínálták a salátákat vagy a tormát is – ezek már önálló fogásnak számítottak.

Mit mesélnek a régi szakácskönyvek?

A 16–17. századból fennmaradt receptgyűjtemények döntő többsége főúri konyhák számára készült. Íróik és használóik gyakorlottan mozogtak a fakanál mellett, ezért pontos mértékegységeket vagy lépésről lépésre haladó útmutatást ritkán tartalmaznak. Ennek ellenére érdemes ismerkedni velük: nemcsak a magyar gasztronómia nagyrészt feledésbe merült kincseit őrzik, hanem kis bátorsággal ma is újraalkotható fogásokat kínálnak. Változatosabbá, sok esetben egészségesebbé is tehetik a mai táplálkozást. A húsok mellé ekkoriban zöldséget vagy gyümölcsös mártást adtak, nem rizst vagy krumplit; jóval több halat fogyasztottak; a zöldfűszerek pedig gyakran gyógynövényként is szolgáltak.

Kézbe vehetjük az erdélyi fejedelmi udvar 16. századi szakácskönyvét, a Szakács Tudományt. Thököly Sebestyén szakácsának, Szentbenedeki Mihálynak 1601-ben írt rceptgyűjteményét, a Zrínyi-udvar szakácskönyvét, vagy a 1695-ből a Szakáts mesterségnek könyvetskéjét. Ez utóbbi a csíksomlyói ferencesek receptjein alapuló munka, amely hosszú ideig formálta a mindennapok gasztronómiáját.